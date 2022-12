Aldo Morning Show – Emisioni 19 Dhjetor 2022

12:53 19/12/2022

Sot në “Aldo Morning Show ” Informacionet e mëngjesit në dy rubrika. Temperaturat e ditës së sotme dhe ditëve në vijim. Showbizi shqiptar dhe i huaj … Ngjarjet e ditës sipas kalendarit të datës 16 Dhjetor Nëntor. Rubrika “Bota me Rrota” ngjarjet ndër vite në datë 16 Dhjetor. Tema : “U fejuan dhe…. nuk po vendosin se ku të jetojnë: Ai ka ngritur një kompani pastrimi në Londër, ndërsa ajo po mbaron juridikun. Cila është këshilla juaj?”. Personazhe të ndryshëm publike dhanë gjykimin dhe opinionin e tyre mbi temën si edhe tema ngjalli diskutime të ndryshme nga qytetare që u bënë pjese në Video Call.

“Mes Amerikës dhe Italisë, vajza do kthehet në Shqipëri”, qytetarja ndan historinë e fëmijëve të saj

Tema e diskutuar në “Aldo Morning Show” në Tv Klan këtë të hënë, ka të bëjë me një zgjedhje shumë të rëndësishme për jetën. Një çift i ri pas fejese përballet me dilemë nëse ku duhet të jetojnë, vajza po mbaron studimet për juridik, ndërsa djali ka një kompani pastrimi në Londër.

Linda ka dhënë një shembull nga familja e saj, ajo tregon se edhe pse prej vitesh janë shpërngulur në Itali, djali i saj u dashurua me një vajzë që jetonte në Shqipëri dhe u kthye, pasi kur u njohë, vajza i kishte thënë se ajo kishte investuar shumë për shkollimin e saj e ndaj nuk donte të largohej nga vendi.

Linda: Kjo temë më tërhoqi se më ka ndodhur në shtëpinë time. Kam dy fëmijë, djali im prej 20 vitesh këtu, u kthye në Shqipëri se kishte dëshirë sportin. Kështu vazhdoi punë në Shqipëri nëpër televizionet dhe gjeti edhe gruan. Gruaja me të drejtë kishte mbaruar gjithë atë shkollë, punon në punë të mirë dhe nuk erdhën këtu.

Aldo: Ky vendim u mor pas një hesapi që ata bën?

Linda: Jo, absolutisht që në pikën e parë që janë njohur, ajo prononcoi që nuk e dua Italinë, se gjithë këtë shkollë që unë kam bërë çdo bëj në Itali.

Aldo: Ça ka mbaruar nusja?

Linda: Ajo ka mbaruar për gazetari, ka bërë dy tre universitete, siç veprohet andej nga ju.

Aldo: Po, po i kemi.

Linda: Megjithatë dua të shtoj Aldo, mua njëkohësisht më ka mbaruar edhe goca në Amerikë dhe mendimi i saj është, kë do zgjedhës Amerikën apo Italinë dhe ajo më ka thënë do zgjedh vendin tim. E forta është se të dy prindërit jetojnë në Itali dhe dy fëmijët zgjodhën ta ndërtojnë jetën në Shqipëri.

Aldo: Po për çfarë arsyeje?

Linda: Arsyeja, them unë, mbase e mbaruan misionin, mbase është më mirë. Kanë gjetur veten e vetë.

“Të mbaroj juridikun e të shkoj në Londër”, qytetarja jep këshillën për vajzën: Trim i mirë e rrëzë gurit

Këtë të hënë në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan u diskutua një temë e cila prek shumë nga familjet shqiptare. Rasti i diskutuar ishte se ku duhet të jetojnë dy të rinj pas fejesës në një kohë që vajza po mbarin studimet për juridik në Shqipëri, ndërsa djali ka hapur një firmë pastrimi në Londër.

Shumë qytetarë kanë dhënë mendimet e tyre për këtë temë, e mes tyre edhe Talia e cila bëhet shpesh pjesë e diskutimit të temave të tilla. Ajo thotë se vajza sapo të mbaroj studimet duhet të shkoj në Londër, pasi ai e ka ngritur punën, e nëse do jetë e zgjuar mund të bëjë njësimin e diplomës atje dhe të kërkojë të punësohet.

Thalia: Një ditë dhe javë të mbarë! Në lidhje me temën, do i thosha vajzës mbaroje shkollën dhe sa të mbarojë shkollën ajo të shkoj te i fejuari nëse ekziston dashuria.

Aldo: Po ekziston dashuria.

Thalia: Pra nëse e ndien ajo shpirtërisht këtë djalë…

Aldo: Po djali mund ta ndiej shpirtërisht këtë vajzë?

Thalia: Urdhëro?

Aldo: Po djali mund ta bëjë këtë punë?

Thalia: Po, po shiko djali ka zënë vend dhe dikur është thënë një fjalë, trim i mirë e rrëzë gurit.

Aldo: Rrëzë gurit?!

Thalia: Ose rrëzë shpellës.

Aldo: Ai është në Londër moj ça shpelle.

Thalia: Po është një fjalë e urtë, trim të mirë e rrëzë shpellës.

Aldo: Po varet se për kë është thënë kjo.

Thalia: Po djalin e kemi në Londër ku ka më mirë. Pra vajza nëse na del juriste sot me keqardhje e them janë bërë juristë ekonomistë dhe profesione të tjera me tepri.

Aldo: Në fakt firmë pastrimi ka pak Londra.

Thalia: Firma e pastrimit, pse duhet ta denigroj unë këtë profesion, si çdo profesion tjetër është edhe kjo, e rëndësishme është se djali është punëtor, ai i është futur një investimi aq sa ai ndihet mirë. Pse mos të vejë vajza?

Aldo: Më dëgjo pak, po djali pse mos të kthehet në Tiranë?

Thalia: Po djali çdo bëjë këtu, s’e lënë, janë zënë këto firmat, nuk ka mundësi djali ta bëjë këtu.

Aldo: Po goca ça do bëjë?

Thalia: Po goca po të jetë e aftë le të njësoj diplomën, ashtu si shumë të tjerë e kanë njësuar diplomën dhe jetojnë për së mbari edhe në botën e qytetëruar. Nëse kemi një vajzë të mençur me dëshirë për të studiuar unë kam raste plot që kanë ikur nga vendi i tyre dhe kanë njësuar diplomat atje ku jetojnë dhe jetojnë për bukuri./tvklan.al