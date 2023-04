Aldo Morning Show – Emisioni 14 Prill 2023

11:17 14/04/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Çimja nga Elbasani: Burrin e kam kot! Nuk duhej të martohesha, por të kisha një të dashur

Martesa, para ligjit apo para Zotit? Kjo temë dukej se e prekte shumë Çimen nga Elbasani. Gjatë programit “Aldo Morning Show” ajo tha se nuk duhej të ishte martuar fare.

Tashmë, rreth 70 vjeçe, Çimja thotë se bashkëshortin e ka kot dhe se është e detyruar që të bëjë punët e shtëpisë, t’i bëjë bukë burrit e të punojë.

Por teksa pyetet pse nuk divorcohet, Çimja thotë se tashmë në këtë moshë me fëmijët mbi 50 vjeç nuk ia vlen.

Çimja: Për mendimin tim unë nuk duhej të isha martuar fare. Ashtu ka qenë koha atëhere dhe… Po të ishte kjo kohë tani nuk do martohesha. Nuk e pëlqej martesën. Kot fare. Ik në punë, hajde në shtëpi. Bëj punët e shtëpisë, mbaj kalamajtë, bëji bukë burrit… Ik e paj Zotin. Do të kisha një të dashur ndoshta dhe do rrija vetëm. Po u martove ke një detyrim shpirtëror, por më mirë mos të martohesh.

Aldo: Te i dashuri nuk ke detyrim shpirtëror? Dëgjo po të dashurin nga e ke?

Çimja: S’kam të dashur unë, jam 70 vjeç tani.

Aldo: Po ke bashkëshortin pra?

Çimja: E kam kot. Martesë koti. Hajde laje shpëlaje. Ik e burrë, paj zotin.

Aldo: Në këtë moshë nuk besoj do shkoni në pub.

Çimja: Jo, jo por po them që të jem për këtë rininë tani nuk do të martohem. Marr një shtëpi me kredi.

Aldo: Qenke mërzit nga martesa apo nga burri se nuk po e kuptoj?

Çimja: Nga të gjitha. Jetë koti. Nuk më hyn gjë në sy më.

I dolën dokumentet për Gjermani, pronari i minimarketit në Vlorë dhuron falas të gjitha ushqimet

Një qytetar nga Vlora ka dhuruar të gjitha ushqimet e minimarketit që zotëronte.

Albi, korrespondenti i programit “Aldo Morning Show” në qytetin bregdetar tha se zotëria i ka dhënë ushqimet falas pasi i dolën dokumentet për të shkuar në Gjermani.

“Ky është një lajm i mirë. Ka njerëz që bëjnë edhe mirë në këtë botë. Para ca ditësh i kanë dalë dokumentet për të shkuar në Gjermani, por zotëria ka pasur një minimarket në lagje. Dhe u detyrua që duhej ta mbyllte. Të gjitha ushqimet ua ka dhuruar të gjithë banorëve falas”, tha Albi./tvklan.al