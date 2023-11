Aldo Morning Show – Emisioni 16 Nëntor 2023

15:37 16/11/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

“Dhuna e ish-burrit më çoi deri në vdekje klinike”, Anxhela rrëfen dramën: Sot kam 3 pllaka në gojë

Anxhela, një telefonuese nga Tirana në “Aldo Morning Show” në Tv Klan rrëfeu një histori tronditëse. 28-vjeçarja ka qëndruar për 3 vite e martuar me një bashkëshort të dhunshëm me mendimin që mos të shkatërronte familjen. Anxhela tregon se bashkëshorti e ka dhunuar aq shumë sa i ka thyer nofullën dhe ka kaluar deri në vdekje klinike.

Anxhela: Unë sot bëj 28 vjeçe dhe dua të them që divorci nuk është që për një shpullë të ndahesh…

Aldo: Po për sa?

Anxhela: Kur ka dhunë shumë, dhuna është tmerr për mua sepse unë kam kaluar një dramë në një lidhje që kam pasur…

Aldo: Seriozisht?

Anxhela: Po, e kam toleruar shumë, shumë dhe derisa kam arritur kam kaluar vdekje klinike.

Aldo: Çfarë thua ti mi?

Anxhela: Kam pasoja edhe tani mbrapa, kam nofullën e thyer, kam tre pllaka në gojë…

Aldo: Uau!

Anxhela: Për mendimin tim, jam femër dhe dua të flas për të gjitha femrat e reja që asnjë të mos tolerojë më dhunë, e do, s’e do nuk duhet t’ia falësh asnjeriu sepse sa dua veten time nuk dua tjetrin, më kupton?

Aldo: E marr vesh. Dëgjo, ti domethënë je divorcuar tani apo jo?

Anxhela: Po.

Aldo: Pas sa viteve martesë?

Anxhela: Tani nuk jam më, jam ndarë, ka dy vite e gjysmë që jam ndarë dhe e kam një tmerr që unë të vazhdoj një lidhje ose të martohem për të dytën herë vetëm nga ajo që kam kaluar, shumë dramë.

Aldo: Po çfarë kishte ky person? Drogohej a pinte a çfarë?

Anxhela: Pinte.

Aldo: Po për çfarë shkaku?

Anxhela: Pinte narkotikë.

Aldo: Ti si u njohe me të, si u martove?

Anxhela: Po si u martova, si gjithë të tjerët. U dashurova, në fillim bënte si i mirë, si i dashur, më mbrapa filloi dhuna, xhelozia, nuk më linte të dilja, nuk bëja… ka qenë për mua dramë, dramë.

Aldo: Si arrite të ndaheshe ti?

Anxhela: Arrita kur ai nuk ishte në shtëpi, mora rrobat dhe ika në shtëpinë time.

Aldo: Erdhi pastaj.

Anxhela: Edhe kam vuajtur prapë mbrapa me presione, kërcënime, gjëra… kupton?

Anxhela shton se ka kaluar një muaj e gjysmë në spitalin e Traumës përgjatë të cilit nuk mund të konsumonte dot as ushqim, as pije

Të shtunën mos harroni xhupin, meteorologia: Nëntori do mbyllet dy ditë shi e dy diell

Muaji nëntor do të vijojë me alternime kthjellimesh e reshjesh. Meteorologia Lajda Porja shpjegon në “Aldo Morning Show” në Tv Klan se në oqeanin Paqësor po gjenerohen stuhi tropikale. Kjo sjell ndikime në të gjithë globin shtuar këtu veprimin e fenomeneve El Nino dhe La Nina.

Këtë javë pritet që e premtja të rikthejë reshjet, ndërsa e shtuna do të sjellë depërtimin e një mase ajrore polare. Në zonat malore do të bjerë borë kurse në zonat e ulëta rikthehen reshjet e shiut.

Lajda Porja: Ditët e tjera të mbetura të nëntorit do të mbeten në temperatura tipike të nëntorit. Deri më tani kemi qenë me temperatura shumë më të larta, kemi qenë me 3-4 gradë, në disa zona me 5 gradë. Sot parashikohet që të jetë një ditë me diell, reshjet kanë pushuar mbrëmë gjatë natës. Do jetë një ditë me diell, temperaturat do jenë rreth vlerës 22-23 gradë por nga nesër rinisin reshjet.

Aldo: Ka reshje prapë, fillojnë sot natën më duket?

Lajda Porja: E premtja fillon kryesisht… në veri fillon disi më shpejt, rreth orës 6 të pasdites fillon dhe ndërkohë gradualiht përfshin gjithë territorin gjatë natës dhe më pas kemi gjatë së shtunës një depërtim të një mase ajrore polare.

Aldo: Domethënë të nxjerrim zyrtarisht xhupat.

Lajda Porja: Mund të them që e shtuna do të jetë sidomos duke qenë se do ketë edhe reshje dëbore në zonat malore, reshje shiu në ultësirë dhe ne do ta ndiejmë fiks siç themi uh si kohë bore se në Tiranë do të bjerë shi, lagështira.

Aldo: Këtu s’ka shanse për borë apo nuk i dihet thuaj.

Lajda Porja: Nuk ka reshje dëbore, në zonat malore në 850-900 metra do bjerë dëbora.

Porja shton se këtë vit dimri pritet të jetë shumë më i shkurtër dhe më i butë se zakonisht.

Lajda Porja: Mund të them kemi një dimër të ngrohtë paraprakisht, reshjet e dëborës ose dimri do të jetë i cunguar, nga 3 muaj dimër mund të kemi vetëm 3 apo 4 javë. Kjo javë mbyllet pak e ftohtë e shtuna, të dielën nuk ka reshje dhe nëntori është kështu, dy ditë diell, dy ditë shi.

Për ata që duan të kalojë fundjavën në dëborë, meteorologia thotë se Kolashini do të jetë një nga zonat që shtresa e bardhë do ta mbulojë që këtë të shtunë.

“Duhani shkakton impotencë”, mjeku: Një 18-vjeçar që pi një paketë në ditë rrezikon që për 10 vjet…

Frazat “duhani dëmton rëndë shëndetin” apo “mund të shkaktojë kancer në mushkëri” të cilat shkruhen në çdo paketë cigaresh, duket se nuk mjaftojnë për uljen e numrit të duhanpirësve. Mjeku pneumolog, Arben Tanka i cili ishte i ftuar në “Aldo Morning Show” në Tv Klan i konkretizon këto fjali të njohura duke i përkthyer në shifra.

80% e meshkujve preken nga kanceri i mushkërive, ndërsa te femrat incidenca është 17-20%. Te përqindja e femrave, 49% e rasteve me kancer mushkërie vjen nga duhani. Studimet thonë se 80% e duhanpirësve kronikë kanë nisur konsumin përpara moshës 18 vjeç, ishin disa nga numrat që Tanka përmendi.

Veç këtyre, një tjetër dëm që vjen nga duhani është impotenca te meshkujt apo steriliteti te gratë. Te duhanpirësit kronikë, impotenca mund të shfaqet në mosha fare të reja.

Arben Tanka: Duhani jep dëmtime te impotenca, te steriliteti i grave, shumë gra kanë problematikë në ngjizjen e fëmijëve, nuk arrijnë dot të bëjnë fëmijë nga pirja e duhanit dhe kjo është një faktor i vërtetuar, ne nuk po bëjmë trembje se duam t’i trembim, por janë gjëra të studiuara. Pra nuk do arrijnë të bëjnë fëmijë, do dalin fëmijë të pazhvilluar ose fëmijë me anomali gjenetike sepse fillon dëmtimi i gjeneve që në barkun e nënës kështu që është e tmerrshme po ta mendosh se fillon si një luks me shokët e gjimnazit, hajde pimë se jemi bukur pastaj vjen puna që kur kalojnë ca vite, rritemi dhe kuptojmë dhe jemi të qetë, janë dëme të pariparueshme.

Aldo: Një person që pi një paketë në ditë, një gjimnazist që pi një paketë në ditë, për sa vjet bëhet impotent pak a shumë?

Arben Tanka: Të ta them me saktësi të plotë nuk e marr përsipër, por për sa kohë njeriu mund të rrezikohet nga kanceri i mushkërive kur pi 15 vite cigare, mendohet që impotenca që është një gjë më e pakët mund të ndodhë edhe më herët.

Aldo: Pra, një 18-vjeçar që pi një paketë në ditë, po të vazhdojë me këtë ritëm në moshën 28-vjeçare…

Arben Tanka: Rrezkon që të ms jetë më ai personi që…

Aldo: Do fillojë të përdorë borse me ujë të ngrohtë apo jo?

Arben Tanka: Aldo dua të them…

Aldo: Jo, duhet thënë kjo sepse nuk bëhet ndryshe.

Arben Tanka: Jo, do ju them një gjë më të tmerrshme që në qoftë se kanceri i mushkërive te personat 30-vjeçarë ka qenë një gjë shumë e rrallë, ne po shohim në Shqipëri që kemi kancer mushkërish në moshat 30, 32, 33-vjeçare./tvklan.al