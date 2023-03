Alarmet për bomba, mësim online në Maqedoninë e Veriut

18:20 02/03/2023

Opozita: Arsimi në kolaps nga paaftësia e qeverisë

Sërish të rreme kanë rezultuar alarmet e sotme për “bomba” në 30 shkollat e Shkupit në Maqedoninë e Veriut, ka njoftuar MPB-ja, pas masave të ndërmarra nga ekipet anti-terroriste në terren.

Ministri i Arsimit, Jeton Shaqiri, njofton se dikasteri që drejtohet nga ai së bashku me institucionet e tjera po analizojnë raportimet masive për bomba në shkolla njëkohësisht edhe problemet me platformën e mësimdhënies online për të dhënë rekomandime të reja. Një vendim i tillë që nxënësit të mësojnë onlinë është vështirë të merret.

“Prandaj them se vendimi për mësim të plotë online nuk është i lehtë për momentin pasi nuk dihet se çfarë pasojash do të ketë në qytetet e tjera dhe në shkollat e tjera fillore. Nëse ky është qëllimi i atyre që raportojnë bombat, nuk mendoj se do të merret kaq lehtë një vendim i tillë”.

Kanë reaguar nga VMRO-DPMNE-ja. Sipas tyre arsimi është në kolaps kurse fëmijët paguajnë çmimin e paaftësisë së Qeverisë. Kërkojnë që shkollat të sigurohen kurse të kompensohen orët e humbura mësimore.

“Ftojmë MPB-në ta bëjë punën dhe 24 orë t`i sigurojë shkollat dhe të mos fshehen me deklarata se jemi në luftë hibride. Ftojmë MASH-in urgjentisht të gjejnë mënyra, që derisa ka edhe pak kohë, të kompenzohen orët e humbura”.

Javën e kaluar, por edhe gjatë kësaj jave, nxënësit e ndërrimit të parë të shkollave që kanë qenë cak i denoncimeve për “bomba”, ishin të obliguar që brenda një ore, nga shtëpitë e tyre, të kyçen në mësimin – online përmes aplikacionit TIMS, ishte shfrytëzuar për mësim nga distanca edhe gjatë pandemisë me COVID-19.

