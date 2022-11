Aldo Morning Show – Emisioni 12 Nëntor 2022

13:28 12/11/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Robi plaket kur do vetë, deputeti i PD: Kam ngecur midis maturës dhe vitit të parë të universitetit

Në emisionin “Aldo Morning Show”, është trajtuar tema “Robi plaket kur do vetë”. Për këtë gjë ka telefonuar edhe deputeti i PD-së Sajmir Korreshi, i cili shprehet se ai vetë ka ngelur ende mes maturës dhe vitit të parë në universitet. Pra ai shpirtërisht e ndjen veten shumë të rri, por fiziku tani ka filluar ta kufizojë për disa gjëra.

Aldo: Nuk e di pse, nuk të njoh thellë, thellë, po kam përshtypjen që je pikërisht mishërimi i kësaj teme “Robi plaket kur do vetë”.

Sajmir Korreshi: Është e vërtetë, unë kam ngecur mes maturës dhe vitit të parë të universitetit, por shoh dhe limite. Nuk përgjigjet fiziku ndoshta, por pjesa tjetër mendërisht gjendem akoma, sidomos kur luaj me gocat, ka ditë që kaloj dhe 3-4 vjeç me kënaqësinë më të madhe. Është për të qeshur, një ditë duke parë një ndjeshje sporti, ngacmohesha me një nga shokët dhe me kunatin tim thamë do bëjmë një garë vrapi, dolëm në rrugë, pashë aty që kisha limite pastaj.

Aldo: Domethënë me llafe, robi plaket kur do vetë, por në realitet është pak ndryshe.

Sajmir Korreshi: Në realitet është vërtet ndryshe. Mendoj që njeriu ka tre faza në jetë, kur është i ri gjykoj dhe mendoj që në rininë e tij ka kohën në maksimum dhe është pa punë, po nuk ka lekun. Vjen momenti kur është kjo meso moshe që ke punën,vjen dhe monedha, por nuk ke kohën dhe në pleqëri që i ke të gjitha, por nuk përgjigjet njeriu.

Deputeti Korreshi është shprehur se atij i pëlqen që jeton në qytetin e Lushnjës sepse aty ka familjen dhe shoqërinë dhe këtë gjë e shijon shumë. Madje shprehet se është një njeri që qesh dhe shprehet gjatë gjithë ditës, pavarësisht se njësoj si shumë njerëz edhe ai mund të ketë hallet dhe problemet e veta.

Gjergj Leka: S’dua të jetoj deri në 100 vjet se atëherë s’ka as pampersa

Në programin “Aldo Morning Show”, ka telefonuar këngëtari i njohur Gjergj Leka i cili ka folur për temën “Robi plaket kur do vetë”. Ai është shprehur se kjo shprehje ekziston për shekujt e kaluar sepse tani njeriun e plakin, hallet, streset dhe gruaja. Gjithashtu ai shprehet se nuk dëshiron që të jetojë deri 100 vjet sepse atëhere ndoshta nuk ekzistojnë më pampersat.

Aldo: A je ti personi adapt për të bërë pyetjen, “Robi plaket kur do vetë”?

Gjergj Leka: Kjo është një fjalë e urtë që vlen për shekujt më parë. Sot robin e plakin streset, e plakin hallet, por mund ta plakë dhe gruaja, por unë këtë problem nuk e kam. Gjërat duhen marrë edhe më lehtë sesa i marrim ne. Unë mendoj që stresi nuk na lë neve të plakemi kur të duam ne.

Unë mendoj që plakja e mendjes është plakja e njeriut. Ndërsa njerëzit si unë apo si shumë miqtë e mi, moshatarët e mi, i gjejnë vetes punë për të bërë, një punë që ata e pëlqejnë për ta bërë, jo një punë që ja dikton dikush për ta bërë, unë mendoj që do plaket një çikë më vonë.

Aldo: Kjo një çikë e kalon 100-shen besoj?

Gjergj Leka: Jo, jo nuk dua se atëherë nuk do ketë as pampersa, nuk e di se çfarë do ketë.

Habit Mihrije Braha: Nuk kam pasur kurrë dhimbje koke, nuk e di se si është

Në emisionin “Aldo Morning Show”, ka telefonuar këngëtarja e njohur Mihrije Braha e cila ka folur mbi temën “Robi plaket kur do vetë”. Ajo ka folur dhe për veten e saj, ku ruan freskinë dhe bukurinë si të ishte një vajzë e re.

Sipas Mihrijes jeta që bën dhe mënyra se si e jeton është një plus për të, madje ajo ka treguar se nuk e ka provuar kurrë ndjesinë e dhimbjes së kokës.

“Mënyra se si e bëj jeteën, si e jetoj mendon se është një plus. Flej mirë, mendoj vetëm gjëra të bukura dhe mendja ime, sytë e mir, veshët e mi e duan vetëm të mirën dhe anën e errët dhe negative, jo që nuk e dua, po nuk ma pranon as syri, as veshi dhe as mendja. Kështu që nuk e ngarkoj veten me gjëra që nuk ia vlen dhe nuk kam dhimbje koke asnjë herë. A ke dëgjuar ndonjëherë që njeriut të mos e dhembë koka asnjëherë. Unë nuk e di si është të jetë njeriu me dhimbje koke. Mandej e kam dhe pjesën e bukur të jetës që e kam gjithmonë Naimin në krah dhe nuk ma prish disponimin”, është shprehur Mihrije Braha. /tvklan.al