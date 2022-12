Aldo Morning Show – Emisioni 16 Dhjetor 2022

12:06 16/12/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Sot në “Aldo Morning Show ” Informacionet e mëngjesit në dy rubrika. Temperaturat e ditës së sotme dhe ditëve në vijim. Showbizi shqiptar dhe i huaj … Ngjarjet e ditës sipas kalendarit të datës 16 Dhjetor Nëntor. Rubrika “Bota me Rrota” ngjarjet ndër vite në datë 16 Dhjetor. Tema : “Shefat, eprorët më të mirë janë burrat apo gratë?” Personazhe të ndryshëm publike dhanë gjykimin dhe opinionin e tyre mbi temën si edhe tema ngjalli diskutime të ndryshme nga qytetare që u bënë pjese në Video Call.

#AldoMorningShow #Aldolipe #Albanacaushaj

Kush është shefi? Marçela Lati flet për marrëdhënien në punë me Armand Pezën: Përplasje përditë

Sipërmarrësja e njohur Marçela Lati, iu bashkua bisedës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan për të thënë mendimin e saj nëse është më mirë një epror femër apo mashkull. Prej vitesh ajo është ortake me bashkëshortin e saj, Armand Peza në “Geraldina Sposa” dhe tregon si është kjo marrëdhënie. Sipërmarrësja thotë se me shef Mandin ka shumë përplasje, por në fund rezultati është i duhuri.

Aldo:Marçela, ti ke patur ndonjëherë shef ose shefe?

Marçela Lati: Unë kam shef përditë. Kam shef Mand Pezën. Ehde në celular së fundmi shkruhet “The Boss”.

Aldo:Nejse, ky i ziu thotë të pyes edhe unë shefen time, hajde gjeje kush është shef.

Marçela Lati: Ne jemi ortakë dhe ortakëria është një gjë shumë e rëndësishme se në ortakëri është një farë shefllëku se ti duhet të raportosh diku dhe ty duhet të të raportojë, kështu që kjo balanca është shumë e mirë me thënë të drejtën.

Albana Çaushaj: Kush hap rrugë më shumë?

Marçela Lati: Në raport midis meje dhe Mandit? Sigurisht që unë.

Aldo:Ka edhe një gjë që nuk është shumë e kthjellët në këtë histori që është tjetër gjë kur ti raporton te një shef dhe është tjetër gjë kur ti raporton te një shef që e ke edhe burrë.

Marçela Lati: Dëgjo, po këtu vetëm shtohet doza e vështirësisë.

Aldo:Shtohet doza e vështirësisë, por shtohet dhe ajo e sigurisë.

Marçela Lati: Shef-orakëri thashë, nuk thashë thjesht shef se ashtu do ishte malore, do kishim problematika të tjera.

Aldo:Puna është çfarë ndodh përditë pa kështu mirë, në letra je në rregull.

Marçela Lati: Përditë çfarë nuk ndodh. Përplasje, mendime ndryshe, çfarë nuk ndodh përditë. Por është përplasje cilësore se në fund rezultati është ai që duhet të jetë.

“Na ka rënë Telebingo”, telefonuesi i lumtur: Eprorin e kemi të LGBT-së, na bën kafetë, brioshë…

Shkëlqimi, një telefonues nga Gjermania në “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan thotë se në eksperiencën e tij personale, eprorët më të mirë nuk ndahen në meshkuj e femra. Aktualisht, ai thotë se në kompaninë e tij eprori është një person i komunitetit LGBT dhe sipas telefonuesit, ekipi ndihet se i ka rënë “Telebingo”.

Shkëlqim: Këtu ku jam unë, duke u marrë me një firmë që merremi me reklama, me marketing, është e ndryshme e atyre që thua ti, as femër, as mashkull. Pa dashur fare, ka kohë që neve na organizon një i LGBT-së.

Aldo: Po shumë mirë.

Shkëlqim: Që ne e kemi shumë xhan.

Aldo: Sigurisht, ka marrë më të mirat e të dyjave. Paska rënë bingo me pak fjalë.

Shkëlqim: Telebingo jo bingo, Telebingo.

Aldo: E qartë. E rëndësishme është që ti të ndihesh mirë.

Shkëlqim: Patjetër, edhe unë edhe ekipi, edhe stafi im ndihemi mirë me këtë. Na bën kafetë në mëngjes, na jep brioshë, na jep lëngun e portokallit dhe mbi të gjitha, na e bën shërbimin deri në fund.

Aldo: Dhe me siguri është gojëëmbël.

Shkëlqim: Aman o Zot i madh! Të lutem shumë, ngaqë është rritur çmimi i bananeve, ka filluar banane nuk po na jep më./tvklan.al