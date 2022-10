Aldo Morning Show – Emisioni 19 Tetor 2022

15:07 19/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Telefonuesja konfuzon Aldon: Pa Tiranën nuk rri dot, as Krujën, as malin, në Vlorë do nxjerr inatin

Një bisedë e ngatërruar dhe e paqartë ndodhi këtë mëngjes në “Aldo Morning Show” në Tv Klan gjatë telefonatave ku qytetarët shprehnin mendimin e tyre për temën: Shqipëria apo shqiptarët, cila është më e bukur? Besa, një telefonuese nga Vlora, thotë se Tiranën e adhuron, por në vendin ku jeton do nxjerrë inatin.

Më pas, ajo thotë se origjinën e ka nga Skrapari, por Tiranën nuk e ndërron me asnjë qytet në botë. Besa shton se ka jetuar dy vite në Tiranë, por vlonjatët e kthyen sërish në qytetin bregdetar.

Besa: Shqipëria është shumë vend i bukur.

Aldo: Pse?

Besa: Unë gjithë jetën, në zemrën time dhe në shpirtin tim do kisha vetëm një shprehje, pa Tiranën nuk rri dot, as Krujën, as malin, në Vlorë do nxjerr inatin.

Aldo: Po pse kështu ti? Si është puna?

Megi Latifi: Me Vlorën ç’pate?

Besa: Çiftet e Vlorës e bëjnë jetën shumë të bukur, ndërsa unë jam nga Skrapari.

Aldo: Po në rregull, po ku do të dalësh se prapë s’e kuptoj unë, është kuic ky apo? S’e kuptova domethënë, të pëlqen apo s’të pëlqen?

Besa: Arsyen s’mund ta them.

Aldo: Je martuar në Vlorë?

Besa: Jo, jo.

Aldo: Po ç’do në Vlorë ti?

Besa: Jetoj në Vlorë, banoj, kam 24 vjet.

Aldo: Domethënë, kush është më e bukur, Vlora apo Skrapari?

Besa: Vendlindja.

Aldo: Skrapari. Kur ke qenë për herë të fundit?

Besa: Kryeqyteti shqiptar është më i bukur nga të gjithë.

Aldo: Për Tiranën thua. Më i bukur se Nju Jorku?

Besa: Në çdo vend që të shkoja s’do ta ndërroja.

Aldo: Po pse kështu?

Albana Çaushaj: Çfarë të lidh me Tiranën?

Aldo: Jo, unë do e ndërroja për vete, do e ndërroja me Mamurrasin, për shembull, çfarë problemi ka?

Besa: Jo, unë kam qenë dy herë në Itali, por edhe nëse do shkoja jashtë shtetit në shumë vende, përsëri do kthehesha në Shqipëri, s’do ta ndryshoja vendin tim me asnjë vend në botë.

Aldo: Po pse moj zemër s’do e mbaje?

Besa: Më pëlqen.

Aldo: Po çfarë të pëlqen pra, këtë po mundohem të kuptoj, çfarë të pëlqen?

Besa: Vendi im më pëlqen pra, Tirana.

Aldo: Po pra po, po çfarë të pëlqen te Tirana, këtë po të pyes.

Megi Latifi: Ndonjë gjë specifike, e veçantë?

Besa: Kultura njerëzore, komunikimi që kanë njerëzit.

Aldo: Moj, je e sigurt që ke qenë në Tiranë?

Besa: Po, kam qenë dy vjet.

Aldo: Po pse ike?

Besa: Më kthyen në Vlorë.

Aldo: Kush të ktheu?

Besa: Vlonjatët.

Aldo: Të kthyen vlonjatët, po mirë. Kishe ndonjë detyrim, ndonjë gjë, ndonjë borxh?

Besa: Kaq mund të flas Aldo. Mirupafshim.

Albana Çaushaj, njëra prej gazetareve të programit sqaron se zonja ka telefonuar edhe herë tjetër, ku ka deklaruar se është e divorcuar, ndaj hamendëson se mund të jetë një arsye e përgjigjeve të saj të paqarta.

“Ku ka si unë, unë jam më e mira”, telefonuesja: Jemi të parët për fjalë, për qejf, për muzikë

Një telefonuese nga Tirana në “Aldo Morning Show” në Tv Klan i qëndron mendimit se Shqipëria ka natyrë shumë të bukur, por gjithçka është prishur nga ndërtimet pa kriter, plastika apo betoni që ndodhen në çdo cep të saj. Sipas pensionistes, është shumë e rëndësishme t’i shërbejmë vendit.

Telefonuesja: Jam krenare për vendin tim se këtu kam lerë, por problemi qëndron sa ne këtij vendi i shërbejmë. Ne kemi kodra, male, pyje, dete, gjithçka që na i ka falur i madhi Zot, por a dimë t’i qëndrojmë dhe t’i shërbejmë me forcë? Në çdo sektor ne e kemi bërë por edhe s’e kemi bërë sepse në qoftë se sot shikon këtë natyrë kaq të bukur, e kanë prishur këto ndërtime që janë bërë pa kriter.

Aldo: Po ku?

Telefonuesja: Në qoftë se shikon ato detet që i kemi në pafundësi, dora e njeriut i ka prishur, i ka shkatërruar, i ka bërë, siç foli edhe parafolësi, gjithandej letër, plastmas, pra nuk kemi rregull. Ne nuk dimë. Për komente e fjalë jemi veç të parët, ne jemi për qejf, ne jemi për këngë, ne jemi për muzikë.

Aldo: Ishalla jemi aman.

Telefonuesja: Ne jemi për t’i rënë gjoksit “ku ka si unë, unë jam më e mira nga ju”. Ndoshta e teprova me komentet.

Aldo: Jo, jo ti në rregull je, është komenti yt s’ka problem, mendon atë që mendon.

Telefonuesja: E të vemi në botë, të shikojmë pozitivitetet atje dhe t’i themi e t’i bëjmë këtu. Ne nuk themi “mirëmëngjes”, ne nuk themi “si je?”. Edhe nëse e përdor unë fjalën “mirëmëngjes”, një e re më thotë “ik, ku të njoh unë ty?”. Edhe pse s’më njeh, ti mirë është ta thuash atë “mirëmëngjes”, i bën mirë njeriut.

Aldo: Pra ti po na thua që bukurinë e vendit e bëjnë njerëzit, këtë po thua.

Telefonuesja: Pra, ne jemi ata që do ta nxjerrin në dritë bukurinë e vendit tim.

Aldo: Lëre mos fol më.

“Surprizë” mëngjesi, Manjola Nallbani: Në ballkonin tim kishte rënë një kofshë e madhe qingji

Shqipëria apo shqiptarët, cila është më e bukur? Për këtë pyetje të programit “Aldo Morning Show” në Tv Klan, këngëtarja Manjola Nallbani, e cilëson si të rëndësishme sepse vendi ynë ka bukuritë natyrore siç kanë shumë vende të botës, por ka edhe mungesa të bukurive të përditshme. Më konkretisht, artistja e përshkruan me një shembull nga përditshmëria e saj, ku ashtu si të gjithë ne, nuk i ka shpëtuar dot gjetjeve të çuditshme në ballkonin e apartamentit.

Aldo: Duhet kuptuar, kur njeriu shkon qoftë për pushime, qoftë për fundjavë apo qoftë për të shëtitur, çfarë kërkon? Kërkon bukurinë natyrore? Kërkon shërbim apo çfraë? Manjola, më jep një arsye pse unë duhet ta kaloj fundjavën në fjala vjen, Tropojë dhe jo në Mal të Zi, për shembull?

Manjola Nallbani: Tani të të them diçka se dua ta them se s’bën. U zgjova para dy ditësh, shumë bukur, dola në ballkon dhe në ballkonin tim kishte rënë një kofshë e madhe qingji, një kockë e madhe qingji.

Aldo: Çfarë thua?!

Manjola Nallbani: Sikurse ndodh shumë shpesh që unë në ashensor shoqërohem nga disa qese plehrash që i ka vënë i zoti.

Aldo: Pra s’je asnjëherë vetëm kjo është ideja.

Manjola Nallbani: Ka përtuar t’i çojë deri poshtë ose të paguajë me një pagë minimale të shkretën apo të shkretin njeri që të vijë t’i mbledhë për të gjithë dhe pallati të jetë pak më i pastër. Domethënë diçka që del përtej derës tonë, kam frikë që nuk na intereson dhe kjo është një gjë shumë e keqe./tvklan.al