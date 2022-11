Aldo Morning Show – Emisioni 15 Nëntor 2022

Shpërndaje







13:59 15/11/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Asnjë qindarkë e humbur, si funksionon lidhja e një pensioni privat

Vendosja e një fondi për pension privat apo kursimi i parave, cila është zgjidhja më e mirë për pleqërinë? Për këtë temë të ditës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan dhe si funksionon pensioni privat, sqaroi më qartë Elvis Ponari, shef ekzekutiv i një kompanie private sigurimesh.

Pasi ai sqaroi me shifra se si funksionon taksimi dhe derdhja e parave për një pension privat, iu përgjigj edhe pyetjes se çfarë ndodh me të në rastin e një fatkeqësie. Në këtë pikë, duket se pensioni privat ka disa avantazhe më shumë se sa skema shtetërore.

Elvis Ponari: Dhe një nga arsyet pse janë hapur kolonat private, pse Europa ka bërë këtë dhe gjithashtu edhe në Shqipëri është se në rast se ndodh një fatkeqësi, që mund të jetë edhe një invaliditet, ti edhe në invaliditet nuk punon dot. Kush do të të mbajë ty me lekë? Do të të japë ISSH-ja atë pension ose atë ndihmë financiare. Por po vdiqe, ti s’merr dot asnjë lek nga shteti dhe po i pate fëmijët më të mëdhenj se 18 vjeç, ty shteti nuk të ndihmon dot financiarisht, as bashkëshorten tënde, as kalamajtë e tu kështu që ti do jesh i varur nga çfarë ke kursyer ose nga çfarë ke asete në shtëpi. Kurse duke qenë se ti në momentin e parë që ke filluar punë, dhe kjo është ideja, të bësh pagesa mujore të vogla, nuk është e thënë shuma të mëdha.

Megi Latifi: Ju i kompensoni në këtë rast?

Elvis Ponari: Po, në rast se ndodh vdekja dhe këtë po thosha, në rast se ti ke filluar punë dhe paguan pagesa mujore dhe në 30 vjet punë, 1000 Lekë të kesh paguar, ti i bie, me rregull treshi, 3000 Lekë të marrësh kur të dalësh në pension, pra kjo është ideja, me këto vlera interesi që kemi ne, pensionistët marrin rreth dyfishin, trefishin e asaj që kanë kursyer. Pa bërë asgjë.

Aldo: E qartë.

Elvis Ponari: Dhe në rast se ti vdes…

Albana Çaushaj: Larg qoftë!

Elvis Ponari: Po pra, patjetër që larg qoftë, por skemat, vetë shteti i bën këto skema, domethënë kjo është një skemë shtetërore që e ka bërë shteti për të mbrojtur qytetarët shqiptarë, sepse në rast se ti vdes, si do jetojë familja jote? Çdo gjë që ti ke te pensioni privat, i merr menjëherë bashkëshortja, kalamajtë, i ardhshmi, janë të trashëgueshme të menjëhershme.

Albana Çaushaj: Nuk të humbet gjë, kjo është ideja.

Elvis Ponari: Asnjë gjë./tvklan.al