Aldo Morning Show – Emisioni 18 Janar 2024

Shpërndaje







12:13 18/01/2024

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

“Mund të isha kthyer në pengesë”, Ilir Kadia kërkon ndjesë për ‘mëkatin’ ndaj gazetares

Tema e ditës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan kishte në fokus sugjerimin që mund t’i bësh një miku për profesionin që fëmija i tij që përfundon gjimnazin duhet të zgjedhë.

Gazetari Ilir Kadia e ka përjetuar një rast të tillë. Ai thotë se dikur e ka drejtuar vajzën e mikut të tij në rrugën e gazetarisë dhe sot ajo ka një karrierë të suksesshme. Kadia thotë se është gjendur mes dilemave sepse vajza mund të kishte një të ardhme krejt tjetër, por mund të ishte kthyer edhe në ‘pengesë’ nëse do të kishte ndikuar që ajo mos ta ndiqte gazetarinë.

Ilir Kadia: Kam bërë një mëkat në thonjëza kur një miku im i fakultetit erdhi nga zona ku ai banon, nga Devolli dhe më kërkoi që ta ndihmoja për vajzën e cila kishte sipas tij prirje për gazetari.

Aldo: Atëherë s’ka pasur as shkollë më duket gazetaria.

Ilir Kadia: Jo, kam përshtypjen se bëhet fjalë nga ’95-96. Kisha një mik shumë të mirë që ishte gazetar i shkëlqyer, edhe ti jam i sigurt që e ke pasur shumë mik, Fatos Baxhakun dhe vajta e ia sugjerova dhe madje ajo është një nga gazetaret më të mira. Në fakt, thellë-thellë brenda vetes…

Aldo: Ti i ke gjetur profesorin e mirë.

Ilir Kadia: Pa dyshim, mos të bëj reklamë se është e një televizioni rival, por brenda vetes thashë po pse vajta dhe i thashë, ajo ndoshta mund të bëhej një ekonomiste e shkëlqyer, ajo mund të bëhej një fizikante, por gazetaria i ka ato kufizimet e veta dhe kemi njohur shumë që kanë tentuar, kanë bërë si fishekzjarrë që shuhen në qiell.

Aldo: Domethënë siç ka qenë dikur i gjithë populli ushtar, tani…

Ilir Kadia: Absolutisht po. Mirëpo ajo u bë, u bë dhe unë i kërkoj ndjesë për atë pengesë që mundet potencialisht t’ia krijoja nëse do i thosha që çfarë do gazetari?

Aldo: Mund t’i ketë dalë edhe më mirë.

Ilir Kadia: Më mirë i ka dalë, edhe jeta i ka dalë më mirë, është bërë nënë dhe e shohim përditë në televizor.

Aldo: Kush është kjo more burrë se na bëre kurioz?

Ilir Kadia: Kolka mbiemrin.

Gazetaria e “copy-paste”, Iris Luarasi: Studentët kanë qira e fatura. Rroga është klikimet, janë duarlidhur

Në analizën e saj për ndryshimin e brezave që ka përfshirë edhe studentët e gazetarisë, Iris Luarasi thotë se më parë ishte shumë e rëndësishme t’i shkonin deri në thellësi problemit, ndërsa sot qëndrojnë në sipërfaqe.

Sipas shpjegimit të saj në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, kjo ndodh për shkak të shpërndarjes në shumë platforma që nuk lë kohën e mjaftueshme për të depërtuar në target-grup. Ajo shton se keqardhja më e madhe janë lajmet e kopjuara nga njëri portal në tjetrin, pa konfirmuar minimalisht as burimin. Luarasi thotë se kjo ndodh për disa shkaqe të lidhura ngushtësisht me ekonominë e studentëve që ndikojnë më pas në cilësinë e tyre si gazetarë.

Iris Luarasi: E bëjmë këtë diskutimin edhe me studentët, me studentë që punojnë aktualisht nëpër portale dhe pastaj ti përballesh me realitetin e tmerrshëm që një student, veçanërisht kur vjen nga rrethet duhet të paguajë, edhe në rastin më të mirë kur ia paguajnë shtëpinë, qiranë prindërit…

Aldo: Se në konvikt nuk vjen njeri?

Iris Luarasi: Jo, jo shkojnë, konviktet janë totalisht të populluara.

Aldo: Por ka vende, s’ka vende.

Iris Luarasi: Ka një pjesë të mirë të tyre që duhet të paguajnë qira në Tiranë dhe ne e dimë që qiraja në Tiranë tani nuk është më qiraja e 10 viteve të shkuara, është shtrenjtuar.

Aldo: Qiraja është një prej halleve.

Iris Luarasi: Një prej halleve ndërkohë ti duhet të paguash fatura të tjera, ke për të paguar ushqime e gjithë gjërat e tjera.

Aldo: Autobusi e të gjitha.

Iris Luarasi: Të gjitha këto ndikojnë në cilësinë e punës që ti ke sepse ti bie dakord që të punosh edhe kur e dëmton cilësinë dhe unë mendoj që kjo është një nga gjërat e këqija që u ndodh, që ata teorikisht e dinë shumë mirë që kjo nuk është mënyra për të bërë gazetari, por nga ana tjetër realiteti me të cilin ata përballen është ky, domethënë kryeredaktori i portalit i thotë “ti do marrësh këtë, kjo është mënyra sesi shesim ne në portal, ndryshoji vetëm titullin, bëje më bombastik” mbase ai s’ka lidhje fare me artikullin që lexojmë më mbrapa, por vetëm që të marrim klikime.

Aldo: Është rroga jote.

Iris Luarasi: Rroga jote është klikimet, cilësia jote gazetareske është klikimet kështu që për këtë them që ka shumë studentë të gazetarisë që e kuptojnë këtë gjë, por në një farë mënyre i kanë duart e lidhura dhe nuk kanë zgjidhje për të dalë.

Përtej të gjithë anës së errët, pedagogia evidenton se studentët sot kanë më shumë akses në informacion, e kanë më të lehtë për shkak të mjeteve dhe teknologjisë që ndodhen në dispozicionin e tyre krahasuar me brezat e mëparshëm./tvklan.al