Akuzat për shkeljet e Manchester City

23:52 10/02/2023

Guardiola: Jemi të pafajshëm, hodhëm poshtë edhe pretendimet e UEFA-s

Manchester City akuzohet për shkelje të Fair Play Financiar nga Premier League. Kjo ka sjellë edhe rrezikun e përjashtimit nga kampionati, por për trajnerin Pep Guardiola duhet pritur pasi e njëjta gjë ndodhi edhe me UEFA-n, por në fund akuzat u rrëzuan.

“Përshtypja e parë është që jemi të dënuar. Kjo që po ndodh është e njëjtë me rastin e UEFA-s. Atëherë ishim të akuzuar dhe tani jemi të akuzuar. Klubi tregoi se ishte i pafajshëm. Nëse do të dënoheshim, do të pranonim vendimin e gjykatësit. Nëse do të ndodhte si me UEFA-n? Kush do të paguajë dëmet e shkaktuara? Por unë jam i bindur që do të dalim të pafajshëm.”

Akuzat në fjalë kanë të bëjnë me të ardhurat, detaje mbi shpërblimin e stafit teknik dhe lojtarëve, rregulloret e UEFA-s, përfitimet apo bashkëpunimin në hetimet e Premier League. Dyshimet për këto problematika kanë të bëjnë me 9 sezone nga 2009 deri në 2018.

Tv Klan