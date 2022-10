Aldo Morning Show – Emisioni 21 Tetor 2022

16:04 21/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Sot në “Aldo Morning Show ” Informacionet e mëngjesit në dy rubrika.

Temperaturat e ditës së sotme dhe ditëve në vijim.

Ngjarjet e ditës sipas kalendarit të datës 21 Tetor 2022.

Rubrika “Bota me Rrota”.

Tema :” A duhet të bëjnë njerëzit operacione plastike nese dëshirojnë” Pjesë e këtij diskutimi ishin personazhe publikë. Tema ngjalli diskutime të ndryshme nga qytetare që u bënë pjese në Video Call. #AldoMorningShow #Aldolipe #Albanacaushaj #megilatifi

Ndërhyrjet estetike, Nora Malaj: E vetmja gjë që do të bëja do të ishte…

Nora Malaj, pedagogia dhe politikania e njohur, ndau në “Aldo Morning Show” në Tv Klan këndvështrimin e saj mbi ndërhyrjet plastike te të rinjtë. Malaj thotë se është edhe një trend i kohës, por kur masa e kalon sasinë, atëherë kthehet në të kundërtën duke krijuar problematika. Në aspektin personal, politikania tregon se nuk ka ndërhyrje, por ka pasur një problem i cili mund ta shtynte të bënte diçka në pamjen e saj.

Nora Malaj: Unë në jetën time nuk kam hequr as vetullat, as veshët nuk i kam të shpuara. Nuk kam bërë asgjë.

Albana Çaushajj: Nëse do të bëje, nëse do ta mendoje një ditë nj gjë, çfarë do të ndryshoje ose do t’i jepje pak më shumë volum?

Nora Malaj: E vetmja gjë që pas Covid-it ka qenë problem ka qenë problemi i flokëve dhe pas disa situatave jo të mira të sëmundjes. Mendoj që floku është element shumë sensitiv, por është edhe shumë estetik dhe te femra është edhe shumë sharmant. E vetmja gjë që do të bëja do të ishte nëse do ta rigjeneroja flokun. Por edhe kjo është pjesë e zgjidhur se nëse do ngelemi pa flokë, vëmë paruke dhe paruket janë nga më të ndryshmet, sot janë edhe shumë afër origjinales dhe nuk prishin.

Kjo nuk bëhet për estetikën tënde sepse ajo që është e rëndësishme është që njeriu duhet ta pranojë veten ashtu siç është që do të thotë, në momentin kur njeriu vendos ekuilibrin brenda vetes, atëherë ai është shumë mirë me gjithçka, edhe me atë që mund të quhet defekt. Sigurisht jam me çdo ndërhyrje për të rregulluar defektet, kur nuk janë të prerë për qëllim në vetvete.

“Kanë dërrasa mangët. Iu fryfshin në majë të kokës”, Liliana kundër ndërhyrjeve plastike: Duken me dy fytyra

Liliana, një telefonuese e rregullt në “Aldo Morning Show” në Tv Klan shpreh mendimin e saj për temën e ndërhyrjeve plastike. Ndonëse jeton në Detroit, SHBA ku praktika të tilla përdoren gjerësisht, Liliana është kundër tyre. Sipas saj, nuk ka arsye kur ti ke pamjen tënde dhe s’ka pse ta ndryshosh sepse në rastin e kundërt, këta persona kanë “dërrasa mangët”.

Liliana: Kur të ka lindur të ka lindur me pamjen e Zotit.

Aldo: Po.

Liliana: Me të tëra të mirat e Zotit, Perëndisë.

Aldo: Po, por edhe ndërhyrjen për të mirë e bën.

Liliana: Tani s’ke ç’ iu bën, ato kanë nja dy dërrasa mangët që i bëjnë këto.

Aldo: Po ç’të keqe ka mi Lili?

Liliana: Po si tani, ti e bën fëmijën në rregull dhe ai thotë jo, do e bëj këmbën kështu ose do bëj kurrizin ose do bëj një gjë tjetër.

Aldo: Po jo kurrizin jo, unë po them… kurrizin e hundës doje të thoje. Po t’i fryjë pak buzët për shembull se ndoshta duket më bukur, ç’të keqe ka?

Liliana: Iu fryfshin në majë të kokës këtyre se nuk marrin vesh, po i bëjnë të tëra, s’ke ç’iu bën.

Liliana thotë se ky është një biznes për kirurgët, ndërsa nëse rasti do të ishte tek mbesa e saj, sërish thotë se nuk i pëlqen sepse do dukej “me dy fytyra”.

Aldo: Nëse mbesa jotë dëshiron të bëjë për shembull, fjala vjen, mollëzat apo buzët apo ta tërheqë pak lëkurën që të duket më e dobët, ka ndonjë problem?

Liliana: Le ta bëjë po ajo s’është se duket e bukur, ajo duket me dy fytyra.

Aldo: Jo, me një fytyrë.

Liliana: Me çdo gjë, me nga dy duket.

Aldo: Po kështu e pëlqen burri.

Liliana: “Jemi bërë të bukura”, thonë. Po hiç të bukura s’janë bërë, por dalin përpara Zotit. Zoti e sjell në jetë me të tëra të mirat, të tëra këto që po i bëjnë po e shkatërrojnë veten kështu. Iu bëj thirrje këtyre çupkave të reja të mos e bëjnë veten ashtu, pse e shëmtojnë aq se vetja iu duket e bukur. Po nuk janë të bukura hiç se me dy fytyra bëhen./tvklan.al