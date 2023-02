Alban Skënderaj zbulon ‘debatin’ me Miriamin për turneun në SHBA

Shpërndaje







16:21 05/02/2023

Alban Skënderaj është bërë pjesë e “Ka Një Mesazh Për Ty” këtë të diel. Këngëtari i njohur do t’i bashkohet historisë që do të rrëfehet në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, por përpara se ta bëjë këtë, ndan edhe ai histori nga jeta e tij. Së fundmi, ai dhe Miriam Cani do të fluturojnë drejt SHBA-ve për të filluar një turne fantastik për herë të parë së bashku nga shteti në shtet. Kjo ngjarje madhore është një emocion i madh i kombinuar me presion dhe Albani thotë se ka ‘ndezur’ edhe pak debat me Miriamin.

Ardit Gjebrea: Kush përkëdhelet më shumë, kush është i ose e përkëdhelura në këtë rast?

Alban Skënderaj: Shiko, të jem i sinqertë, ne mbushim 16 vite bashkë dhe është me të vërtetë hera e parë që bëjmë një tur të mirëfilltë, të mirëmenduar, të mirëorganizuar, me shumë pasion, me shumë dashuri dhe këtë herë e kemi marrë me të vërtetë seriozisht. Është vërtet një komunitet i madh siç the ti në Amerikë dhe në Kanada dhe janë shumë mikpritës, janë shumë të zjarrtë, ti e ke provuar vetë dhe kanë një mall të jashtëzakonshëm. Miriami e ka pasur vetë dëshirë dhe ëndërr këtë gjë që të jetë njëherë prezente bashkë me mua në këtë tur që unë e kam bërë disa herë, kështu që automatikisht… shiko pak më i përkëdheluri jam unë, është e kotë që… Miriami më gjendet afër pak më shumë por në këtë rast do të jem unë totalisht pak më i sakrifikuari sepse kam më shumë eksperiencë, do të kemi një presion të jashtëzakonshëm, gjithçka është në një kohë rekord shumë të shkurtër nga dita në ditë, nga shteti në shtet dhe do të duhet që ta suportoj pak sepse ja, kanë filluar këto problemet ku do krihet, ku do lyhet, jo dhoma për këtë, dhoma për atë dhe kam përshtypjen që do jetë pak…

Ardit Gjebrea: Janë ato prapaskenat që nuk i di publiku dhe zakonisht i referohem edhe kutjimeve të mia tashmë sepse kanë mbetur kujtime turnetë e mia dhe kur shkon është ai momenti që ti para se të këndosh do atë komoditetin, që të vijë dikush dhe të të japë siç the, atë krehërin, atë veshjen që do, ato këpucët, por nuk është kjo, po është ajo, pra duhet pak vëmendje dhe kur jeni dy, njëri do t’i japë tjetrit.

Alban Skënderaj: S’dua që të hyj në detaje, por për momentin debati ky është, Miriami si femër që është ka nevojë për shumë më shumë detaje se sa ne, unë them po unë si do merrem me veten, ku do jemi dhe po filloj po organizoj që tani vendin ku do shkojmë, njerëzit që do vijnë që ta marrin që dhe unë të kem atë një orëshin tim për t’u rregulluar, për të bërë pak nxehje, vokalicat etj.

Ardit Gjebrea: Të kesh komoditetin tënd, ekzakt, por që është kaq i rëndësishëm për një artist.

Alban Skënderaj: Absolutisht. Është moment jetik do thoja unë, ai momenti para koncertit për t’u përgatitur./tvklan.al