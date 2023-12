Aldo Morning Show – Emisioni 13 Dhjetor 2023

Shpërndaje







11:02 13/12/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Shtohen divorcet te moshat e treta, avokatja: Çifti mbi 60 vjeç po divorcohet prej tradhtisë

Grupmoshat e çifteve që divorcohen kanë pësuar një ndryshim. Sipas të dhënave që avokatja Anxhela Lami përmend në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, përpara 2-3 viteve ishin të rinjtë ata që divorcoheshin më shumë, shpesh edhe për shkak të mungesës së tabuve që ka krahasuar me brezin e mëparshëm.

Por tani është vënë re një ndryshim sepse janë shtuar divorcet te çiftet që janë në moshat mbi 50 apo 60 vjeç. Avokatja shton se kryesisht janë çifte që nuk jetojnë bashkë prej vitesh, e madje sjell si shembull edhe një rast konkret mbi të cilin po punon aktualisht.

Anxhela Lami: Kam një çift që është mbi 60 vjeç dhe po divorcohet për shkak tradhtie por duhet të theksoj faktin që nuk jetojnë së bashku prej më shumë se 10 vitesh dhe arsyeja pse nuk janë divorcuar është mentaliteti. Familjarët e tyre…

Aldo: Fëmijët.

Anxhela Lami: Jo fëmijët, por familjarët, pjesa tjetër e familjes vazhdimisht tregohen paragjykues në kuptimin që “jeta jote është një jetë drejt përfundimit dhe nuk keni të drejtë të bëni këtë gjë, të shkatërroni familjen”. Por në momentin që këto çifte nuk jetojnë bashkë, nuk zgjedhin të jenë bashkë as ligjërisht.

“Dashuria e jashtëzakonshme e jetës time”, martesa 35-vjeçare e Petri Bozos

3 vite njohje dhe 33 vite martesë të cilat i rrumbullakos në 35 total. Ky bilanc nuk është vetëm një shifër për regjisorin Petri Bozo, por edhe një bindje e plotë se bashkëshortja e tij, Alda është “dashuria e jashtëzakonshme e jetës”. Në bisedën me “Aldo Morning Show” në Tv Klan, Bozo kujton disa episode nga njohja e tyre dhe se ende nuk e përfytyronte martesën. Kjo e fundit erdhi disi gjysmë e detyrueshme, por rezultoi më së miri.

Petri Bozo: Në fakt kur kam vendosur që të lidhem me Aldën i kam thënë një shprehje “ty të dua më shumë se motorin” se isha shumë i dashuruar me motorin.

Aldo: Mirë, ashtu je prapë xhanëm po…

Petri Bozo: Kështu që besoj se ka qenë dashuria e jashtëzakonshme e jetës time dhe nuk jam zhgënjyer në asnjë sekondë, asnjë moment përderisa jemi bashkë, punojmë bashkë dhe kemi rritur dy fëmijë të mrekullueshëm bashkë.

Aldo: Kështu e kishe imagjinuar që atëherë këtë?

Petri Bozo: Jo, jo kur nisesh në moshën që jemi njohur ne, 20 e ca vjeç, as e mendoje që do vinte…

Aldo: Si e përfytyroje ti martesën në atë moshë?

Petri Bozo: Po martesa erdhi gjysmë aksidentale pastaj se Alda ngeli shtatzënë.

Aldo: A thua se ngeli vetë.

Petri Bozo: Petri Bozo: Bashkë e bëmë, kështu që ishte një martesë gjysmë e detyrueshme por shumë mirë që ndodhi ashtu.

Bozo shton se një prej pikave të rëndësishme të marrëdhënies ishte profesioni i përbashkët. Kjo nuk krijonte diferenca profesionale dhe bënte që të ishin bashkë. Regjisori thotë se është bashkëshortja ajo që tregohet më e kujdesshme ndaj tij.

Petri Bozo: Besoj se Alda shumë më tepër për mua se sa unë për Aldën.

Aldo: Që atëherë apo tani?

Petri Bozo: Që atëherë e në vazhdimësi sepse kam ca huqe që jam i pandreqshëm dhe nuk e di kur do plakem prej vërteti.

Tifoz i Shqipërisë e Italisë, Petri Bozo: Po mendoj për një fanellë gjysmë kuq e zi, gjysmë të kaltër

Regjisori Petri Bozo e ka mbyllur vitin 2023 me sukses me “Netët e klipit shqiptar”, “Miss Shqipëria” dhe “Miss Globe”. Por në vitin 2024 “Netët e klipit shqiptar” do të ndodhë përpara fillimit të Euro 2024.

Këtë lajm regjisori e dha në “Aldo Morning Show” në Tv Klan duke shtuar se po punon edhe mbi një dokumentar për kombëtaren tonë. I vetmi “problem” që Bozo ka është grupi me të cilin Shqipëria konkurron në Europian sepse aty ndodhet edhe një prej skuadrave të preferuara të tij, Italia por po mendon një zgjidhje interesante.

Petri Bozo: Për 2024 ka filluar faza përgatitore e festivalit të klipit se për shkak të kampionatit europian që e transmetoni ju unë do të avancoj pak me datat e projekteve për të mos u përplasur në qershor.

Aldo: Është në qershor ë?

Petri Bozo: Po. Kështu që “Miss Shqipëria” do ndodhë para fillimit të Europianit.

Aldo: Shih ndonjë datë të ndërmjetme apo… duke parë e duke bërë?

Petri Bozo: Jo po ngaqë jam futbolldashës dhe tifozdashës kam planifikuar që të bëj edhe një dokumentar të gjatë për historikun e ekipit kombëtar në Gjermani kështu që jam duke ndërtuar urat edhe për këtë projekt.

Aldo: Do ikësh andej?

Petri Bozo: Po. Do e bëj me shumë qejf.

Aldo: I ke qejf ti?

Petri Bozo: Po, futbolli është pasion. Problemi është si do ia bëj kur të luajmë me Italinë se që tani po mendoj një fanellë që të jetë gjysma me kuq e zi dhe gjysma e kaltër. E kam parë një gjë të tillë kur bëra një dokumentar për ndeshjen Itali-Shqipëri në Palermo, para 7 vjetësh. Arbëreshët zbrisnin nga shtëpitë e tyre, nga fshatrat malorë me flamurin shqiptar dhe italian. Kur i pyesje si do të dalë ndeshja, “për ne barazimi do ishte ideal thoshin që asnjë mos të fitojë, të gjithë të dalin me një pikë”.

Aldo: Atë ku ta gjejmë!

Petri Bozo: Kjo është hipotetike pastaj se grupi është shumë i fortë, mendoj që ekipi jonë ka premisa shumë të forta edhe për të kaluar grupin mendoj./tvklan.al