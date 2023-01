Al Hilal çmenduri për Messi

19:39 12/01/2023

Klubi saudit ofron 279 mln euro, i ati i yllit argjentinas udhëton ne Riad për bisedime

Duelet Kristiano Ronaldo-Lionel Mesi mund të rikthehen, këtë herë në Arabinë Saudite. Pas transferimit të yllit portugez në shtetin e Lindjes së Mesme, të njëjtin fat mund të ketë edhe ikona argjentinase.

Sulmuesit 35-vjeçar i përfundon kontrata në fund të sezonit me PSG. Sipas gazetës spanjolle “Mundo Deportivo”, garës për shërbimet e Mesit i është bashkuar edhe skuadra e Al Hilal.

Gjigantët e Arabisë Saudite, të konsideruar si rivali kryesor i Al Nassr, klubi që nënshkroi Ronaldon, dëshirojnë shumë që të marrin 35-vjeçarin.

Ata janë gati që t’i oforjnë atij 279 milionë Euro në një vit. Një ofertë të tillë është e vështirë që t’i rezistosh. Në kryeqytetin Riad ka udhëtuar Horge, i ati i sulmuesit 35-vjeçar. Sipas website “The New Arab” do të ketë takime me drejtuesit e Al Hilal për transferimin e mundshëm.

Al Hilal kërkon që të shfrytëzojë marrëdhënien mjaft të mirë mes Mesit dhe Arabisë Saudite, me lojtarin që ka rolin e ambasadorit për turizmin në vend.

Objektivi për të nënshkruar me 35-vjeçarin është pjesë e një strategjie për të promovuar kampionatin arab dhe për ta bërë atë një ndër më tërheqësit anembanë botës.

Kristiano Ronaldo përfiton 198 milionë euro në një sezon deri në vitin 2025 te Al Nasr. Por nëse Mesi pranon ofertën, do t’ia rrëmbejë titullin e futbollistit më të paguar në histori.

Klan News