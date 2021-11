Albumi i ri i Adele shitet me shpejtësi marramendëse - Tv Klan

Albumi i ri i Adele shitet me shpejtësi marramendëse

15:00 27/11/2021

“30” në vend të parë, kalon “Voyage” të grupit te famshëm Abba

Albumi i këngëtares Adele i titulluar “30” ka arritur në vendin e parë, duke kaluar edhe grupin e famshëm “Abba” duke u bërë albumi më i shitur i vitit deri më tani. 261,000 shitjet e albumit në tabelën e javës së parë do të thotë se ai kaloi me shpejtësi albumin e rikthimit të grupit pop suedez Voyage, i cili u hap me 204,000 shitje.

Megjithatë, shifrat e shitjeve të albumit te ri te Adele janë dukshëm më të ulëta se ato të albumit të saj të mëparshëm “25”, të publikuar në vitin 2015.

Albumi “25”, i treti në radhë i saj, u hap me 800,000 shitje në javën e parë, që do të thotë se albumi 30 ka shitur vetëm 32% të albumit paraardhës të këngëtares. Rënia mund të shpjegohet pjesërisht me rritjen e madhe të transmetimit në gjashtë vitet e fundit.

Adele ka bërë të ditur se tekstet e këngëve të albumit të ri kanë të bëjnë me divorcin nga ish-bashkëshorti me të cilin ka një djalë, dhe vështirësitë me të cilat është përballur gjatë kësaj periudhe.

