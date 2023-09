Aldo Morning Show – Emisioni 20 Shtator 2023

Shpërndaje







11:04 20/09/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Fëmijët ndalojnë nënën e tyre që të martohet për herë të tretë

Një grua në Durrës dëshiron të martohet për herë të tretë, por dashuria e saj pengohet nga fëmijët. Dhurata thotë për “Aldo Morning Show” në tv Klan se ata nuk e konsiderojnë të duhur këtë veprim të nënës së tyre duke i thënë që “s’ka moshë”.

Dhurata: Një zonjë e cila ka dashur që të martohej për herë të tretë duke qenë se është dashuruar me një zotëri…

Aldo: Ah e treta e vërteta!

Dhurata: E treta e vërteta, por nuk duan fëmijët që kjo… i thanë “boll më, s’ke moshë, ne jemi martuar, je bërë gjyshe…”

Aldo: Ah u këputën kalamajtë! Mirë moj, do martohet për vete ç’punë ka?

Dhurata: Ashtu thotë edhe ajo, por e kanë bërë lanet kalamajtë tani.

Aldo: Nuk ka ndonjë gjë që një grua të gjejë dashurinë e vërtetë me një burrë që është pak më i vogël në moshë, s’ka asgjë apo jo?

Dhurata: Jo, absolutisht, jo.

Surprizoi të dashurën me lule, unazë e serenatë, vëllai i saj e lë djalin pa ndjenja

Një gjest romantik nuk ka përfunduar mirë. Albi, korrespondenti i Vlorës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan raporton se një i ri që jetonte prej vitesh në Itali kishte surprizuar të dashurën e tij. Djali kishte marrë lule, unazë dhe i këndoi një serenatë, por vëllai i vajzës nuk ishte në dijeni dhe ka reaguar keq ndaj situatës.

Albi: Një djalë i cili sapo kishte ardhur nga Italia, jetonte në Venecia, imagjino me atë kulturën italiane… ishte shqiptar por që jetonte andej prej vitesh. Prej disa vitesh njihte një vajzë, kishte shkuar edhe në Itali kjo se kishte njerëzit e saj atje, kishte takuar dhe djalin dhe në momentin që djali erdhi këtu, vendosi që t’i jepnin fund kësaj, të kalonin në një stad tjetër, t’i jepnin fund takimeve fshehurazi dhe kishte shkuar me një djalë tjetër i cili ishte me një kitarë në dorë, ky me një buqetë me lule dhe brenda lules ishte një kuti e vogël me unazë. Në momentin që ka shkuar poshtë dritares duke i bërë një serenatë, duke kënduar një këngë italiane etj, por ç’e do, djali pastaj është transportuar në spitalin e Vlorës.

Aldo: S’e mbante mend çfarë ndodhi?

Albi: S’e mbante mend, i vëllai u ndodh aty në atë moment. Familjarët e tjerë e dinin, babai, mamaja e dinte por që djali ishte jashtë orbitës, nuk e kishte marrë vesh. Kështu që ndodhi ajo çfarë ndodhi, por që shpresoj që këtë lumëmadhin ta pranojnë si dhëndër se nuk është se bëri ndonjë gjë të keqe./tvklan.al