Aldo Morning Show – Emisioni 1 Shkurt 2023

01/02/2023

Emision mëngjesi nga Aldon Lipe në Tv Klan.

E pazakontë! Xhilda: Nëna ime ishte 12 vjeç kur u martua me babain 43 vjeç dhe lindën 16 fëmijë

Në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan ka tema: “A mund të martohet njeriu në çdo moshë? “. Një grua 67 vjeç e quajtur Xhilda ka telefonuar dhe ka treguar historinë e prindërve të saj. Ajo tregon se nëna ka qenë vetëm 12 vjeç kur u martua me të atin 43 vjeç dhe kanë bërë 16 fëmijë. Kjo gjë ka shkaktuar habi dhe tek Aldo i cili i bën pyetjen se si ka mundësi që një nënë të kujdesej për 16 fëmijë?

Xhilda: Jam 67 vjeç dhe do flas për prindërit e mi. Babai im ka qenë i vitit 1880 kurse mamaja ime 1912. Babait tim i kishte vdekur gruaja e parë dhe babai im ishte 40 e ca vjeç ndërsa mamaja ime ishte 12 vjeç kur ka bërë fëmijën e parë.

Aldo: Sa vjeç ishte babai kur bëri fëmijën e parë?

Xhilda: 43-44 vjeç.

Aldo: Po mamaja?

Xhilda: Mamaja ime ishte 13 vjeçe, as 13 jo.

Aldo: Po si ndodhi?

Xhilda: Bëri 16 fëmijë dhe unë jam e 16-ta. Unë jam e 56-ës dhe babai im jetoi 93 vjeç.

Aldo: Po ti sa fëmijë ke?

Xhilda: Unë kam 3, dy vajza dhe një djalë.

Aldo: Nuk i ke ngjarë mamasë?

Xhilda: Jo, jo. Të gjithë nga kaq kemi, kush ka 2 e kush ka 3.

Aldo: E marr vesh, po 16 fëmijë e shkreta?

Xhilda: Ajo jetoi 91 vjeç. Të dy kanë qenë shumë të shëndetshëm dhe ne fëmijët ashtu jemi, i kemi ngjarë.

Aldo: Të shëndetshëm mirë, po ata e kishin me provë, ju se keni me provë.

Xhilda: Ishte koha atëherë.

Aldo: Po mirë, një mama si ka mundur t’i mbajë 16 fëmijë?

Xhilda: E kam pasur babain kasap.

Aldo: Po shyqyr keni shpëtuar mirë. Mirë zemra t’i rroni dhe t’i kujtoni.

“Kanë vdekur të gjithë, e fundit vajza 35 vjeç”, historia e dhimbshme e Petros që kërkon një partnere

Në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, është filmuar 73-vjeçari nga Tirana Petro Prifti i cili kërkon një partnere. Ai ka prezantuar veten e tij dhe ka treguar historinë e jetës së tij e cila ka qenë tepër e vështirë, ku i ka humbur të gjithë njerëzit e dashur. Tani ka vetëm një vajzë e cila jeton prej vitesh në Itali. Petro kërkon një partnere që të jetë e sinqertë dhe të ketë mbyllur historitë e vjetra që mund të ketë pasur.

Petro Prifti: Quhem Petro Prifti, jam i datëlindjes 50, jam 73 vjeç . Jeta nuk më ka shkuar vaj sepse kam pasur fatkeqësi të ndryshme. Vdiq babai, vdiq gruaja, vdiq nëna, e fundit ishte vajza që vdiq në moshën 35 vjeç. Gjatë gjithë kësaj kohe kam ndenjur kështu i vetmuar, të dashurit e mi më lanë vetëm, kështu e përballova vetë gjithë atë siklet aq të madh. Unë jam martuar në ’78-ën, edhe deri në ’97-ën ishim në rregull. Në ’97-ën sëmuret derisa vdiq në 2003.

Unë fillimisht kam punuar në ofiçinën e Ministrisë së Brendshme, mekanik. Pastaj mora një drejtim tjetër, drejtor i Postës Post Tranzit i Tiranës, një nga Kuçi i Vlorës, një burrë i mirë, Bajram Peçi më njihte, njihte aftësitë e mia dhe më bëri shef të shpërndarjes së gazetave, deri në fund të ’92-’93-shit. Para se të më vdiste gruaja, unë vazhdoja punën. Vdiq gruaja, mori fund dhe puna, më hoqën nga puna. Ngelëm pastaj rrugëve duke shitur gazeta dhe me siklete të mëdha, i nxora të dyja vajzat me shkollë të lartë. Njërës i dhashë shkollën e infermierisë, tjetrës i dhashë teknologe ushqimesh në Institutin Bujqësor. Kësaj teknologes nuk i eci fare, e hëngri sëmundja, kurse tjetra vazhdon në Itali 20 vite.

Vajza thotë baba ti ke nevojë për një njeri, por mendoje mirë se kushedi se si është kjo grua. Unë për moshën që kam, dua që të jetë e sinqertë, ti ketë mbyllur dashuriçkat që ka, të mos ketë ndonjë lidhje të vjetër që vazhdon ta ketë dhe e ruan atë dhe e nxjerr nga xhepi si në domino kur nxirret guri i fundit. Dua që je me mua, je me mua. Dalim bashkë, dalim. Gatuajmë bashkë, s’gatuajmë. Unë kam nevojë për një njeri që të bashkëjetoj me të. Po s’na u puq, detyrimisht do shkëputemi, po shkoi pas avazit, unë jam i urtë, por mosha nuk më lejon të bëj gabime sepse nuk më lejon koha t’i korrigjoj. /tvklan.al