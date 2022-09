Aldo Morning Show – Emisioni 14 Shtator 2022

12:47 14/09/2022

Sot në “Aldo Morning Show”.

Lajmet rreth botës mbi ndodhitë e pazakonta të së përditshmes.

Parashikimi i temperaturave për ditën e sotme dhe të nesërme.

Quiz-i i ditës dhe zbulimi i fituesit të parë.

Tema në studio bëri bashkë Mjeken Gjinekologe,Mimoza Keta dhe psikologen Jonida Haxhiu.

Në një diskutim të hapur me publikun në video Call secili ndau mendimin nëse pas të 45-ave, duhet apo nuk duhet të sillet në jetë një fëmijë. A është formë egoiste apo është dëshirë kjo ishte çështja e këtij mëngjesi.

Mama 50-vjeçe, gjinekologia: A mund të zgjohet çdo dy orë për t’i dhënë fëmijës gji?

Tema e ditës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, e cila pyet për mendimet pro dhe kundër nëse një grua mbi 47 vjeç dhe një burrë mbi 54 dëshirojnë të kenë fëmijë. Një nga telefonueset në program ishte edhe gjinekologia e njohur Mimoza Keta, e cila shpjegoi fillimisht fenomenin nga ana shkencore.

Mjekësia nuk e aprovon lindjen e fëmijëve në moshë të madhe për shkak të rrezikut për abort, sindromës Down etj. Organet e riprodhimit funksionojnë më mirë në një moshë të shëndetshme.

Nga ana tjetër, mbetet alternativë riprodhimi me anë të metodës “in vitro”, por çfarë ndodh në momentin që fëmija vjen në jetë dhe prindërit kanë hyrë në moshën e tretë?

Mimoza Keta: Një nënë 50-vjeçare kërkon mbienergji. A mundet vallë, pyetja tjetër që duhet të shtroni, një nënë 50-vjeçare të zgjohet çdo dy orë për t’i dhënë fëmijës gji? A do ketë kjo nënë energji kur ai të fillojë të ecë dhe vrapojë? A do të ketë mundësi ky çift për ta çuar fëmijën në shkollë? Shumë shpesh i thonë “gjyshe”, nënë është vërtet por që duket si një gjyshe. Kështu që këto janë probleme të tjera sociale.

Aldo: Ky është hall i madh. Mendo, fëmija në moshën 17-18 vjeç, i bie që nëna të jetë 60 e ca. Do ia ndalojë njeri cigaren fëmijës?

Mimoza Keta: Është shumë e vështirë, patjetër. Në një moshë që ajo mund të ketë nipër dhe mbesa, duhet të rrisë një adoleshent. Është shumë e vështirë.

Aldo: Me pak fjalë, ti sjell në jetë një fëmijë dhe e lë jetim.

Mimoza Keta: Shumë e vërtetë. Megjithatë, sjellja në jetë e një fëmije është një mrekulli.

Megi Latifi: Nga eksperienca juaj, çfarë thonë nënat e mëdha në moshë? Kanë frikë se mbeten vetëm? E kanë sjellë në jetë se kanë mbetur pa fëmijë? Çfarë thonë?

Aldo: Ju ka ndodhur juve? Keni dëgjuar raste të tilla?

Mimoza Keta: Po, kam pasur raste që kanë mbetur shtatzënë dhe rastësisht, por që kanë mbajtur fëmijën dhe thonë që na ka ndryshuar jetën. Duke pasur 2 ose 3 fëmijë të tjerë të mëdhenj më parë, fëmija vërtet të ndryshon jetën. Mendoni profesionin që ne kemi. Në profesionin tonë, të dëgjosh të qarën e një fëmije në momentin që ai lind, është gjëja më e bukur./tvklan.al

“Jam 46 vjeçe, vajza 12, kush do ta ndjekë kur të rritet?”, telefonuesja: Nuk e di a do kem fuqi

Evisi, një tjetër telefonuese në “Aldo Morning Show” në Tv Klan ndau me shikuesit eksperiencën e saj si nënë e një vajze 12-vjeçare. Ajo thotë se marrja e këtij vendimi në një moshë të vonë e shqetëson tani që vajza është rritur.

Ndryshe nga telefonues, komentues e qytetarë që kanë shprehur mendimin pro për t’u bërë prindër në moshë të madhe, Evisi thotë se mosha është një problem, pavarësisht dëshirës. Për vetë atë, shqetësimi më i madh është mundësia për të ndjekur vajzën në vitet e mëvonshme, gjatë studimeve të larta.

Evis: Unë kam një vajzë 12 vjeçe, e kam bërë kur kam qenë 35 vjeçe.

Aldo: E re, po.

Evis: E re e kam bërë. Dëgjo është e vështirë, unë jam 46 vjeçe, e kam në klasë të shtatë.

Aldo: Prapë e re je.

Evis: Unë e kisha në plan për të bërë një tjetër më mbrapa, më vonë, por problemi është se kush do ta ndjekë.

Aldo: Po hë pra se na ra goja duke pyetur njerëzit.

Evis: Unë jam 46 vjeçe, po hyj për 47 për pak javë dhe them nuk i kam domethënë, nervat, mundësitë për ta ndjekur. Tani, dëshira është, më kupton se kush është ai që nuk do fëmijë, por ama mundësitë për t’i ndjekur dhe mosha bën të vetën.

Aldo: Po pra, të gjithë këta tani na thonë fjalë të urta jo kështu, po ashtu, problemi është, nuk mendon njeri për fëmijën.

Evis: Shoqet e mia i kanë fëmijët 23-24 vjeç, kanë mbaruar shkollat e larta etj, kurse unë e kam akoma në hapat e para dhe mendoj “kur kjo të shkojë në shkollë të lartë, unë do jem 60 vjeçe dhe a do kem mundësi ta ndjek?” Sado dëshirë të kem unë, nuk e di a do të kem fuqi. Ky është problem i madh./tvklan.al

“Isha 34 vjeçe, burri 60, më kërkonte fëmijë”, telefonuesja: Fëmija do bullizohej, më ka mbetur peng…

Një telefonuese nga Sardenja rrëfeu në “Aldo Morning Show” në Tv Klan historinë e saj, nisur nga tema e ditës, për t’u bërë prindër në moshë të madhe. 10 vite më parë, kur Teuta u shpërngul në Itali te bashkëshorti i saj, ai i kërkonte një fëmijë, por problem ishte diferenca e madhe mes tyre në moshë.

Teuta: Kur kam ardhur, zotëria ka qenë 60 vjeç, unë kam qenë 34.

Aldo: Aty-aty,po.

Teuta: Tamam aty-aty. Zotëria kërkonte të kishte një fëmijë, jo andej-këtej, a do kisha unë një fëmijë timin, jo për egoizëm, por nuk ishte mosha e tillë, për atë, jo për mua. Ka çdo gjë moshën e vet dhe këto vitet e fundit kam punuar dhe me fëmijë shkolle dhe kam kuptuar që fëmija nesër-pasnesër kur të shkojë në shkollë do të ndihet i bullizuar nga shoqëria, shokët e klasës.

Aldo: Pra, domethënë, Teuta, për ta kuptuar pak më qartë. Ti ishe në moshën 30 e ca vjeç dhe zotëria ishte 60 dhe të kërkonte ty një fëmijë. Për formën, mënyrën, janë të diskutueshme dhe ka mundësira aty. Çfarë ndodhi pastaj, tentuat?

Teuta: Unë nuk doja dhe nuk tentova asnjëherë sepse mosha ishte e tillë dhe mendoja që nesër fëmija im do ta vuante nga shokët e klasës, shkollës.

Aldo: Domethënë, ti vendose për jo për shkak të moshës së burrit apo ishte bullizmi?

Teuta: Edhe për moshën e burrit, edhe për kushtet ekonomike që nuk kishim.

Aldo: Pra, ti mendove që ti pak më vonë do ishe vetëm dhe s’do e rrisje dot. Bëre një lloj hesapi.

Teuta: Ajo është. Fëmija do prindër në moshë se pse unë do shkoja në punë, bashkëshorti është pensionist, do ta çonte ai në shkollë, do ndihej…

Aldo: Para sa kohësh ka ndodhur kjo?

Teuta: Para 9 vitesh, kur kam ardhur këtu.

Megi Latifi: E krisi kjo marrëdhënien tuaj bashkëshortore?

Teuta: Jo, unë jam akoma me bashkëshortin. Por ajo dëshirë e tij, nuk mundesha sepse mendoja për fëmijën tim nesër. Unë isha në moshë të kisha një fëmijë dhe do doja të kisha një fëmijë tjetër.

Albana Çaushaj: A e ndieni nevojën për të patur një fëmijë sepse keni vënë moshën e partnerit përballë dëshirës tuaj për t’u bërë nënë?

Teuta: Për mua ka qenë shumë e vështirë sepse unë e kisha moshën dhe tani 43 vjeç që jam edhe mundet të jetë mosha akoma, por mendoj për nesër.

Aldo: Ta përmend ndonjëherë?

Teuta: Vitin e parë, vitin e dytë, tani s’më thotë më gjë fare.

Aldo: Tani është mbyllur si muhabet. Ndjesë se nuk të njoh, por se ç’paske një si peng, në fytyrë më lexohet një si peng, “sikur ta kisha provuar”.

Teuta: E vërtetë, unë e kam peng “sikur ta kisha provuar”, por mosha e tij…duhet të mendosh për nesër. Nuk po them se këta këtu jetojnë edhe 100 vjeç, vdesin 95 vjeç, por nuk është njësoj sepse fëmija duhet të ndihet mirë. Kur ta çojë prindi në shkollë pengohet rrugës sepse nuk e ka moshën e tillë./tvklan.al

Aldo bën ‘parashikimin’: Të dielën do kemi shi

Dita e sotme do të jetë me mot të mirë dhe të thatë, pa shi. Por në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, moderatori lajmëron se gjithçka do të ndryshojë ditën e diel.

Megi Latifi: Për sot vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, pra nuk do të ketë shi, do të ketë klimë të qëndrueshme. Moti parashikohet që do të ketë vranësira në orët e pasdites dhe mbrëmjes. Pra nëse do të jetë më freskët, do të jetë në orët e mbrëmjes dhe të pasdites.

Albana Çaushaj: Goxha freskët në fakt mëngjesi dhe mbrëmja sepse në zonat malore tempraturat janë 9-28 gradë Celsius, në zonat e ulëta 10-33 gradë Celsius, ndërsa në zonat bregdetare 15-31 gradë Celsius. Po, dreka është vapë, ama mëngjesi dhe mbrëmja janë për t’u shijuar.

Megi Latifi: Megjithatë Shtatori mbahet mend për shirat e tij, por akoma s’kanë filluar.

Aldo: Po ku i ke aman?

Albana Çaushaj: Po filluan, të paktën këtu në Tiranë nuk pushojnë më shirat deri nga fundi i pranverës.

Aldo: Këtë të diel do kemi shi.

Megi Latifi: Do kemi shi?

Aldo: Po.

Albana Çaushaj: Sa mirë!

Aldo: Do jua them më vonë pse. Jo shi prej vërteti./tvklan.al