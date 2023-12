Aldo Morning Show – Emisioni 11 Dhjetor 2023

11:06 11/12/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

“5 mijë lekë për të parë filxhanin”, Zogu i Tiranës zbulon parashikimin e fallxhores dhe jep një premtim

Në raportimin e ditës për “Aldo Morning Show” në Tv Klan, Zogu i Tiranës thotë se një pjesë e mirë e njerëzve janë drejtuar te fallxhoret. Pjesa më e madhe e tyre janë kuriozë për mbylljen e vitit që po lëmë pas dhe fillimin e atij pasardhës. Zogu i Tiranës shton se ai ka shkuar te një fallxhore që i ka parashikuar se do të gjejë dashurinë.

Zogu i Tiranës: Meqë jemi në fundvit njerëzit akoma besojnë dhe ka patur shumë dyndje te fallxhoret në fakt.

Aldo: Mos ia fut kot, po s’ka mundësi, pse vazhdojnë akoma i besojnë?

Zogu i Tiranës: Ua! Është njëra që sheh me 5 mijë lekë të vjetra filxhanin, numri 1! Është dyndje e madhe o lali! Ka patur shumë njerëz o zog se duan të dinë si do mbyllet viti apo si do nisë Viti i Ri. Nëse ju doni, unë mund ta ftoj zonjën këtu për të më parashikuar mua “live”…

Aldo: S’kemi hallin tënd me thënë të drejtën.

Zogu i Tiranës: Jo, nëse doni ju thashë mund ta ftojmë ndonjë ditë fallxhoren këtu, mendoj unë.

Aldo: Se mos na kërkon lekë ore.

Zogu i Tiranës: Jo, është një grua zonjë, sheh me 5 mijë lekë në fakt. Shih ç’më tha Aldo, “ti do gjesh dashurinë më tha mua, shumë shpejt”.

Zogu shton se çmimet e fallxhoreve përgjithësisht variojnë nga 5-10 mijë lekë të vjetra. Mes të tjerash, ai premton se ditën e nesërme (të martën) gjatë lidhjes së drejtpërdrejtë do të jetë e pranishme edhe fallxhorja në fjalë.

“Më falenderoi dhe na përqafoi të gjithëve”, çfarë e ndryshoi sjelljen e adoleshentit në shkollë

Klotilda Jaupi, drejtoresha e shkollës së mesme “Qemal Stafa” në Tiranë mendon se edhe individët problematikë në klasë apo në shkollë mund të integrohen mirë në këtë mjedis. Jaupi rendit të gjitha shkallët që ndërmerren për të evidentuar dhe kontrolluar elementët problematikë, por mbron idenë se forma më e mirë është që fëmijën ta përmirësosh dhe ta bësh të duajë shkollën.

Drejtoresha ndan me “Aldo Morning Show” në Tv Klan një rast konkret të një adoleshenti i cili paraqiste sjellje të papërshtatshme për mjedisin shkollor.

Klotilda Jaupi: Jo më larg se para dy javësh një nxënës ka ardhur dhe më ka thënë “faleminderit që më çlirove” sepse rasti ishte një rast i përsëritur i sjelljeve devijante të tij.

Aldo: Bënte si trim?

Klotilda Jaupi: Jo, jo, absolutisht. Tendencë e lënies së orëve të mësimit, ardhje me vonesë apo edhe ndonëj tendencë për cigaren siç e kanë adoleshentët që provojnë ta bëjnë, këto “vape” që kanë hyrë në masë…

Aldo: Cigarja gjysma e së keqes, por ka plasur edhe hashashi gjithandej.

Klotilda Jaupi: Mënyra se si ne ia thamë prindit, ishte identifikuar nga unë se ne i shohim në mjedisin e lirë, mësuesi i sheh në klasë dhe kur arritëm te prindi, unë e pashë dhe i thashë unë do t’ia them prindit tënd. “Po unë këtë kam problem”, tha, “si t’ia them prindit” dhe në momentin që thirrëm prindin i thashë do t’i thuash “unë po ta them ty, jo që të gjeta unë me këtë gjë” që ti të thyesh edhe atë barrierën me prindin se ndërkohë vuante edhe atë presionin si t’ia thoshte prindit këtë sjellje dhe ndërkohë vazhdonte e bënte.

Aldo: Zysha, po pse shkojnë deri te cigarja këta? Gjynah, kalamaj fare, që në 9-vjeçare.

Klotilda Jaupi: Po, po rasti në fjalë kishte që në klasë të gjashtë. Momentalisht ka dy javë që erdhi dhe na përqafoi të gjithëve, “unë kam një marrëdhënie të shëndetshme me familjen”, ka bërë kthesë në mësime dhe angazhohet në aktivitete vullnetare me dëshirë./tvklan.al