Aldo Morning Show – Emisioni 14 Tetor 2022

Shpërndaje







13:27 14/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Sot në “Aldo Morning Show “

Informacionet e mëngjesit në dy rubrika. Temperaturat e ditës së sotme dhe ditëve në vijim.

Ngjarjet e ditës sipas kalendarit të datës 14Tetor 2022.

Rubrika “Bota me Rrota”.

Tema : A mund të prekë partneri telefonin tonë apo të kemi rrjete sociale të përbashkëta?

Tema ngjalli diskutime të ndryshme nga qytetare që u bënë pjese në Video Call.

“Beso dhe kontrollo”, telefonuesja: Nuk jam xheloze. Aldo: Po njërin sy e mban hapur

Daniela, një telefonuese në “Aldo Morning Show” në Tv Klan thotë se rrjetet sociale të një çifti duhet të jenë të ndara. Sipas saj, secili ka gjërat e tij personale, në rastin e saj që e merr si shembull, shprehet se ka miqtë e familjarët e saj, biseda me të cilët nuk ka pse domosdoshmërisht t’i dijë bashkëshorti.

Daniela: Disa gjëra janë personale.

Aldo: Për shembull?

Daniela: Nuk mund të flas unë me burrin siç flas me motrën, siç flas me vëllain. Disa gjëra janë të ndara.

Aldo: Dakord, ti flet me ata, por ti ke dy personalitete?

Daniela: Jo, një kam.

Aldo: Pra, domethënë, ti ndryshe sillesh me burrin, ndryshe me njerëzit e tu?

Daniela: Jo, nuk është se sillem ndryshe me burrin, e kam që disa gjëra janë të ndara.

Aldo: Për shembull, çfarë s’duhet të marrë vesh burri?

Daniela: Të flasim drejt dhe thjesht, unë me motrën mnd të flas diçka për burrin, me burrin s’mund të flas diçka për motrën.

Aldo: Domethënë, ti mund të ankohesh te motra për burrin?

Daniela: Jo, ankim, nuk mund ta quaj ankesë, ama flasim për diçka që më gëzon ose mundon. Por s’mund të flasësh me burrin për motrën, por me motrën mund të flasësh për burrin.

Daniela thotë se nuk është tip xheloz, por i qëndron parimit të njohur “beso dhe kontrollo”.

Megi Latifi: Unë jam kurioze a ia ke kontrolluar ti ndonjëherë burrit telefonin, se mirë ai ty, po ti atij?

Daniela: Të them të drejtën, unë personalisht jo, por me parimin beso dhe kontrollo.

Aldo: Po ku dyshon ti meqenëse ra fjala?

Daniela: Nuk është puna se dyshoj, për të forcuar më shumë besimin tim dhe për ta vërtetuar besimin tim, diçka kontrolloj.

Aldo: Ta ka thyer ndonjëherë besimin me ndonjë gjë bashkëshorti?

Daniela: Deri tani, në anën e besimit të plotë, jo.

Aldo: Te morali jo?

Daniela: Në moral jo.

Aldo: Ça mban burri në celular, kot për muhabet?

Daniela: Ça mban burri në celular, tani burri ka shokët e tij, miqtë e tij, punën e tij, ka punën e atillë që duhet të ketë shumë njerëz në telefon dhe unë si tip nuk jam xheloze ose të kërkoj, kështu që nuk kontrolloj. Dhe ai në fakt në këtë pjesën e moralit ma ka krijuar besimin që unë nuk… dhe në fakt nuk e besoj dhe është më mirë të mos e besoj sepse për vete…

Aldo: Megjithatë, njërin sy e mban hapur.

Megi Latifi: Hapur duhet mbajtur.

Daniela: Eh normale, jemi me parimin beso dhe kontrollo.

“Po i kontrollova telefonin gruas, më mirë po ndahem”, telefonuesi: Çdo njeri ka vetjakllëkun e vet

Filipi, një telefonues nga Vlora, për temën e “Aldo Morning Show” në Tv Klan për rrjetet sociale të përbashkëta të një çifti, thotë se nuk është pro. Sipas tij, secili ka intimitetin e tij dhe disa gjëra kanë një kufi. Sipas konceptit të tij, në rast se të duhet ta kontrollosh celularin e partnerit, më mirë të ndahesh.

Filip: Çdo njeri ka personalitetin e vet personal që nuk duhet ta prekë kush, kjo është jeta, këtë na dikton jetën. Goça ime, çuni im, gruaja ime, çdo njeri i afërt, vëllai im, motra ime, gjettë rahmet e shkreta se një motër kam pasur, çdo njeri duhet të jetë në vetjakllëkun e vet.

Ne vijmë në darkë këtu, te shtëpia ime, unë ia heq telefonat kalamajve dhe gruas. Për një orë e gjysmë gati do bëjmë një çikë muhabet, ndajmë muhabet, mbasandaj merru me telefonin, bëj ç’të duash. Kjo është jeta, ka një rregull familjar kudo.

Aldo: E kuptova, pra ti thua që pavarësisht që ne të dy ndajmë çdo gjë me njëri-tjetrin, vetëm rrjetet sociale jo apo jo?

Filip: Jo, rrjetet sociale nuk ka asnjë problem, aty jemi, bashkë jemi ne, por ka intimitetin e vet çdo njeri. Unë këtë mendim kam.

Megi Latifi: Nuk e ke kontrolluar ndonjëherë bashkëshorten ose ajo ty të të ketë kontrolluar telefonin?

Filip: Po e kontrollova unë atë, më mirë po bëj ndarjen. Ç’më duhet mua? E ka për veten e vet çdo gjë. Përderisa ka bërë kalamaj me mua e po jeton nga 30 vjet me mua, ç’pres unë prej saj?

Silvana nga Franca: Në Shqipëri komandonin të tjerët, familja e burrit

Silvana, një telefonuese nga Franca, pati një telefonatë interesante sot në “Aldo Morning Show” në Tv Klan teksa hyri duke i kërkuar ndihmë teknike moderatorit dhe gazetareve për televizorin. Ndërsa kjo situatë u kalua me sukses, Silvana, e cila për shkak të orarit të punës nuk kishte mundur të dëgjonte temën e ditës për rrjetet sociale të përbashkëta të çifteve, u informua për të në transmetim të drejtëpërdrejtë. Ajo shprehet se është një temë e vështirë, për të cilën do të ishte më e lehtë të përgjigjej nëse do të kishte qenë në Shqipëri, kur situata e saj ishte ndryshe.

Silvana: Të gjitha i kemi bashkë këtu, s’kemi asgjë të ndarë.

Megi Latifi: Po pse, në Shqipëri jo, kur ishit?

Silvana: Në Shqipëri, ça të them tani… pak, jo dhe aq shumë. Se komandonin të tjerët, komandonin familja e burrit, është shumë normale. Kam shumë respekt dhe i kujtojmë gjithmonë ata, por ishin ata në krahët tona.

Aldo: S’komandoje dot vetë me pak fjalë.

Silvana: Absolutisht. Sot i kemi të dy, kemi një bankë të përbashkët, çdo gjë i bëjmë vetë.

Aldo: Edhe rrjetet sociale, Facebook e këto i keni bashkë?

Silvana: Në rrjetet sociale po.

Aldo: Ah, domethënë s’ka asgjë për të fshehur?

Silvana: Unë e di se çfarë ka ai në rrjetet sociale dhe ai e di se çfarë kam unë./tvklan.al

