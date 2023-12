Aldo Morning Show – Emisioni 15 Dhjetor 2023

10:55 15/12/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

As nuk e kishte imagjinuar, Artjola Toska për “Goc’ Tirone”: 70% e publikut ishte…

Në muajin shkurt, Artjola Toska realizoi recitalin e pestë të karrierës së saj. “Goc’ Tirone” mbushi përplot Pallatin e Koncerteve duke rezultuar në një sukses të padiskutueshëm. Për vetë Artjolën, ka qenë një lumturi e madhe jo vetëm prania e një numri të madh spektatorësh, por e grupmoshës së re. Artistja thotë në “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan se janë kryesisht të rinjtë tani të interesuar për muzikën popullore dhe madje i njohin këngët mjaft mirë.

Artjola Toska: Unë kam bërë 5 recitale, 2 kanë qenë në Pallatin e Kongreseve dhe të tjerët në Pallatin e Kulturës, te Opera.

Aldo: I paska ardhur radha stadiumit më duket.

Artjola Toska: Recitali i fundit, që ka lënë më shumë mbresa se shyqyr që erdhën këto mundësitë për t’u bërë ashtu siç duhet një recital, me band dhe çdo gjë live, është koncerti i fundit që unë kisha, “Goc’ Tirone” në shkurt, me Kozeta Kurtin. Ishte një sukses i paparë, unë këtë e kisha imagjinuar që do ishte ashtu, por jo aq ashtu siç ishte, shumë i suksesshëm.

Aldo: U ndjeve edhe vetë mirë kam përshtypjen.

Artjola Toska: Shumë. Ishte një publik saqë mund të them që 70% e publikut kanë qenë rini.

Aldo: Që zor t’i gjesh, t’i bësh bashkë.

Artjola Toska: Momentalisht nuk është zor t’i bësh bashkë, fakti që unë po shkoj në dy klube këtu që janë kryesore, bëjnë edhe muzikë popullore dhe ka një etje nga moshat 18-20 që dinë dhe i këndojnë këngët e vjetra. Është shumë e çuditshme dhe shumë emocionuese kur i sheh. Shyqyr që janë kthyer te kjo pjesa.

Nuk resht së korruri suksese, Artjola Toska zbulon ‘sekretin’

Në mesin e këngëtarëve të muzikës popullore, Artjola Toska ka arritur të spikasë me veçantitë e saj. Gjithmonë e pëlqyer, e dëgjuar, origjinale dhe e dallueshme në stilin muzikor, Artjola ka arritur të jetë ndër të preferuarat e publikut. Por cila është formula sekrete që e bën artisten kaq të veçantë? Artjola e zbulon në “Aldo Morning Show” në Tv Klan çelësin e saj të suksesit.

Artjola Toska: Unë kur kam bërë përpunimet e para i kam bërë me Shpëtim Saraçin dhe më pas, pas shumë vitesh fillova të punoj me Edi Balilin dhe i sollëm këngët më në taban, më në origjinë, ashtu siç janë. Unë kam bërë orkestrimet ndryshe, por mënyrën e të kënduarit e kam lënë siç ka qenë. Tani ku qëndron sekreti im, sekreti im nuk e di…

Aldo: Sekreti, është përvoja, eksperienca, të gjitha bashkë.

Artjola Toska: Më tepër është komunikimi me njerëzit kam përshtypje.

Aldo: Ajo thjeshtësia.

Artjola Toska: Po.

Mes të tjerash, Artjola shprehu edhe përkrahjen për artistët e rinj të muzikës popullore, por edhe frikën që e shoqëron për përballjen e tyre me tregun. Lidhur me këtë të fundit, ajo tregon edhe metodën e saj për të qenë e pakohë dhe e aftë për të depërtuar te të gjitha grupmoshat.

Artjola Toska: Unë kam frikë që kur të dalin do fillojnë të përshtaten me tregun, jo me çfarë duan ato dhe çfarë është mirë të nxjerrësh. Mirë është të dalësh edhe me pjesën që do tregu, por edhe me pjesën që duhet të jetë.

Aldo: Si e balancon ruajtjen e traditës muzikore me të qenit gjithmonë në modë? Domethënë ti rezervimet i ke të mbyllura kam përshtypjen për ca muaj apo jo? Si ka mundësi, pra ti edhe ruan traditën, tabanin por edhe je në modë. Hajde gjeje të mesmen tani!

Artjola Toska: Jam munduar të sjell që në çdo vit të paktën unë nuk është se nxjerr shumë këngë, maksimumi dy.

Aldo: Nuk hallakatesh shumë.

Artjola Toska: Mundohem të nxjerr dy të hajrit sesa shumë, shumë kot. Mundohem të nxjerr një për rini dhe një që është popullore, që e përmban edhe pjesën e rinisë, por pjesën e traditës. Domethënë të jem në mes të të dyjave.

32 vite pa festuar me familjen, Artjola Toska kujton rastin e rrallë: Nuk dija as si bëhej tavolina…

Një ndër artistet më të dashura të muzikës ishte mëngjesin e sotëm e ftuara e veçantë e programit “Aldo Morning Show” në Tv Klan, Artjola Toska. Këngëtarja sapo është kthyer nga SHBA pas festave të Nëntorit të cilat për të kanë filluar që më datë 25 dhe vetëm para tre ditësh kanë përfunduar.

Artjola po përgatitet për t’u rikthyer në SHBA për festat e fundvitit, por sërish e angazhuar në punë. Ajo zbulon se prej 32 vjetësh nuk ka mundur të festojë me familjen, madje kujton me humor vitin e pandemisë i cili ishte një rast i rrallë që arriti të ishte me bashkëshortin në mbrëmjen e ndërrimit të viteve.

Aldo: Festat ku do i kalosh, Vitin e Ri apo me ato të shtëpisë?

Artjola Toska: Në Amerikë.

Aldo: Në Amerikë?

Artjola Toska: Me të shtëpisë mund të ketë që nga ’91 që nuk kam festuar asnjëherë.

Aldo: 32 vjet!

Artjola Toska: Por qëlloi edhe për pandemi që s’punoi asnjeri. I vetmi rast ishte që festova me tim shoq.

Aldo: Çfarë thua?

Artjola Toska: E bukura është që nuk dija as të festoja.

Aldo: Sa do të të pyesja, Artjola, nga të rrallat vite që ke kaluar për mbrëmjen e Vitit të Ri me bashkëshortin, si ishte domethënë?

Artjola Toska: S’e mora vesh as vetë. Nuk dija as si bëhej tavolina, as se si festohej…

Aldo: Deri te sallata ruse e mbaje mend.

Artjola Toska: Deri aty po, pastaj thashë nuk qenkam për këtë punë më duket./tvklan.al