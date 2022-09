Aldo Morning Show – Emisioni 13 Shtator 2022

17:08 13/09/2022

Sot në ” Aldo Morning Show”.

Rubrikat e mëngjesit, nga lajmet e fundit në vend dhe në botë deri tek parashikimi i temperaturave. Loja e quzit për të zbuluar se kush ishte fitues i tingullit të këngës.

Tema e ditës për sot bëri që shumë studentë dhe prindër të ishin pjese e programit Me Video Call.

Dilema e çdonjërit prej tyre ishte “Duhet apo nuk duhet të qëndrojnë studentet në Shqiperi”, kthimi në atdhe pasi përfundojnë studimet…

Në pjesën e tretë të emisionit, këngëtari Dafi dhe Silva Gunbardhi një një bisedë artistike

“Nuk do doja të kthehesha në Shqipëri”, studentja nga Gjermania: Na ka vrarë ëndrrat

Shkollimi jashtë shtetit për t’u kthyer sërish në atdhe duket një mundësi shumë e vogël për të rinjtë. Hygerta Aruci, një studente në Gjermani telefonoi në “Aldo Morning Show” në Tv Klan nga Gjermania për të ndarë eksperiencën e saj. Hygerta ka përfunduar në Shqipëri programin Bachelor në degën e Juridikut, për të cilën po vijon studimet në Gjermani si dhe është vetëpunësuar. Megjithatë, për të kthimi nuk është një alternativë për arsye jo vetëm ekonomike, por edhe idealesh.

Megi Latifi: Hygerta, përse u largove nga Shqipëria për studime në Gjermani dhe a do doje të ktheheshe, të punoje këtu?

Hygerta Aruci: Jam larguar për shkak se në Shqipëri nuk kisha siguri në degën që po studioja dhe nuk mendoj që do doja të kthehesha përsëri në Shqipëri.

Aldo: Pse?

Hygerta Aruci: Po sepse është shumë e vështirë sepse të investosh pothuajse të gjithë rininë tënde këtu dhe të fillosh përsëri nga fillimi në Shqipëri, mendoj se një person nuk do ta bënte.

Aldo: Po të shkosh në Paris ose Lisbonë, do e mendoje?.

Hygerta Aruci: Unë Gjermaninë nuk po e mendoj sa për të mbaruar arsimimin.

Aldo: Jo, e qartë, mbaroje shkollën se është gjithë ai investim. Do kthehesh të punosh në vendin tënd?

Hygerta Aruci: Jo, do vijoj të studioj dhe punoj në Gjermani.

Aldo: E paske me Shqipërinë domethënë.

Hygerta Aruci: Shqipëria na ka vrarë pothuajse të gjitha ëndrrat që ne kishim si të rinj.

Aldo: Po pse?

Hygerta Aruci: Një person që investon të gjithë fuqinë e saj, rininë në degën që dnote, në gjithçka çfarë ëndërronte dhe detyrohet të largohet për shkak se shikon pabarazi, nuk është e lehtë.

Aldo: Pabarazi ka kudo në botë, edhe në Gjermani, edhe në Amerikë, edhe në Shqipëri, Lisbonë.

Hygerta Aruci: Është e vërtetë, por mundësitë vihen përballë çdo personi, pavarësisht origjinës që ke, mundësive që ke, pasurisë e shumë gjëra të tjera që në Shqipëri akoma sot bëjnë dallimin.

Aldo: Ti hyn te gocat që nuk janë fare patriote?

Hygerta Aruci: Jam patriote, e mbroj jashtë mase shumë Shqipërinë, pothuajse gjithë miqtë e mi mendojnë që është vendi ideal, por jam edhe e vetëdijshme për problemet që ekzistojnë./tvklan.al

I ‘vodhën’ makinën, Dafi kujton incidentin: Harrova këngën në skenë

Situatat e sikletshme dhe historitë e koncerteve janë ndër më pikantet që mund të rrëfejnë personazhet e skenës. Silva Gunbardhi dhe Dafi, në “Aldo Morning Show” në Tv Klan tregojnë pa kurrfarë kompleksi momentet e tyre të ‘ngathëta’. Në një dasmë, Silvës i ka ndodhur diçka që ndoshta e kemi provuar njëherë të gjithë në një vend të mbipopulluar: një rrëzim nga i cili çohesh shpejt e shpejt, pa të parë kush. Ndërsa Dafit, makina ia ‘mori mendjen’ aq keq sa harroi dhe këngën.

Dafi: Mbaj mend ishim në një koncert në një fushatë në Kukës, ishte me miting që ishte një koncert i madh. Unë shkova më herët se me orarin gjithnjë jemi kështu, shkoj pak më herët dhe e lashë makinën në shesh. Ikim, ulemi dhe kur vjen momenti që të këndojmë, shkojmë në prapaskenë, hipim në skenë, publiku plot, por makina llogarite që ishte përballë skenës. Unë tani që nuk shikoj më makinën.

Aldo: Ua!

Dafi: Po dhe unë që në skenë harroj tekstin dhe i them Silvës “nuk shikoj makinën”.

Aldo: Po ç’bëhej atje?

Dafi: Makina, ngaqë ishte kryeministri në miting, eskorta e kishte hequr, e kishin transferuar me karrotrec, nuk e di. Harrova këngën, ngela në mes të skenës./tvklan.al

Dafin e ‘nevrikosin’, kurse Silva Gunbardhi i merr me sportivitet: Publicitet janë

ë qenurit personazh publik vijnë me peshën e të ndarit me kujdes të opinioneve, qëndrimeve apo edhe postimeve në rrjetet sociale. Të famshmit janë preja më e lehtë e fotove e videove me përmbajtje gazmore apo ‘meme’-ve, por jo të gjithë reagojnë njësoj ndaj tyre. Shembullin më konkret e japin Silva Gunbardhi dhe Dafi, të ftuarit e ditës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan. Silva, si sportive dhe energjike i sheh si një mjet publiciteti, ndërsa Dafit edhe mund “t’i ngrihen nervat” ndopak.

Silva Gunbardhi: Unë mundohem që të kem kujdes dhe të jem e vërtetë në të njëjtën kohë. Tani përderisa ‘meme’-t ekzistojnë, janë të forta që ekzistojnë, çdo gjë e fortë ekziston. Është pjesë e realitetit. Unë kam krijuar imunitet. Bëra 20 vite në këtë punë. Nuk më bëjnë përshtypje fare.

Aldo: Dafi, me nerva?

Dafi: Jo, unë jam pak më i rezervuar të them të drejtën.

Aldo: Më i rezervuar e tha me edukatë se s’do të thotë që më hipin nervat.

Dafi: Edhe më hipin nervat të them të drejtën, por varet se si është. Prapë, kur vjen puna te ‘meme’-t, një njeri që merr vetëm ‘meme’-n për bazë, janë ca njerëz që marrin vetëm meme-n, nuk më intereson fare mendimi i tyre se një njeri i zgjuar futet e shikon vetë intervistën dhe gjykon ngjarjen.

Aldo: Por këto meme-t të ndalojnë, të pengojnë paksa sepse do, s’do ti të shkon mendja aty, apo jo?

Silva Gunbardhi: Po, po normale. Jeta jonë është e lidhur me këto rrjetet sociale, meme-t e të gjitha. Unë mundohem të shoh anën pozitive të gjërave. Janë publicitet. I shoh, “reklamë më bëri”./tvklan.al

Kënga që do donte në repertorin e saj, Silva Gunbardhi e thotë me…

Nga baladat, te këngët ritmike e te ato popullore, Silva Gunbardhi e ktheu “Aldo Morning Show” në Tv Klan në një koncert “a cappella”. Biseda rrodhi tek koncertet e dasmat, në të cilat jo pak herë qëllon të këndojë këngë të artistëve të tjerë, Silva zbulon cilën prej tyre do donte t’ia ‘rrëmbente’ kolegëve.

Aldo: Cila është ajo kënga që ti do doje ta kishe por s’është e jotja? Një këngë jo nga të tuat, një tjetër që është e bukur, por do doje të ishte e jotja?

Silva Gunbardhi: U, mos më pyet. Aman. S’do mbarojë emisioni.

Aldo: Një.

Silva Gunbardhi: Po një që më vjen në mendje…Eranda Libohovën.

Aldo: Cilën?

Këngën për të cilën bëhet fjalë, zbulojeni në këndimin e Silvës./tvklan.al