Al Nassr pëlqen Sergio Ramos

17:35 02/01/2023

Arabët shpresojnë te një mos-rinovim i spanjollit me PSG

Sergio Ramos është objektivi i radhës për Al Nassr. Arabët nuk kërkojnë që të ndalen aspak tek firma me Cristiano Ronaldo, duke vënë të tjerë synime në merkaton e tyre. Ai që do ndjekë të njëjtën udhë me portugezin besohet se është mbrojtësi spanjoll. Mungesa e një akordi për të rinovuar me PSG-në i ka shtyrë drejtuesit nga Arabia Saudite që të mendojnë një ofertë për 35-vjeçarin.

Madje, ata tashmë kanë dalë hapur se e duan Ramos në skuadër, teksa presin që mbrojtësi të mos rinovojë marrëveshjen që skadon në 30 Qershor. Nëse francezët i paraqesin një ofertë rinovimi, siç ka bërë deri më tani me Lionel Messi, Sergio Ramos ka një shans të mirë për të vazhduar në Ligue 1 sepse dëshira e tij është të mos largohet menjëherë nga Europa. Mirëpo nëse PSG nuk i bën ofertë, spanjolli do përgatiste valixhet për të udhëtuar drejt Al Nassr.

Firma me Ronaldo pritet të japë një efekt fantastik në merkaton e tyre, pasi tashmë nxit akoma dhe më shumë lojtarët për akord me skuadrën arabe. Shumë yje në fund të karrierës së tyre sportive mund të largohen pikërisht me destinacion Al Nassr.

Klan News