Al Nassr kërkon Reus

22:40 07/01/2023

Pas Cristiano Ronaldos, Al Nassr është në kërkim të të tjerë yjeve të futbollit. Objektivi i radhës është Marco Reus, i cili ka oferta edhe nga Premier League. Kapiteni i verdhezinjve pëlqehet së tepërmi nga drejtuesit e skuadrës saudite, që gjithashtu duan që të blejnë yllin kroat Luka Modrić dhe atë spanjoll Sergio Ramos.

Gjermanit 33-vjeçar i përfundon kontrata në fund të sezonit dhe pas 11 vitesh besnik ndaj ngjyrave verdhezi, ai po shqyrton të ardhmen.

Mesfushori me tipare sulmuese mund të pranojë edhe rinovimin, edhe pse ende nuk ka një marrëveshje mes palëve. Por një ofertë joshëse nga sauditët nuk do të refuzohej nga gjermani, i cili do të bëhej shok skuadre me yllin portugez.

Reus u ribashkua me verdhezinjtë në vitin 2012, pasi luajti për tri sezone te Borussia Menhengladbah.

Ai u kthye në një nga futbollistët kyç të Dortmundit, duke i ndihmuar që të shkonin në finalen e Ligës së Kampioneve në sezonin e tij të parë. Në total ka luajtur në 350 takime, ku ka shënuar 156 gola e dy herë është shpallur “Lojtari i Vitit” në Gjermani.

33-vjeçari ka luajtur gjithashtu edhe në 48 ndeshje me përfaqësuesen gjermane, që do të ishin më shumë në numër nëse nuk do të kishte pësuar dëmtime të vazhdueshme që e kanë detyruar të mungojë në katër turne të rëndësishme.

