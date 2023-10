Aldo Morning Show – Emisioni 21 Tetor 2023

12:48 21/10/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Lë Alar Band për “La Scala”? Xhieldo flet për planet e tij në muzikë

Xhieldo, këngëtari i njohur i bandës muzikore “Alar Band” ka vendosur t’i dedikohet muzikës klasike. Sot në një intervistë për “Aldo Morning Show” ai thotë se ka fituar Akademinë e La Scala dhe do shkëputet nga muzika e lehtë për dy vite. Por ç’do ndodhë me grupin?

“Këto dy vite do jenë pushim me shumë mundësi me grupin, por normalisht ne do jemi pas La Scalës”, shprehet Xhieldo.

Më tej ai shpjegon më në detaje sa i takon këtij specializimi jashtë vendit.

Xhieldo: Në La Scala specializohesh vetëm për kanto.

-Ofrojnë një lloj kontrate?

Xhieldo: Sigurisht! Nëse ti ke një ecuri shumë të mirë, të ofrojnë kontrata. Jo si këtu në Shqipëri, por të japin role përshembull “për këtë shfaqje ti paguhesh dhe kaq.”

-Ka qenë dikush para teje në këtë Akademi?

Xhieldo: Ka qenë Enkeleda Kamani, po bën një karrierë shumë të mirë jashtë. Momentalisht besoj është në Francë.

-Kur them që s’do kthehesh ti, ja urdhëro!

Xhieldo (qesh): Faktikisht s’po iki me qëllimin që të mos kthehem, por dua të bëj këtë specializim dy vite sepse është e domosdoshme për çdo këngëtar. Sepse arrin të përfitojë më shumë teknika.

“Unë nisem më datë 30 Tetor, kam një rolt ë vogël në hapjen e 70-vjetorit, një rol episodik tek një opera, dhe me dy nëntor filloj Akademinë”, përfundon këngëtari

“I ndau kurbeti, por pas shumë vitesh i bashkoi mblesëria”

Fat ose rastësi, por e veçantë është historia e një çifti vlonjat. Albi tha për “Aldo Morning Show” këtë të Shtunë se ata ishin ndarë para shumë vitesh për shkak të distancës, por kur djali kërkoi të fejohej me mblesëri, lajmësi ‘trokiti në derën’ e dashurisë së tij të vjetër.

Albi: Një djalë rreth 38 vjeç para disa viteve kishte pasur një fejesë, jo tamam, por e kishte bërë familjare me një vajzë.

Aldo: O sa mirë!

Albi: Por, djali ngaqë donte të jetonte jashtë shtetit, vajza nuk shkonte dot me të dhe u detyruan që të ndaheshin. Mirëpo djalit i erdhi mosha që të martohej dhe kanë dërguar një lajmës të cilit i kanë thënë të gjejnë një vajzë. Ai ka shkuar te po ajo vajzë po pa e ditur. Në momentin që e kanë marrë vesh, nuk kanë pranuar, e kanë lënë me aq.

Gjergj Muzaka jep detaje për Maratonën nesër në Tiranë: Garues nga 5 kontinentet

Gjergj Muzaka, Drejtor Sportiv në bashkinë e Tiranës ka folur këtë të Shtunë për “Aldo Morning Show” sa i takon Edicionit të 7-të të Maratonës në kryeqytet. Kjo garë e rëndësishme do të zhvillohet ditën e nesërme me 4500 pjesëmarrës.

Ajo që thekson Muzaka është fakti se rreth 1 mijë garues vijnë nga shtete të tjera të 5 kontinenteve.

-Është viti i 7-të që bëhet Maratona e Tiranës, pjesëmarrja ka ardhur duke u rritur nga viti në vit?

Gjergj Muzaka: Është aktiviteti më i madh sportiv, më gjithëpërfshirës, më masivi, kështu që edhe vit pas viti edhe pjesëmarrja është në rritje.

-Në thelb, është simbolike, për çfarë bëhet gjithë kjo maratonë?

Gjergj Muzaka: Prandaj thashë se është gjithëpërfshirëse pasi në maratonë mund të përfshihet kushdo, një profesionist që synon çmimin, një organizatë, një kompani që synon një kauzë, ose thjesht për të sfiduar dhe veten.

-Nesër si është organizuar?

Gjergj Muzaka: Maratona ka 4 kategori, është kategoria full marathon që prej 3 vitesh është e certifikuar…

-Ata që duan të bëjnë garë prej vërteti?

Gjergj Muzaka: Është 42 km, është dhe kategoria 21 km, 10 km, dhe ajo për personat me aftësi të kufizuara.

-Pra, krahasuar me vitet e kaluara si parashikohet pjesëmarrja?

Gjergj Muzaka: Na vjen mirë që këtë vit që mbahemi dhe si kryeqyteti evropian i sportit pjesëmarrja është më e madhe se gjithë vitet e tjera, janë mbi 4500 garues, nga 50 vende të botës. Janë mbi 1 mijë të huaj, është aktiviteti më i madh sportiv që promovon sportin, shëndetin, por në të njëjtën kohë edhe Tiranën.

-Kur thua nga shtete të tjera, nga janë?

Gjergj Muzaka: Të themi një shtet që nga s’janë!! Kemi nga 5 kontinentet pjesëmarrës.

-Janë njerëz që aktualisht janë këtu?

Gjergj Muzaka: Vijnë, janë njerëz që ‘gjëmojnë’ maratonat. Ka dhe të huaj që jetojnë në Shqipëri. Përveç garës kemi mundësi të promovojmë dhe vlerat artistike, kemi këngë, muzikë.

Sa i takon regjistrimit, Muzaka tha se ky proces mbyllet 10 ditë para datës zyrtare të garës.

“Nuk i akomodojmë të gjitha kërkesat, sepse bëhen shumë në moment të fundit.”

“Maratona është për të gjithë, ka nga ata që bëjnë selfie, disa synojnë çmimin. Personazhe të njohur që ne na intereson ta promovojmë është kampionia jonë Luiza Gega, është personazhi më i rëndësishëm i maratonës. Është imazhi mund ta quajmë”, shtoi ai.

Kjo maratonë fillon nesër në orën 9 të mëngjesit dhe zgjat plot 5 orë. Për mbarëvajtjen e këtij aktiviteti sportiv, janë marrë një sërë masash, ku përfshihet dhe një plan lëvizjesh për automjetet./tvklan.al