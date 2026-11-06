Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 5 mijë raste të fruthit që nga fillimi i këtij viti, duke shënuar nivelin më të lartë vjetor të infektimeve në 35 vitet e fundit. Të dhënat u publikuan të premten nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), institucioni kryesor shëndetësor në vend.
Sipas CDC-së, deri më tani janë konfirmuar 5,182 raste të kësaj sëmundjeje shumë ngjitëse, por të parandalueshme përmes vaksinimit. Shifra është më shumë se dyfishi i 2,289 rasteve të regjistruara gjatë gjithë vitit 2025 dhe më e larta që nga viti 1991.
Autoritetet shëndetësore në disa shtete kanë raportuar të paktën tetë viktima nga fruthi, mes tyre edhe fëmijë shumë të vegjël. Këto vdekje kanë ngritur shqetësimin e mjekëve, pasi sëmundja mund të parandalohet përmes vaksinimit.
Specialisti i sëmundjeve infektive te fëmijët, Adam Ratner, tha për agjencinë AFP se humbja e jetëve nga fruthi është tragjike dhe plotësisht e parandalueshme.
Fruthi u shpall i eliminuar në SHBA në vitin 2000, kryesisht falë vaksinimit të gjerë të popullsisë. Megjithatë, vitet e fundit sëmundja është rikthyer ndjeshëm, e nxitur nga rënia e normave të vaksinimit dhe mosbesimi në rritje ndaj autoriteteve shëndetësore.
Sekretari amerikan i Shëndetësisë, Robert F. Kennedy Jr., i njohur për qëndrimet skeptike ndaj vaksinave, është kritikuar se ka ndikuar në shtimin e këtij mosbesimi.
“Robert F. Kennedy Jr. nuk beson se fruthi është një problem i madh dhe nuk dëshiron të pranojë se ka vdekje nga kjo sëmundje”, u shpreh Ratner. Ai shtoi se pasojat e këtyre qëndrimeve do t’i vuajnë fëmijët, të cilët nuk janë ata që marrin vendime për vaksinimin.
Fruthi shkakton zakonisht temperaturë, simptoma të rrugëve të frymëmarrjes dhe skuqje karakteristike të lëkurës. Në rastet më të rënda, mund të sjellë komplikacione si pneumonia dhe inflamacioni i trurit, duke shkaktuar probleme afatgjata shëndetësore ose edhe vdekjen.
Sipas CDC-së, përpara se vaksina kundër fruthit të futej në përdorim në vitin 1963, nga kjo sëmundje humbnin jetën çdo vit rreth 400 deri në 500 persona në SHBA.
/tvklan.al