Alabbar: Investimi i Portit të Durrësit më mirë se Monako

19:14 04/04/2023

Organizata Botërore e Turizmit: Vizë e përbashkët për Ballkanin Perëndimor

Konventa Ndërkombëtare e Turizmit është bashkëorganizuar për herë të parë në Ballkan me Organizatën Botërore të Turizmit. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Turizmit, Zyrba Pololikazhvil, propozoi për një vizë të përbashkët për Ballkanin Perëndimor në ndihmë të turizmit.

Zurab Pololikashvil: Ne duam t’i kemi vendet tuaja në një destinacion turistik, “Vizitoni Ballkanin”, sidomos për tregjet e mëdhaja si Kina dhe SHBA, që të vizitojnë disa shtete në pak ditë. Pra që të krijohet një produkt unik për të gjithë rajonin. Por për këtë duhet që të shikohet edhe politika e vizave. Ky vit do jetë më i mbari në turizëm që pas pandemisë për të gjitha vendet e rajonit.

Bashkëpunimi mes vendeve të rajonit u vlerësua dhe nga ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro, ndërkohë që parësore sipas saj janë dhe investitorët privat.

Mirela Kumbaro: Nuk jemi konkurrent mes nesh. Jemi vetëm plotësues në një hartë më të madhe më të madhe, të turzimit. Motorrët janë investitorët privat në sektorin e turizmit.

Zv.Kryeministrja Belinda Balluku tha se qeveria i ka dhënë një rëndësi të madhe investimeve strategjike në turizëm, por edhe infrastrukturës.

Belinda Balluku: Në 2016 ne kemi bërë një paketë të plotë ligjore për investimet strategjike në turizëm. Por që të kemi suksesin që duam në turizëm duhet të ofrojmë një infrastrukturë moderne, rrugore, detare dhe hekurudhore. Dhe ne kemi arritur që në këto vite, Korridorin 8 ta bëjmë pjesë të korridoreve europiane. Në 18 muajit në vijim, do kemi aeroportin më të madh të rajonit, aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Do kemi dhe tunelin e Llogarasë të mbaruar verën e ardhshme, duke u sjell kështu turistëve akses në brigjet tona jugore në 30 minuta.

Pjesë e këtij forumi ishin edhe disa nga investitorët kryesorë në Shqipëri, të cilët vlerësuan investimin në infrastrukturë, mes tyre dhe Mohamed Alabbar, i cili do të investojë në Portin e Durrësit.

Mohamed Alabbar: Shqipëria është një shans i mirë dhe këtë lloj basti i vura vetes. Këtu gjeta partnerë dhe vullnet të mirë. Kam punuar në shumë vende, por sistemin më transparent e gjeta në Shqipëri. Dhe për këtë vë bast.

Alabar tha investimi në Portin e Durrësit do të kalojë të gjitha pritshmëritë.

Mohamed Alabbar: Po shoh se zonës ku do zbatojmë projektin “Durrës Marina Jaht”, i është rritur shumë vlera e pronës dhe ku është një fakt. Klientët e mi janë të ngazëlluer. Unë ju sigurojë se do bëjnë gjënë më të mirë në botë, më të mirë se Monaco. Projekti do dalin më mirë se parashikimet. Kam 30 vjet në bzinese, kam bërë edhe gabime, por këtu në Shqipëri jam gati të bëjmë të përsosurën.

Rritja e numrit të turistëve kërkon edhe zhvillimin e hotelerisë. Prej disa vitesh emrat më të mëdhaja të hoteleve botërore po vijnë në Shqipëri.

Jordi Sanchis: Kur kam ardhur 7 vite më parë në Shqipëri mungonte infrastruktura, por nuk e humbëm optimizmin. Dhe ja ku jemi 7 vitë më vonë, infrastruktura është përmirësuar në mënyrë thelbësore. ‘Melia hotel’ ka 9 hotele të projektuara, 3 janë hapur, në gjirin e Lalzit, Durrës dhe Tiranë. Dhe 6 të tjerë janë në zhvillim e sipër, në Tiranë, Tomorr, në Golem, në Vlorë dhe në jug të vendit.

Takuya Auyama: Të gjithë ishin skeptikë kur vendosëm të investojmë në Shqipëri. Por unë them pse jo këtu? Dhe sot të gjithë e kuptojnë se ishte vendimi i duhur. Numri i turistëve po vjen në rritje. Ka më shumë turistë se Israeli, apo Qipro. Tirana është një destinacion investimesh, por sidomos edhe vija bregdetare.

Sipas përfaqësuesit të BERZH në këtë forum, turizmi në Shqipëri jep 20% të prodhimit të brendshëm brutor, ndaj mbështetja do të vijojë në këtë sektor.

