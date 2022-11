Aldo Morning Show – Emisioni 11 Nëntor 2022

13:55 11/11/2022

“Check In” telefonon nga “fundi i botës”, mes shkretëtirave dhe akullnajave

Nga “fundi i botës”, Albana Nanaj telefonon “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan duke rrëfyer për një tokë fantazish që po viziton aktualisht. Në Amerikën e Jugut, në zemër të Andeve, “Check In” po viziton “tokën e zjarrtë” që “përplaset” me akullnajat.

Albana Nanaj: Ndodhem në kryeqytetin e akullnajave, Calafate, në zemër të Patagonias.

Aldo: Afër kujt se s’i dimë këto?

Albana Nanaj: Atëherë, Patagonia është zona më e rëndësishme e gjithë Amerikës së Jugut që përfshin Kilin dhe Argjentinën, kufi në Ande, ku formohen dhe akullnajat më të mëdha të botës dhe ne kemi ardhur mbrëmë nga Ushuaja që është qyteti i “fundit të botës”. “Toka e zjarrtë” kështu që “Check In” do të sjellë disa episode të jashtëzakonshme.

Ekipi i xhirimit të “Check In” do të sjellë afër tokat e largëta të Patagonias në një natë shumë të veçantë.

Aldo: Ju po xhironi një program që transmetohet pak a shumë kur, ta llogaris?

Albana Nanaj: Ky episod do të jetë natën e Vitit të Ri sepse “fundi i botës” është në datën 31 kështu që po tregojmë ekskluzivisht edhe datën e këtij emisioni.

Albana Çaushaj: Qenka një emision special!

Aldo: Ja pra më në fund si qenka “fundi i botës”. Po qenka i bukur “fundi i botës”, jo si na thonë neve.

Albana Nanaj: “Fundi i botës” është vërtetë shumë emocionues. Unë nuk e di sa shqiptarë mund të kenë ardhur në këto zona, kur i themi “Albania” thonë “Albania, ah”, kujtojnë se jemi në një zonë të Italisë, kur ia themi me hartë thonë “ah po”, por a keni dëgjuar, i themi ne “jo”.

Moderatorja thotë se atje flasin më së shumti gjuhë latine si italishtja e spanjishtja, më pak anglisht. Në rrëfimin e saj, ajo ndan me programin e mëngjesit edhe gjërat që i kanë bërë më shumë përshtypje, si ekstremet e temperaturave, teksa zbulon edhe ekspeditën që i pret sot.

Albana Nanaj: Këtu në Calafate na ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Në vetëm 50 km nga këtu fillon liqeni i Argjentinës ku përfshihen të gjithë akullnajat, janë 48 akullnaja dhe është Parku më i madh Kombëtar i gjithë Argjentinës dhe ndërkohë në qytezë, janë 14 gradë. Ne do shkojmë aty dhe nuk e dimë sa do jetë.

Një qytet i lindur nga hiçi, ka lindur thjesht në mes të shkretëtirës dhe këtu është ajo shkretëtira e egër dhe ne kur kemi zbritur me avion, shihnim vetëm rërë dhe ca gëmusha të vogla rreth qytetit, por është shndërruar në kryeqytet sepse turizmi është zhvilluar jashtë mase, këtu vijnë plot nga e gjithë bota dhe jam çuditur, radha kudo. Njerëzit pas pandemisë kanë filluar të lëvizin, që këto janë destinacione të vështira, nuk janë të lehta dhe janë të kushtueshme sigurisht, të vish deri në “fund të botës” ka një kosto. Ne sot do shkojmë për shembull në Perito Moreno, është furnizuesi i tretë i ujit në botë, i ujit të ëmbël, është një akullnajë prej 250 km katrorë, në zemër të Andeve sepse këtu jemi në mes të vargmalit të Andeve.

“Dua të më besosh si vajzën tënde”, telefonuesja kujton fjalët e mjekes kur i tha se kishte kancer gjiri

Lida, një telefonuese e rregullt në “Aldo Morning Show” në Tv Klan tregon për herë të parë luftën e saj me kancerin e gjirit. Ajo rrëfen se vuri re një anomali në gjoks dhe në kontrollin e parë, i thanë se nuk kishte asgjë. Ende me dyshime, ajo kreu një tjetër dhe mjekja e diagnostikoi me tumor, por nga gjithë përjetimi, Lida thekson se një rol të madh luan komunikimi mes dy palëve. Sipas saj, është mjeku ai që duhet të gjejë gjuhën e duhur për t’ia përcjellë pacientit diagnozën e vështirë.

Lida: Para disa vitesh unë bëra një kontroll mjekësor dhe m’u tha që nuk ke gjë, megjithatë unë dyshova se e majta dhe e djathta nuk ishin njësoj dhe m’u desh të vizitohesha në një klinikë tjetër.

Aldo:Për çfarë thotë?

Megi Latifi: Për kancer gjiri kam përshtypjen.

Lida: Komunikimi i asaj mjekes më bëri që mos ta bëj fatale. Shiko si më tha.

Aldo:Larg e larg?

Lida: “Je kontrolluar ndonjëherë?” Po. “Atëherë, e para dua të më besosh si vajzën tënde. Në fund të fundit edhe mjekët gabojnë, por më mirë një alarm i rremë se sa të jemi vonë në kohë. Ju, mendoj unë, mbi 50%, keni një tumor në gjoksin e majtë”. Ndodhi, nuk e mora me hata të madhe, i bëra të gjitha analizat vetë, pa i thënë familjarëve të mi sepse mora të detajuar si ishte problemi nga mjeku.

Aldo:Me sa po kuptoj, ti po thua që mjeku duhet të gjejë gjuhën se si t’ia thotë pacientit se sa t’ia thotë të afërmve.

Lida: Patjetër, duhet ta gjejë Aldo se nuk janë të gjithë njerëzit njësoj. Njerëzit mund të thonë, “ua çfarë ndodhi”.

Aldo:E qartë, e kuptova, ti je që mjeku duhet t’ia thotë?

Lida: Absolutisht. E vendos unë, dua ta vazhdoj trajtimin ose jo.

U diagnostikua me kancer, pacientja: Isha në gradën e fundit…

“Aldo Morning Show” në Tv Klan u kthye ditën e sotme në një hapësirë të vërtetë përjetimesh të forta personale. Lola, një telefonuese nga Tirana, ishte një tjetër zonjë që ndau në program betejën e saj për të triumfuar ndaj kancerit. Duke paralelizuar historinë e saj dhe të një mikeshe që fatkeqësisht humbi jetën, Lola mendon se është mjeku ai që duhet të shohë nëse pacienti mundet ta përballojë vetë lajmin e një sëmundjeje fatale apo duhet të njoftohen vetëm familjarët.

Lola: Kjo temë më preku sepse një situatë të tillë e kam kaluar unë para 6 vjetësh. Kur u vizitova, mjeku në radhë të parë ia tha vajzës dhe i thotë “shiko, mamit thuaja të drejtën”. Kisha një kancer në stomak, jo ulcerë, “thuaja tamam siç e ka”. Filloi doktori të më fliste me shumë kujdes. Mos të ma kishte thënë nuk do ta kisha marrë kaq seriozisht dhe nuk do kisha bërë atë trajtim që bëra gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë periudhës.

Isha në gradën e fundit dhe nuk e dija fare se çfarë po ndodhte. Kur më thanë se çfarë kisha, e mora seriozisht dhe pranova çdo lloj mjekimi, çdo lloj oferte për ta kaluar këtë situatë. Faktikisht, e kalova mirë, e kalova shumë mirë. Por duke u nisur nga kjo, a t’ia themi, a mos t’ia themi pacientit, më kujtohet shumë vite përpara në punë, kam pasur një shoqe, ishte vajzë e rritur 34-35 vjeç dhe diagnostikohet me kancerin e gjirit, por ishte shumë vite përpara dhe asaj ia thanë. Me thënë të drejtën, edhe sot nuk më hiqet nga mendja ajo fytyrë sepse ajo…

Aldo: E përjetoi keq.

Lola: Po, ajo nuk ishte më ajo që ishte. U trondit dhe ajo vdiq ashtu, në atë gjendje. Unë jam me këtë mendimin, mjeku është psikolog në radhë të parë. E kupton pacientin me të parë dhe ka mënyra të thënies. Unë mund të kisha edhe një muaj jetë, këtë ia tha vajzës, nuk ma tha mua sepse ajo u tremb dhe u ul moralisht, pastaj të tjerat… por do isha dakord që kjo gjë shihet nga mjeku.

Rudina Hajdari kujton humbjen e njeriut të dashur: U kthye në Shqipëri që të jetonte ditët e fundit me ne

Politikania Rudina Hajdari i qëndron mendimit se diagnozat e sëmundjeve fatale duhet t’i komunikohen familjarëve të pacientit dhe jo vetë atij sepse demoralizohet. Në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, Hajdari ndan edhe një episod të trishtë nga jeta personale, humbjen e të afërmes së saj nga një sëmundje e pashërueshme.

Rudina Hajdari: Kam patur raste të tilla. Është shumë e vështirë. Duhet që në rastin e saj, flas për tezen time dhe ajo nuk jeton më, por domethënë ishte rast shumë i vështirë dhe duhet që të gjesh të gjitha mënyrat që ajo mos të demoralizohej.

Aldo: Pra, ti dole para mjekut dhe i the na e thuaj neve, jo asaj?

Rudina Hajdari: Jo, asaj ia thanë.

Aldo: Ah, ia thanë.

Rudina Hajdari: Po, sepse jetonte në Gjermani dhe ia thanë, ajo donte që të kthehej në Shqipëri që të jetonte ditët e fundit të jetës bashkë me ne.

Babai i vdiq nga sëmundja e pashërueshme, arkitekti: Nuk e ka ditur kurrë që nuk kishte shpëtim

Arkitekti Artan Shkreli thotë për “Aldo Morning Show” në Tv Klan se në rastet e sëmundjeve fatale, të parët duhet të njoftohen familjarët. Pacientit duhet t’i lihet të kuptojë që nuk ndodhet në një situatë të lehtë, por lajmërimi i tij se nuk ka shpëtim nuk do ta ndihmonte.

Nisur nga kjo përgjigje, ai thotë se me babain e tij, i cili u diagnostikua me sëmundje të pashërueshme e më vonë ndërroi jetë, deri në ditën e fundit ai nuk e dinte gjendjen e tij të vërtetë.

Aldo: Në rrethin tënd shoqëror, ndoshta farefisnor, ke patur ndoshta raste të tilla, kanë ndodhur, ke dëgjuar?

Artan Shkreli: Kam pasur rastin e tim eti, i cili për fat të keq iku nga një sëmundje e pashërueshme. Në një moshë të shtyrë, por një sëmundje e pashërueshme. Ai deri ditën e fundit nuk e dinte që do ikte.

Aldo: Ah, e keni mbajtur ju sekret?

Artan Shkreli: Po, e kuptonte që ka një gjë që nuk shkon. Ka jetuar me shumë kthjelltësi ditët deri në fund. Ky për mua është shembulli i një njeriu që nëse do i kisha thënë që në fillim që baba, nuk e ke, ky muhabet ka marrë fund, besoj që edhe për natyrën që kishte, ai do e kishte lëshuar veten.

Aldo: Dhe në këtë rast, ju jo e keni gënjyer, por të paktën jeni përpjekur t’i përmirësoni cilësinë e jetës.

Artan Shkreli: Po. Ai pati një kurë. Ne as nuk i thonim që shiko se kjo është një gjë kalimtare që do kalojë sepse do ishte shumë e rëndë edhe për ne vetë.

Aldo: I shmangnit bisedat.

Artan Shkreli: Shmangnim efektin fatal, si duket edhe ai vetë donte ta shmangte kështu që ishte një kompromis i heshtur që nëse do ndodhë, do ndodhë dhe ai nuk e ka ditur kurrë me siguri që nuk ka shpëtim, ishte diçka që duke i ndenjur pranë tim eti, unë do doja të ikja si ai, i rrethuar nga njerëzit e dashur, nga fëmijët, nga nipat, domethënë, ai iku kështu. E mbaj mend deri në momentet e fundit, nuk ra kurrë në dëshpërim, kjo ishte një gjë shumë e mirë besoj.

Mposhti kancerin e mitrës, iu rishfaq në kolonë pas Covidit, pacientja: Mjekët më dhanë 5 vite jetë…

Një telefonuese nga Shkodra,e quajtur Jolanda, ndan në “Aldo Morning Show” në Tv Klan betejën e saj me kancerin në mitër. 25 vite më parë, ajo u diagnostikua me këtë sëmundje për të cilën fillimisht i thanë se kishte 5 vite jetë. Jolanda thotë se përkthyesja që e shoqëroi në Belgjikë, nuk donte t’ia tregonte të vërtetën për sëmundjen, por ajo mundi ta kuptonte vetëm nga një fjalë e mjekut.

Pas trajtimeve, Jolanda ia doli të hidhte poshtë parashikimin mjekësor. Por Nëntorin e shkuar, pasi u sëmur me koronavirus, tumori iu rishfaq në kolonë dhe kishte thyer vertebrat. Pas 25 radioterapish e operacioneve dhe me shumë kurajë, ajo mundi të fitonte sërish ndaj sëmundjes.

Jolanda: Unë e kam kaluar këtë sëmundje para 25 viteve në mitër. Jam operuar, më kanë bërë radioterapi dhe më kanë dhënë shpresë njëherë për 5 vjet. Por kur jam vizituar nuk dija të kuptohesha se kam shkuar në Bruksel, jam vizituar në Bruksel dhe kam marrë një përkthyese, domethënë një shqiptare, e cila s’donte të më tregonte, nuk donte ajo.

Aldo: Po pse?

Jolanda: Sepse i vinte keq.

Aldo: Të ruante, e qartë.

Jolanda: Po, donte të më ruante. Doktori i thoshte “ti duhet t’ia thuash”, por kur doktori foli dhe përmendi fjalën “malinj” unë e kuptova sepse nëna ime ka punuar infermiere. Atëherë u ktheva te shoqja dhe i thashë “ej dëgjo nuk ke pse e mban të fshehtë, unë duhet të di çdo gjë sepse duhet të përgatitem për gjithçka”.

Aldo: E qartë.

Jolanda: Unë jam e mendimit që mjekësia të sëmurit duhet t’ia thojë se s’bën. Edhe familja. Pse? Sepse i sëmuri duhet të përgatitet psikologjikisht në çdo lloj drejtimi dhe e kalon, në fund, dikush ligështohet, dikush e mban veten të fortë. Unë e kam kaluar me forcat e mia dhe kam thënë unë do ia hedh dhe ia kam hedhur, kam jetuar 25 vite, mbrapa më kanë operuar, më kanë bërë radioterapi e të gjitha. Sot, në Nëntor, në këtë muaj të vitit që kaloi, në këtë ditë unë u sëmura në kolonë. Kalova koronën, korona ma dha në kolonë dhe mua m’u shfaq po e njëjta sëmundje afër kolonës.

Aldo: Çfarë thua?! Vërtet?!

Jolanda: Po, dhe mua më prunë në Belgjikë, u operova në kolonë, më kishte thyer vertebrat. Më operuan e të gjitha, erdhën vajzat, mirëpo doktori iu kishte thënë që “Jolandës i ka dalë prapë sëmundja”. Vajza e madhe më e fortë,më e përgatitur, vajza e vogël, 32 vjeçe, kam pasur më afrimitet, erdhën të dyja në spital, isha e shtruar, mirëpo të them të drejtën mua për momentin nuk më shkoi mendja se thashë kolona, ngaqë kam vuajtur 1 vit e ca, dy vjet. Edhe erdhën vajza, “hë mami si je”, mirë i thashë. Vajza e vogël nisi të qajë. Unë e kuptova që në fillim. Tha “jo mami, s’kam gjë”. I thashë dëgjo, nëna s’ka për të jetuar gjithë jetën. Një ditë vdekja do i vijë nënës e babait, por ishalla na merr vdekja mbarë. “Jo ti do ia hedhësh, ne do bëjmë çmos”.

Aldo: Prapë do ia hedhësh.

Jolanda: Çfarë të ketë shkruar. Pas operacionit, kam bërë 25 radioterapi, jam në këmbë. Jam operuar në Nëntor, jam operuar dhe njëherë në Qershor.

Aldo: Me besimin te Zoti.

Jolanda: Bravo! Me besimin te Zoti dhe me kurajën e forcën e vetë personit. Unë dua t’i jap një këshillë gjithë familjarëve, të gjithë të sëmurëve që kanë këtë sëmundje, ta kalojnë me kurajë, me alegri, mos t’i fusin mërzinë vetes që më ka kapur kanceri. Kanceri është një sëmundje që ende nuk është gjetur përfundimisht shërimi, por shtyhet jeta. E shtyjmë sa të mundemi, kur të na vijë jeta, kur të na vijë dita do vdesim të tërë. Të jetojë gjithë njerëzimi ne hamë njëri-tjetrin.

“Jam invalide, kam 8 vjet me tumor në zorrën e trashë”, Bukuroshja rrëfen përjetimin e vështirë

Bukuroshja, një telefonuese në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, në temën e ditës ndan përjetimin e saj si paciente me një sëmundje tumorale. Në diskutimin nëse mjeku në rastin e një sëmundjeje fatale duhet të njoftojë të parin pacientin apo familjarët, Bukuroshja thotë se ajo vetë e ka marrë vesh në prani të të afërmve. Megjithatë, edhe nëse do ishte çështje zgjedhjeje, ajo do të preferonte që ta merrte vesh vetë e para.

Bukuroshe: Jam vetë invalide dhe jam diagnostikuar me një smëundje tumorale në zorrën e trashë. Kam 8 vjet që e përjetoj këtë smëundje, por nuk është problemi se si ma thanë mjekët, problemi im ëssshtë që unë ndeshem me problemet që unë jam me stomë, jam me qeska dhe ne më shumë stresohemi për ilaçet, për qeskat se sa për sëmundjen.

Aldo: Mirë është tjetër temë kjo. Pyetja është që ty ta tha mjeku apo ia tha familjarëve në fillim?

Bukuroshe: Jo, mua ma thanë direkt, edhe me familjarët edhe me mua, isha përballë me mjekët.

Megi Latifi: Si e përjetove atë momentin?

Bukuroshe: E përjetova çikë vështirë se unë isha aktive në punë, isha shumë aktive.

Aldo: Qartë.

Bukuroshe: Edhe kur mjekët më diagnostikuan me të tillë sëmundje, e përjetova shumë keq normale, por ja kam 8 vjet po jetoj me këtë sëmundje.

Aldo: Shyqyr, i ke dhënë forca vetes?

Bukuroshe: Po, normale.

Aldo: Mrekulli!

Bukuroshe: Por e kam këtë që bllokohem herë pas here.

Aldo: S’ke çfarë i bën.

Megi Latifi: Do doje t’ia kishin thënë familjarëve të tu apo ty në fillim?

Bukuroshe: Unë e mora vesh vetë dhe po përballohem unë se sido që të jetë, sikletin e kam unë, nuk e kanë familjarët./tvklan.al