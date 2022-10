Aldo Morning Show – Emisioni 26 Tetor 2022

Shpërndaje







13:08 26/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Maya Aliçkaj tregon historinë pas këngës së njohur: Peshova më shumë në Shqipëri

Maya Aliçkaj, këngëtarja e njohur e muzikës popullore, në një video-telefonatë në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, tregoi pak më shumë rreth jetës së saj. Tema e ditës e programit, shprehja “guri i rëndë në vend të vet” është zgjedhur dikur edhe si titull kënge nga artistja. Ajo tregon se bashkëpunëtorët e saj nuk kanë qenë dakord për këngën, e cila është shkruar nga vetë Maya që është bazuar në përjetimin e saj.

Maya Aliçkaj: Mendoj vërtet ashtu sepse atë këngë e kam bërë vetë nga jeta ime, edhe me tekst, edhe me melodi. Madje bashkëpunëtorët e mi në atë kohë nuk ishin edhe aq shumë dakord për këtë këngë për arsye se ishte një çikë jashtë mode kjo këngë, jo për fjalën “guri i rëndë në vend të vet”, por në përgjithësi për emigrimin, kurbetin e ku ta di unë.

Por unë gjithë tekstin e kësaj kënge, nëse do merresha me të tani, është i tillë që unë nuk po qahem që sa keq jemi në emigrim, por them në përgjithësi se si funksionon jeta jonë, ne që kemi emigruar jashtë, ne ikim diku, jemi të aftë të bëjmë shumë gjëra, shqiptarët, kam thënë dy fjalë, “të zotët, por për të tjerë mbetëm derë më derë” dhe kjo ka qenë historikisht në të paktën, sa unë e njoh historinë që shumë njerëz të shquar e të tjera, nëpër luftëra e shumë kapedanë, komandat në shekuj e shekuj kanë ndritur dhe për Shqipërinë është bërë më pak nga ne shqiptarët, por kjo ka arsye të tjera.

Unë për këngën “Guri i rëndë në vend të vet” u nisa nga unë. Unë në Gjermani jetova, studiova, punova, aktrova, pastrova, u ktheva, bëra shumë gjëra, këndova dhe nuk pata atë impakt apo këtë rezultat që pata në Shqipëri kur erdha në vendin tim. Dhe unë, personalisht, peshova më shumë në Shqipëri.

Telefonuesi i vë ‘pikën’ me deklaratën: Do kthehesh e do qash aty te guri

Për shprehjen “guri i rëndë në vend të vet”, perceptimet janë të ndryshme, por deri më tani telefonuesit në “Aldo Morning Show” në Tv Klan e kanë lidhur me emigrimin. Pasuria, shkollimi, një jetesë më e mirë apo mundësitë e reja janë cekur si aspekte të temës, ndërsa telefonata e fundit sjell një këndvështrim tjetër. Fitimi thotë se shprehja nuk ka lidhje me pasurinë, por me mallin për vendin tënd.

Fitim: Është një temë shumë prekëse, jam shumë nostalgjik. Disa i dëgjova, por nuk jam pro. Guri i rëndë në vend të vet simbolizon mallin që ke për vendin, nuk ka lidhje me pasurinë.

Aldo: Okej.

Fitim: Disa e trajtojnë këtë çështje me pasurinë, jo ke lekë, jo s’ke lekë, jo bën qeveria, jo s’bën qeveria. Ta kesh shtëpinë në majë të malit, kur të ikësh atje në Amerikë, do kthehesh e do qash aty te guri.

Aldo: Domethënë është malli, këtë po thua?

Fitim: Është malli, ka ngelur e vjetër kjo punë, kanë ikur e kanë thënë guri i rëndë në vend të vet për mallin.

Aldo: Pra, si shprehje ne e kemi përkthyer gabim, këtë po thua?

Fitim: Ajo është. Për të shuar mallin që ke për vendin, nuk ka lidhje me pasurinë.

Aldo: E vërtetë.

Burri ktheu djalin nga SHBA në Shqipëri, Eni: Guri i rëndë në vendin e vet nuk po rëndon fare

Eni, një qytetare nga Tirana, thotë në “Aldo Morning Show” në Tv Klan se shprehja “guri i rëndë në vend të vet” është e vjetëruar dhe jashtë kohës. Ajo tregon se dy fëmijët e saj kanë studiuar jashtë, por vajza ka qëndruar ndërsa djali është kthyer në atdhe. Nisur nga eksperienca e saj, Eni thotë se të rinjtë mund ta gjejnë veten shumë më mirë jashtë dhe të kenë një të ardhme.

Eni: Kam dy fëmijë. Të dy kanë studiuar jashtë. Vajza studioi në Belgjikë, punon dhe jeton atje. Është shumë e lumtur, është shumë mirë, punon te Komisioni Europian te departamenti i të Drejtave të Njeriut dhe është shumë e kënaqur. Djali mbaroi në Amerikë dhe siç kanë dobësi baballarët për djemtë, e ktheu në Shqipëri. “Hajde, Shqipëria do bëhet shumë mirë, po ecim mirë, je shumë larg në Amerikë”. Erdhi djali nga Amerika, studioi atje, mbaroi me 10-ta, me rezultate shumë të mira.

Aldo: Për çfarë ka mbaruar?

Eni: Financë. Ka kaq vite që punon këtu nuk e gjen dot veten, por u kthye në Shqipëri dhe është e vështirë tani që të ikë se ka krijuar edhe familje. Kështu që ata që mbarojnë jashtë, për mendimin tim, të rrinë aty ku janë se e gjejnë veten, e rregullojnë shumë mirë. Guri i rëndë që erdhi në vendin e vet nuk po rëndon fare, ajo që është në vend të huaj, po rëndon shumë mirë aty ku është.

“Aty nuk shoh të ardhme”, Xheni nga Vjena: Këtu e ke statusin i huaj, e ndien që je pjesë e montuar

Xheni, një telefonues në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, prej disa vitesh jeton në Vjenë, Austri. I riu telefonoi në program për të ndarë mendimin e tij mbi temën e ditës, “guri i rëndë në vend të vet”. Gjatë bisedës, Xheni tregon edhe diçka interesante për presidentin austriak.

Xheni: Një kuriozitet: presidenti që e fitoi tani që ishin zgjedhjet, domethënë del çdo ditë me metro, vetëm dhe duket si njeri krejtësisht normal.

Aldo: Sa ndikon kjo në jetën tënde, doli, s’doli ai?

Xheni: Ndikon sepse ne nuk i shohim si modele “uau, kush është ky”, e shohim si njeri normal, që edhe ato janë si ne, thjesht kanë mësuar, kanë arritur aty ku janë.

Sa i përket temës, Xheni tregon se pasi u diplomua për Punë Sociale në Shqipëri, gjeti mundësinë për të jetuar e punuar në Vjenë. Ai thotë se universitetet në vendin tonë janë të mira, por punësimi është i vështirë ndaj në një shtet tjetër mund të gjesh hapësira që të lejojnë të shohësh një të ardhme.

Aldo: Ti vetë çfarë mendjeje ke, vëlla? Do vish a do rrish?

Xheni: Unë e kam mendjen të rri tani.

Aldo: Ti e di.

Xheni: Mendjen e kam të rri sepse këtu shoh të ardhmen për fëmijët dhe për veten time, kurse aty nuk shoh të ardhme sepse aty mërzitesh. Unë 10 ditë vij, vij me qejf sepse dhe gjërat nuk janë më siç kanë qenë më përpara. Në kujtimet e mia kam nostalgji për vitet më përpara, kur unë rrija me shoqërinë.

Shprehjes popullore Xheni nuk i heq asnjë presje sepse thotë se kudo të shkosh, do ndihesh i huaj dhe një “pjesë e montuar”, ndryshe nga ç’ndodh në atdheun tënd.

Xheni: Guri i rëndë në vend të vet është që ti je këtu i huaj. E ke statusin i huaj.

Aldo: Po, edhe?

Xheni: Çfarë do të thotë kjo? Që ti sado e ndien atë pjesën që nuk je pjesë e këtyre. Ti mund të…si ta thotë Xheni, mund të përshtatesh deri diku, por nuk je pjesë e këtyre, kurse në vendin tënd ti ke gjuhën tënde dhe je pjesë, këtu je e montuar./tvklan.al