Alarm te Brazili për Neymar. Sulmuesi la stërvitjen e së martës vetëm pas 15 minutash. Ai pati probleme në kaviljen e djathtë dhe u largua nga fusha.

Një shqetësim për trajnerin pa ditë para takimit të radhës. Gjithsesi do të priten kontrollet mjekësore për të parë gjendjen e Neymar. Brazili që barazoi 1 – 1 me Zvicrën në takimin debutues do të luajë ndaj Kosta Rikës të premten.

