Albumi i Whitney Houston gjen dritën e publikimit

23:19 11/02/2023

I titulluar “I go to the rock” do të përfshijë 6 këngë të papublikuara më parë dhe do të transmetohet në 24 Mars

Një album i ri i shkruar më herët nga legjenda e muzikës Whitney Houston pritet të publikohet edhe pse ajo u nda nga jeta 11 vite më parë.

Ai do të transmetohet premierë më 24 mars në UPtv dhe Aspire TV. I titulluar ‘I Go to the Rock’ do të përfshijë gjashtë këngë të papublikuara më parë. Këngët e padëgjuara kurrë në albumin me 14 këngë quhen “He Can Use Me”, një version live i “Bridge Over Troubled Water”, “I Found a Wonderful Way” dhe “Testimony”.

Pat Houston, producentja e lengjendës së muzikës e quan projektin “një testament i zemrës së Whitney”. Houston vdiq nga mbidoza dhe alkooli në vitin 2012. Fansat mund të shikojnë paraprakisht albumin në faqen e internetit të Whitney Houston .

Për Whitney Houston janë publikuar disa dokumentarë dhe seriale që tregojnë fillimet e karrierës së saj e deri tek momenti kur ajo u bë legjendë e muzikës.

Whitney Houston ishte një nga artistet me albumet më të shitur ndonjëherë, me mbi 200 milionë shitje të disqeve në mbarë botën. Për më javë të tëra rresht këngët e saj kanë thyer rekordin si më të dëgjuarat në Billboard Hot 100.

