Akuza Kurtit, Citaku: Rama nuk të ftoi në dasëm

14:07 17/07/2023

“Politikisht e papërgjegjshme sjellja e kryeministrit Kurti”

Nënkryetarja e PDK-së ka ironizuar Albin Kurtin, i cili nuk mori pjesë në takimin joformal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë. Vlora Citaku e ka cilësuar akt papërgjegjshmërie.

Vlora Citaku: Fëmijërore dhe politikisht e papërgjegjshme sjellja e kryeministrit Kurti. Si qenka më me rëndësi një konferencë në ishujt e bukur të Greqisë sesa takimi me liderët e rajonit dhe Komisionin Evropian në Tiranë?! Kryeministër, Edi Rama nuk të ka ftuar në dasmë familjare, por në takim me liderët e rajonit, në kuadër të Procesit të Berlinit. Në takime të tilla mospjesëmarrja juaj nuk është më refuzim personal i juaji karshi Ramës. Nuk ka asgjë personale këtu. Mosdurimi dhe qasja e juaj idhnake karshi kryeministrit shqiptar po e dëmton Kosovën.

Edhe ish-ministri i Jashtëm, Anton Berisha ka akuzuar kryeministrin e Kosovës. Sipas tij, Kurtit nuk i intereson bashkëpunimi mes shqiptarëve.

Anton Berisha: Në Kretë, sipas qeverisë paska konferencë përderisa në Tiranë ka një drekë, prandaj më i mençuri i Kryeministave të rajonit, Albin Kurti, nuk humb kohë sikurse kolegët e tij! Atij as nuk i intereson bashkëpunimi brenda shqiptarëve as nuk i intereson integrimi europian, prandaj me lehtësi refuzon takimin e Kryeministrave të Ballkanit Perëndimor që mbahet në Tiranë. Nuk besoj që ka patur e mund të ketë një Kryeministër kaq të papërgjegjshëm e kaq cinik, çfarë e ka Kosova aktualisht.

Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu deklaroi se kryeministri Kurti kishte konfirmuar muaj më parë pjesëmarrjen në një konferencë në Greqi. Ai thotë se për këtë është lajmëruar kryeministri i Shqipërisë ndërsa shtoi se Albin Kurti do të marrë pjesë në Samitin e Procesit të Berlinit që do të mbahet më 16 Tetor në Tiranë.

