Al Nassr sakrifikon Aboubakar për të hedhur në fushë CR7

Shpërndaje







20:55 08/01/2023

Cristiano Ronaldo është totalisht gati për të debutuar me Al Nassr. Portugezi tashmë ka lejen nga Federata Saudite për t’u aktivizuar me skuadrën, pasi klubi shkëputi marrëveshjen me sulmuesin Aboubakar.

Kamerunasi është i sakrifikuari i skuadrës për t’i dhënë liri veprimi Ronaldos, pasi ishte një prej futbollistëve që zotëronte vendin e ekstrakomunitarit.

30-vjeçari është një emër i njohur pasi ka veshur fanellat e Portos dhe Besiktas. Kjo do të thotë se 37-vjeçari portugez mund të jetë në fushë për duelin e 14 Janarit ndaj Al Shabab, një përballje që vendos kundër njëra-tjetrës 2 skuadrat e kreut në elitën e futbollit saudit.

Ronaldo u shndërrua në lojtarin më të paguar në botë pas firmës me Al Nassr, pasi do përfitojë 200 milionë Euro në sezon. Në dy vite e gjysmë në fushë dhe për 5 vite më pas si ambasador i Arabisë Saudite për kandidaturën e Kupës së Botës 2030, Ronaldo do përfitojë në total 1 miliard Euro.

Klan News