Alcaraz përballet me Djokoviç

19:43 07/06/2023

Numri 1 i botës do të ndeshet me 22 herë fituesin e “Grand Slameve” në gjysmëfinalen e “French Open”

Faza gjysmëfinale e turneut të “French Open” do të dhurojë një përballje mjaft emocionuese midis Karlos Alkaraz dhe Novak Djokoviç.

Spanjolli është në kërkim të fitimit të “Grand Slamit” të tij të dytë, pasi fitoi “US Open” vitin e shkuar.

Ndërkohë që tenisti serb synon që të shkojë në 23 “Grand Slame” të fituara.

Numri 1 i botës mundi grekun Stefanos Cicipas 6-2 6-1 7-6 duke siguruar kualfikimin. Alcaraz u shpreh mjaft entuziast për përballjen me numrin 2 të botës.

“Që nga viti i kaluar kam dashur shumë të përballem sërish me të. Ne të dy po luajmë në një nivel të shkëlqyer dhe nëse synon që të jesh më i miri, duhet që të mposhtësh më të mirin.. Kështu që mezi po e pres atë ndeshje. Do ta shijoj! Për mua është e mrekullueshme të luaj një gjysmëfinale me një legjendë të tillë si Novak. Por për të do të jetë gjysmëfinalja e 45, ndërsa për mua e 2-ta.”

Ndeshja mes të dy tenistëve do të luhet më 9 Qershor. Numri 3 i botës mundi rusin Karen Khaçanov 3-1 me sete, për të vazhduar garën në Roland Garos.

Dy herë fituesi i “French Open” e humbi setin e parë, por arriti që të përmbyste kundërshtarin e në një ndeshje ku tregoi superioritet.

