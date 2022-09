Aldo Morning Show – Emisioni 16 Shtator 2022

17:25 16/09/2022

Sot në Aldo Morning Show…

Ngjarjet rreth botës, temperaturat në vendin tonë, quiz-i i ditës.

Një hapesirë e dedikuar për video call. Të gjithë ishin të ftuar të bëheshin pjese për temën ” A duhet të trashëgohet emri i gjyshërve tek fëmijët tanë”.

Në pjesën e tretë të programit i ftuar ishte këngëtari Erik Lloshi

Blerja e klikimeve, Erik Lloshi: Beyonce nuk merr 1 mln në javë, këta tanët marrin 3 mln në ditë

Erik Lloshi jo pak herë ka shprehur në rrjetet sociale pakënaqësinë e tij ndaj trendit të blerjes së klikimeve nga artistët për këngët e tyre. Në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ndërsa diskutojnë mbi preferencat e publikut, por edhe krijimtarinë e një artisti, biseda prek edhe temën e klikimeve. Erik Lloshi thotë se nuk ka asgjë kundër tyre për sa kohë janë reale, por është e pakuptueshme blerja e tyre.

Aldo: Më mirë një ‘live’ apo 1K klikime? Si funksionon?

Erik Lloshi: Në qoftë se është reale, janë të dyja të mira.

Aldo: Cili artist vlerësohet më shumë? Janë tashmë matje bazë këto klikimet? Se më duket si luftë, nganjëherë më duket si luftë, nganjëherë si inat.

Erik Lloshi: Është luftë, një luftë e madhe për klikime që blihen nga këngëtarët që është e pakuptueshme. Ka thënë një gjë shumë të bukur Aurela, që “nuk jam aq e pasur sa të blej klikime”. Realisht është shumë e vërtetë kjo lloj gjëje sepse humb vlerat e vetes si artist në radhë të parë sepse gënjen veten që ti je ai që s’je.

Aldo: Po si e kupton ti që unë kam blerë klikime? Për shembull, punojmë bashkë, jemi miq, jemi shokë, si arrin ta kuptosh?

Erik Lloshi: Aldo, është e thjeshtë. Në një vend si Shqipëria siç jemi ne, nuk mund të arrihen 10 milionë klikime për dy ditë.

Aldo: Vërtet?

Erik Lloshi: Është e pamundur. Apo 3 milionë klikime në ditë. Nuk mund të arrihen, është e pamundur totalisht. Ndërkohë që nxirr p.sh, ku di unë, një këngëtare botërore, Beyonce, nuk i merr 1 milionë klikime në javë. Këta i marrin 3 milionë në një ditë ka rastisur, e pamundur./tvklan.al

“Janë historia e jetës sime”, Erik Lloshi i paska thënë të gjitha në 4 këngë

Ditën e diel në “E diela shqiptare” në Tv Klan është java e parë e prezantimit të artistëve të edicionit të ri të “Kënga Magjike”. Erik Lloshi rikthehet këtë vit, por jo më me një baladë. Kënga si dedikohet femrës, ndërsa Eriku thotë për “Aldo Morning Shoë” se në 4 prej tyre, ka rrëfyer historinë e jetës.

Aldo: Erik, na thuaj diçka për këngën, çfarë do të presim ne?

Erik Lloshi: Bëra një peticion në Instagram që çfarë mendon se është kënga ime. Popullore, e para, që s’e kishte vënë askush.

Aldo: Vërtet, si quhet kënga?

Erik Lloshi: “Zanë moj”. Nga titulli duket sikur ka motive popullore, por nuk është.

Aldo: “Zanë moj”. Në fakt edhe unë po ta shihja për herë të parë kështu do thoja. Po si është kjo “Zanë moj?” Sigurisht i dedikohet një femre, një vajze?

Erik Lloshi: “Zanë moj” i dedikohet zanës së malit që ka qenë kohë më përpara që personifikonte një femër të bukur. Ne e kemi rikthyer, Muma, falënderoj Mumën për tekstin e mrekullueshëm që ka bërë për këngën dhe gjithashtu Kledi Bahitin si kompozitor. Muma ka rikthyer kohën e vjetër dhe e ka bërë në kohën moderne sot.

Albana Çaushaj: A ka një nga këto këngë që ti e ke punuar fort dhe që është historia e jetës tënde?

Erik Lloshi: Ka katër këngë që janë historia e jetës sime. Është “Si dukem unë pa ty”, “Diku të kam parë”, “Ajo është ajo” dhe “Njeri tjetër”.

Aldo: Na doli kuici./tvklan.al

Mban emrin e stërgjyshit, Aldo ‘pagëzon’ djalin e amanetit

Një tjetër telefonues në “Aldo Morning Show” në Tv Klan tregon historinë e tij lidhur me emrin që mban. I riu, i quajtur Shaban, thotë se emri i tij është lënë amanet. Së bashku me Aldon e vajzat, provojnë të gjejnë alternativa të reja dhe e ‘pagëzojnë’ për disa momente.

Aldo: Shaban, emrin e kujt ke?

Shaban: Emrin e gjyshit të babit.

Aldo: Domethënë, stërgjyshit. Po pse e ke këtë emër, çfarë ka qenë stërgjyshi yt?

Shaban: E la me amanet.

Aldo: Domethënë ti qenke djalë amaneti. O Shabe, nëse do e kishe në dorë ti, si do ia vije emrin vetes?

Shaban: S’e di, s’jam menduar për këtë gjë.

Aldo: Mendohu njëherë, çfarë emri të pëlqen ty? Ti e ke Shaban, mund ta kishe Sabian, të pëlqen?

Shaban: Po, më pëlqen.

Aldo: Seriozisht? Ose Spartak?

Shaban: Jo, jo se emër i vjetër.

Aldo: Si Spartaku i famshëm, heroi. Dëgjo, po ta kishe emrin fjala vjen, Majkëll.

Shaban: Shumë i bukur.

Aldo: Të pëlqen? Do ta ndërrosh?

Shaban: Jo, jo.

Megi Latifi: E kemi me ofertë sot.

Aldo: Nga Shaban ta bësh Majkëll?

Shaban: Jo.

Albana Çaushaj: Ndoshta shkurt i thonë Bani.

Shaban: Bani, Bani./tvklan.al

Telefonuesi nga Alaska: Kur shkoj aplikoj për punë më paragjykojnë nga emri

Një shqiptar nga Alaska telefonoi në “Aldo Morning Show” në Tv Klan për të ndarë mendimin e tij mbi temën lidhur me përdorimin e emrave të vjetër në kohët e sotme. Ismaili thotë se emrat e vjetër duhet të ruhen, por të vijnë më pranë kohës për shkak të globalizimit. Vetë ai tregon se ndonëse ndodhet në SHBA, has paragjykime lidhur me emrin.

Aldo: Ismail, ti emrin e kujt trashëgon?

Ismail: Unë trashëgoj emrin e gjyshit.

Aldo: Ka problem për ty apo jo?

Ismail: Jo, në fakt problem nuk është sepse unë jam shumë krenar që kam emrin e tij, por kur e pashë këtëtemën aty në Facebook, m’u duk interesant dhe doja të thoja që ka shumë kombe që i trashëgojnë emrat e gjyshërve ose emrat e të parëve, për shembull ja si ky mbreti i ri i Mbretërisë së Bashkuar, Charles, ata trashëgojnë emrat e të parëve të tyre, edhe është mirë që shqiptarët të trashëgojnë emrat e paraardhësve të tyre, por ka disa emra që duhet të shuhen, ca emra që nuk shkojnë aspak sot në këtë ditë sepse sotgjërat po globalizohen, si kombe të gjithë po afrohemi, shqiptarë me gjermanë, me suedezë. Duhet të kemi emra më neutralë.

Megi Latifi: Po kur ke qenë më i vogël je ndierë i paragjykuar për emrin?

Ka pak paragjykime, sidomos kur shkon të aplikosh për punë sepse gjëja e parë që njerëzitshohin është CV. Pavarësisht se jetoj në një shtet shumë demokrat dhe që nuk ka shumë paragjykime, prapë ndodhen disa paragjykime./tvklan.al

Telefonuesja: Kur më thërrisnin Haxhire, kisha turp nga emri im, kam përjetuar…

Tema e ditës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan është vendosja e emrave të vjetër te fëmijët. Një telefonuese nga Franca, e quajtur Haxhire shprehet se është kategorikisht kundër emrave të vjetër për shkak se ajo vetë e ka përjetuar gjatë adoleshencës.

Haxhire: Shumë e gabuar sepse unë e kam emrin Haxhire, kam emrin e gjyshes së babit…

Aldo: Më fal, të gjyshes së babit. Pra, është një emër që trashëgohet apo jo?

Haxhire: Shumë jyshja e ka rritur babin sepse babi im ishte jetim, i kishte vdekur nëna dhe në njëfarë mënyre im atë më thoshte që i detyrohem gjyshes.

Aldo: Domethënë ai ju ka vënë një emër që nuk është se e ëndërronte, por për shkak të një lloj detyrimi që kishte ndaj kësaj gjysheje i vuri emrin për ta ruajtur të trashëguar apo jo?

Haxhire: Shumë Ai ishte i kënaqur në fakt me emrin tim, më thërriste, por unë e kam vuajtur shumë dhe jam kundër kësaj, kundër emrit në mënyrë kategorike.

Megi Latifi: Pse e ke vuajtur, je paragjykuar për emrin?

Haxhire: Shumë. Po patjetër, sepse duhet të themi të vërtetën, sidomos në moshën e adoleshencës, të gjykojnë. Unë shkollën 8-vjeçare e kam bërë në një vend tjetër dhe në shkollën e mesme ishim të panjohur për njëri-tjetrin.

Aldo: Për çfarë vitesh bëhet fjalë, kur ke qenë në gjimnaz?

Haxhire: Shumë Për vitin -94-95.

Aldo: Dhe çfarë thonin?

Haxhire: Shumë. Që nga mënyra kur bëhej prezantimi, apeli, unë ndihesha në siklet sepse fillonin të qeshnin. Uynë e kam ndierë shumë për veten time dhe jam munduar që fëmijëve të mi, në asnjë mënyrë emra të vjetër.

Zonja Haxhire shpjegon se nuk ka hasur bullizim të mirëfilltë, por në periudhën e adoleshencës ka qenë e vështirë të dëgjonte emrin e saj dhe mos ta krahasonte me moshataret.

Haxhire: Me shoqet kaloja shumë mirë, por në momentin e ke parasysh, kur je në moshën e adoleshencës, të gjithë emrat e bukur, duhet ta themi sepse unë tani jam shumë krenare që mbaj emrin e gjyshes./tvklan.al