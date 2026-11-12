Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka deklaruar se alarmet për bomba në shkolla, të cilat të mërkurën (11 nëntor) përfshinë institucione arsimore në disa zona të Italisë, nga veriu në jug, nuk lidhen me ndonjë “rrezik konkret”. Sipas saj, këto kërcënime duket se janë pjesë e një strategjie që synon të shkaktojë panik dhe shqetësim te qytetarët, pa pasur si qëllim kryerjen e sulmeve reale.
Meloni reagoi dy herë gjatë ditës në rrjetet sociale, duke iu drejtuar edhe familjeve të nxënësve që u detyruan të largoheshin nga shkollat pas marrjes së emaileve kërcënuese. Ajo siguroi se qeveria po e ndjek situatën “me shumë vëmendje” dhe se deri tani “nuk është gjetur asgjë”.
Kryeministrja nuk përjashtoi mundësinë e përsëritjes së këtyre episodeve, por theksoi se një gjë e tillë nuk do të thotë se autoritetet kanë dështuar në reagimin e tyre.
“Nëse do të ndodhin përsëri, kjo nuk do të jetë shenjë se diçka nuk ka funksionuar, por provë se ata që i dërgojnë këto mesazhe nuk kanë asgjë tjetër në dorë dhe se ne do të jemi të përgatitur”, deklaroi ajo. Meloni shtoi se nuk do të jenë disa “email-e ato që do të diktojnë kalendarin shkollor”.
Pas alarmit, kryeministrja thirri në një takim zëvendëskryeministrat Antonio Tajani dhe Matteo Salvini, ministrin e Brendshëm Matteo Piantedosi, ministrin e Mbrojtjes Guido Crosetto, nënsekretarin e Presidencës së Këshillit të Ministrave Alfredo Mantovano, si dhe drejtuesit e shërbimeve të inteligjencës dhe të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike.
Ndërkohë, sot Meloni do të takohet edhe me drejtuesit e partive opozitare, të cilët kërkojnë që kryeministrja të raportojë për situatën në Parlament. Në takim pritet të marrë pjesë edhe një përfaqësues i partisë Futuro Nazionale, ndërsa Roberto Vannacci, i cili fillimisht ishte ankuar se nuk kishte marrë ftesë, do të përfaqësohet nga deputeti Edoardo Ziello.
Takimi zhvillohet në një klimë të tensionuar politike. Hera e fundit që partitë opozitare u takuan me kryeministren në Pallatin Chigi ishte në vitin 2023, për të diskutuar reformat institucionale dhe pagën minimale, por në të dyja rastet nuk u arrit asnjë marrëveshje konkrete.
Këtë herë, Meloni kërkon një qëndrim të përbashkët për çështjen e sigurisë. “Kur bëhet fjalë për sigurinë e italianëve, duke filluar nga ndjenja e sigurisë që ata përjetojnë, nuk ka shumicë dhe nuk ka opozitë; ekziston Italia”, deklaroi ajo.
Ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, tha se alarmet në shkolla janë pjesë e një strategjie që synon “të mbillet terror dhe të krijohet shqetësim”. Sipas tij, në këtë situatë mund të përfshihen edhe “idiotët, mitomanët dhe të çmendurit që mezi presin të shkaktojnë terror”.
Nga ana tjetër, ish-kryeministri dhe kreu i Lëvizjes 5 Yjet, Giuseppe Conte, kërkoi që autoritetet të japin informacione të qarta për atë që po ndodh. Ai theksoi se “ata që kanë përgjegjësi në qeverisje duhet të japin informacione të qarta dhe të sigurta”.
Ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi, u shpreh se është ende herët të flitet për një organizim të përbashkët pas këtyre kërcënimeve. Megjithatë, ai vuri në dukje se ngjarjet kanë disa karakteristika të përbashkëta, pasi synojnë të vënë në lëvizje institucionet publike përmes alarmeve që më pas rezultojnë të pabazuara.
Ministri i Jashtëm, Antonio Tajani, e cilësoi këtë si “një strategji për të krijuar kaos, për të dobësuar besimin e qytetarëve dhe për të ndërhyrë në proceset demokratike”. Ndërsa ministri i Arsimit, Giuseppe Valditara, bëri thirrje për vigjilencë, duke theksuar se shkollat do të vijojnë normalisht aktivitetin.
Zëvendëskryeministri Matteo Salvini u kërkoi qytetarëve të mos dorëzohen para frikës. “Nëse dikush mendon se mund t’i bllokojë dhe t’i frikësojë italianët, ka zgjedhur vendin dhe nxënësit e gabuar”, deklaroi ai.
Pavarësisht takimit të planifikuar në Pallatin Chigi, opozita vijon të kërkojë që qeveria të raportojë edhe në Parlament. Giuseppe Conte argumentoi se ky është institucioni ku duhet të zhvillohet diskutimi dhe se, në rast se ka informacione konfidenciale, ato mund të shqyrtohen nga Copasir.
Edhe sekretari i partisë +Europa, Riccardo Magi, kujtoi se prej ditësh ka kërkuar nga qeveria të informojë qytetarët për këto kërcënime. Ndërsa Nicola Fratoianni, bashkëdrejtues i Aleancës së të Gjelbërve dhe të Majtës, kritikoi politikat e sigurisë dhe sigurisë kibernetike të qeverisë, duke deklaruar: “Nuk mund t’u përgjigjesh këtyre situatave me avionë luftarakë F-35 dhe me tanke”.
Takimi mes Melonit dhe drejtuesve të opozitës pritet të zhvillohet mes qëndrimeve të ndryshme, pa shumë gjasa për një marrëveshje të përbashkët mbi mënyrën se si duhet trajtuar situata.
/tvklan.al