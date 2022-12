Akuzat për kompaninë offshore, Bylykbashi-Ramës: Nuk kemi për detyrë të bëjmë punën e SPAK

Shpërndaje







22:45 21/12/2022

“SPAK-u nuk ka këllqe sot e kësaj dite. Mjafton vetëm të ndjekë paratë”

Të revoltuar u shprehën deputetët opozitarë nga fjalët e Kryeministrit Edi Rama nga foltorja e Kuvendit, duke i cilësuar ato fyerje. Ata kërkuar nga kryetarja e Kuvendit që ta përjashtonte kryeministrin nga seanca plenare. Replikat mes palëve erdhën pasi opozita e akuzoi kreun e qeverisë se qëndron pas një kompanie offshore në Holandë. Rama kërkoi nga opozita që të sillte prova për akuzat në drejtim të tij, ndërsa nuk i kurseu as fjalitë si “Ju jeni idiotë apo bëni vetë?”. Reagime për fjalët e kryeministrit pati si nga kryedemokrati Sali Berisha, ashtu edhe nga deputetët e tjerë. Mes tyre ishte edhe Oerd Bylykbashi.

Oerd Bylykbashi: Juve (i drejtohet Nikollës) nuk guxoni të ushtroni atë që ju jep kompetencë rregullorja dhe të ndëshkoni kryeministrin. Kryeministri minimumi është njësoj si gjithë deputetët e tjerë përpara kësaj rregulloreje. Dhe për atë që tha, dhe atë terminologji fyese që përdori, ka rregulla me të cilat keni ndëshkuar deputetët e tjerë të opozitës.

(Kryeministri Rama replikon në distancë)

Oerd Bylykbashi: Jam duke folur unë, kur të mbaroj unë. Tani t’i drejtohesh me terminologji fyese një deputeti, minimumi ka nene kjo rregullorja për ta ndëshkuar.

Edi Rama: Po të jetë për fyerje këtu ju duhet të përjashtoheni nga parlamenti. Jeni makineria më e shfrenuar e baltës që ka parë ndonjëherë historia. Ik tani më tregon fyerjet… Mëso shqip…

Oerd Bylykbashi: A mund t’i kërkoni kryeministrit të heshtë se po flasin deputetët. Me shqipen e ke të zorshme të krahasohesh me mua. Se kur të krahasojmë bashkë retoriken, të kam thënë dhe një herë, je si tango e gjimnazit, 2 me 1, i mërzitshëm. Ka mundësi të vazhdoj të flas unë. Zoti kryeministër, po i drejtohem të gjithë deputetëve jo vetëm juve. Përsa më takon mua, m’u drejtove dhe tani po kthej përgjigje. Se është shumë e vështirë për këdo shqiptar më një arsyetim racional bazë, që të mos kuptojë se ç’po ndodh me këtë skandalin e madh të inceneratorëve. Është një gjë që ndodh tipikisht, që në Itali këtë bën mafia, por e lufton qeveria. Këtu nuk ka nevojë, se këtë e bën qeveria. Po është shumë e trashë nga ana tjetër. Tani që ne të na duhet të provojmë ne, t’i çojmë ne kryeministrit, atij gjyqtarit që te fjalimi i tij i parë thotë nuk keni nevojë për gjyqtarë dhe prokurorë se jam unë, e ka te fjalimi i parë. Tani, ne këtë provë nuk ia çojmë, dhe neve ndoshta nuk kemi për detyrë të bëjmë atë që ka për detyrë të bëjë SPAK-u. SPAK-u nuk ka këllqe sot e kësaj dite. Por një gjë vetëm të ndjekë, ndiq paranë se në fund fare vetëm në një vend do të çojë. Ky skandal i madh është histori mafioze. Konceptin e ndjekjes së parasë, Falcone dhe Borsellino e shpikën për mafiozët, ne mafiozët kemi në qeveri./tvklan.al