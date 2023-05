Al-Hilal në gjurmët e Messi

21:45 30/05/2023

Ofron 1.2 miliardë euro për dy sezone

Edhe pse kampionati francez ka edhe një javë për të luajtur me PSG që e siguroi titullin para disa ditësh, lajmet e merkatos së verës kanë pushtuar faqet e gazetave.

Çdo të bëhet me Lionel Messin, të cilin i përfundon kontrata më 39 qershor? Pista më e mundshme deri tani është ajo e Arabisë Saudite.

Mediat raportojnë si lajm thuajse të se argjentinasi do të shkojë tek Al-Hilal. Thuhet se babai i tij Jorge që është njëkohësish edhe menaxheri i tij ka arritur marrëveshje me këtë klub.

Zyrtarizimi pritet të bëhet i ditur në kohën e duhur duke respektuar marrëdhënien me PSG. Deri tani lajmi është që Messi-t i është premtuar shifra 1.2 miliardë Euro për një kontratë dy-vjeçare.

Do të jetë kontrata më e madhe financiarisht në historinë e futbollit dhe PSG nuk do të përfitojë asgjë pasi Messi largohet me parametra zero.

