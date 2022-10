Aldo Morning Show – Emisioni 13 Tetor 2022

Shpërndaje







15:14 13/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Sot në “Aldo Morning Show “

Informacionet e mëngjesit në dy rubrika. Temperaturat e ditës së sotme dhe ditëve në vijim.

Ngjarjet e ditës sipas kalendarit të datës 13 Tetor 2022.

Rubrika “Bota me Rrota”.

Tema : Çifti duhet të jetojë, vet apo me familjen e burrit apo burri me familjen e gruas.

Tema ngjalli diskutime të ndryshme nga qytetare që u bënë pjese në Video Call.

#AldoMorningShow

#Aldolipe

#Albanacaushaj

#megilatifi

“Nuset e sotme vijnë me 5 yje, me grada oficeri”, Liliana: Prapë nevojtare janë

Liliana nga SHBA telefonon në programin “Aldo Morning Show” në Tv Klan për të shprehur mendimin e saj mbi temën e lidhur me çiftet e reja. Cila është më e mira, të jetojnë të veçuar apo me prindërit e njërit prej tyre? Nëse zgjedhin mundësinë e dytë, duhet të jetojnë me prindërit e gruas apo të burrit?

Liliana: Nusja të vijë në shtëpinë e vjehrrës.

Aldo: Po pse kështu?

Liliana: Se ashtu ka qenë e kështu të mbetet.

Aldo: Ku ka qenë?

Liliana: Se tani këto vërtet vijnë, në atë kohë rrinim edhe bashkë, edhe tani, po vijnë më të mençura se tani vijnë me 5 yje dhe rrinë vetëm këto.

Aldo: Po e thua për nuse apo për hotele?

Liliana: Po për nuset që vijnë tani.

Liliana shton se edhe nënat nuk i mësojnë vajzat që të jetojnë me vjehrrit, por i përgatisin të jetojnë vetëm.

Liliana: Nuset e sotme tani mirë, po më mirë t’i lësh vetëm e të jetojnë vetë se thonë të rrimë vetë e të jetojmë vetë, po prapë ato nevojtare janë se kanë fëmijë e na kërkojnë t’i mbajmë.

Aldo: Pra, është dashuri me interes, këtë po thua?

Liliana: Jo me interes.

Aldo: Po me interes se mban kalamajtë, normale.

Liliana: Jo, megjithatë tani këto janë shumë të zgjuara se vitin e parë këto janë ushtarë, të dytin kapterë, të tretin bëhen oficerë.

Aldo: Këto nuset?

Albana Çaushaj: Gradohen.

Aldo: Mesa shoh paske ca gjëra pa i thënë.

Liliana: Jo, jo unë i kam shumë të mira të dyja.

Aldo: Nuset që ke, në çfarë grade i ke ushtare, togere apo gjenerale?

Liliana: Jo, jo janë të dyja shumë të mira.

Megi Latifi: Grada, grada?

Liliana: Në grada të mira i kam, të respektuara, por tani në këto kohë që kanë ardhur sot, djalin mirë është që nëna ta martojë e ta ndajë më vete. Sa të thojë ajo do rrimë vetë…

Aldo: U bë ajo të japë mend.

Liliana: Megjithatë siç thashë ato vijnë vetë me 5 yje.

Teksa në studio shpërthejnë batutat, gazetaret i bëjnë me dije Lilianës se vetë ato preferojnë të jetojnë me prindërit e bashkëshortit dhe ajo u jep një përgjigje tipike prej vjehrre.

Megi Latifi: Po ç’të keqe ka të jetosh me prindërit e burrit?

Liliana: Moj për ju nder është të jetoni me neve se ju jeni nevojtare, prindërit nuk janë nevojtarë, por ju do shkoni nëpër punëra, keni fëmijë, s’ka kush t’i mbajë, nëpër çerdhe s’ju del hesapi t’i çoni.

Aldo: Pastaj, kush do shohë Facebook-un njëherë? Këtë thuaj.

Liliana: Ku kanë kohë tani, me celular në duar.

“Çifti të jetojë veç, të njihet financiarisht”, Merita: Tani njihen dy orë në kafe, në shtëpi akoma jo

Merita, një telefonuese nga Italia thotë në “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan se është pro mendimit që një çift duhet të jetojë vetëm dhe jo me prindërit e njërës palë. Sipas saj, kjo ndikon drejtpërdrejt në njohjen e çiftit nga ana financiare, pra të njohin shpenzimet në jetën bashkëshortore.

Merita: Doja të thosha që çifti duhet të rrijë veç.

Aldo: Eh, llaf goje.

Merita: Jo, unë kam dy vajza të martuara, kam edhe djalin gati për martesë, për fejesë, por unë për vete dua që t’i lë veç. Përse? Ka 10 vjet vajza ime që rri me pleqtë. Tani që do dalin veç, e di çfarë i thashë? Tani do njiheni nga ana financiare bashkë. Pse? Se hanë e pinë, i gjejnë gati të gjitha, dalin me fëmijët, por kur të dalin veç do e njohin njëri-tjetrin nga ana financiare dhe unë them që më mirë që çifti të dalë veç që të njihet më mirë.

Aldo: E qartë. Nejse, e mira do ishte të njiheshin përpara se të martoheshin.

Merita: Më para janë njohur ata, por nga ana financiare… ato njihen tani që dalin një orë, dy orë në kafe por në shtëpi akoma s’janë njohur. Edhe unë për vete, në rast se neve na bie që s’mbahemi më në këmbë, pastaj kemi nevojë për fëmijët, por është puna që më mirë të rrinë veç, ta krijojnë familjen veç, të njihen më mirë veç.

Bota me rrota