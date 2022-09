Aldo Morning Show – Emisioni 27 Shtator 2022

14:40 27/09/2022

Sot në “Aldo Morning Show”.

Një mëngjes me informacione dhe zhvillime të 24-orëve.

Temperaturat dhe parashikimi për gjithë javën në vijim.

Quiz-i i mëngjesit, kush doli fitues sot dhe cila ishte pyetja.

Dy ishin pyetjet që shoqëruan programin sot si edhe ju dhanë mundësi telefonuesve të ishin pjesë e programit në video call.

Për të kursyer energji, këtë do heqësh;

tharrësen e flokëve të mamasë,

apo prizën e rezistencës të vjerrës?

Si edhe tema : Ti nuk i ke 1 milion €uro, por edhe t’i kesh, ti nuk e çfarë do bësh.

“Na hodhën çantën plot me para në oborrin e shtëpisë”, telefonuesja: E mendoj çdo ditë…

Yllka, një telefonuese nga Hollanda në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ndan me shumë humor një histori që lidhet me temën e ditës “si do të vepronit nëse do të gjenit 1 milionë Euro?” Shumë vite më parë, në shtëpinë e Yllkës dikush hodhi në oborr një çantë plot me para, e cila sot vazhdon të endet ende në mendjen e saj.

Yllka: Para disa viteve, mendoj në 1999-2000, ne kemi pasur në Shkodër një shtëpi private midis rrugicave. Një ëmngjes të bukur shohim një djalë me dy çanta që po vraponte me të madhe, vrap e vrap dhe në vrap e sipër ai hedh një çantë aty te oborri jonë sepse ne kemi pasur një gardh shumë të vogël. Ne dalim jashtë të shokuar se çfarë po ndodh, shohim këtë çantën dhe nëna e babai na thonë ne fëmijëve “mos e prekni!” dhe ne nuk e prekëm. Shohim një burrë tjetër dukje ardhur me vrap që pyet babin tim, i thotë “a e patë një djalë duke kaluar këtej me një çantë?”, “po”, i thotë babi, “madje ai hodhi një çantë këtu dhe ne e ruajtëm se thamë e kujt është”.

Ai burri kishte qenë një kampist, të cilit ia kishin vjedhur çantën. Ai hap çantën në syrin tonë dhe i thotë babait “më kanë vjedhur lekët more, shih more, vetëm një çantë më kanë lënë”. I thotë babi “të pakën shpëtove një”. “Hajde pra, shumë mirë bëtë që ma keni ruajtur, mirupafshim”.

Aldo: Si, jua la apo e mori?

Yllka: E mori çantën.

Aldo: Çfarë do kishte ndodhur me jetën tuaj sikur mos të tregonit fare? E ke menduar më vonë?

Yllka: Do kishte ndryshuar shumë. E kam menduar, vazhdoj akoma ta mendoj Aldo.

Megi Latifi: Sa e sinqertë!

Yllka: Vazhdoj akoma ta mendoj çdo ditë, edhe pse kam krijuar një jetë këtu, edhe pse nuk më mungon asgjë këtu, përveç prindërve që s’mundem t’i shoh çdo ditë, vazhdoj ta mendoj çdo ditë atë moment dhe them me vete “pse prindërit tanë ishin aq idiotë sa të na thonin mos e prek”. Jo more vëlla, duhet ta prekja e ta merrja.

Aldo: Deshe të thoje aq të ndershëm?

Yllka: Shumë. Nuk duhet të jesh ashtu sot.

Zgjedh vjehrrën në vend të mamasë, telefonuesi shpërthen në lot:Për të bëj gjithçka, e kam të sëmurë

Tema e dytë e diskutimit në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, lidhet me një dilemë që mund të lindë tani që ndodhemi në një krizë energjitike. Nëse do ju duhej të zgjidhnit përdorimin e vetëm një prej këtyre pajisjeve, do të ishte tharësja që than flokët mamaja apo rezistenca ku ngroh këmbët vjehrra?

Nasi, një telefonues nga Skrapari habit Aldon dhe gazetaret me përgjigjen e tij. Ai thotë se vjehrra është gjithçka për të sepse i ka dhënë jetë bashkëshortes së tij.

Nasi: Kjo është paksa delikate si pyetje.

Aldo: Pse?

Nasi: Sepse është shumë e vështirë zgjedhja.

Aldo: Po tani, drejt kësaj po shkojmë plako, do kursejmë apo jo?

Nasi: Po mirë, do kursejmë, unë do përdorja rezistencën për vjehrrën.

Aldo: Vërtet e ke?

Nasi: Po, sepse të tërë ata burra që thonë “jo, unë vjehrrën s’e dua, tërrci-vërrci”, janë të tërë mashtruesa. Vjehrrat janë krijesat më të mira në këtë botë.

Aldo: E para, nuk ka burrë që thotë nuk e dua vjehrrën pa pasur një shkak.

Nasi: Ashtu thonë të tërë ata. Unë e kam nga eksperienca ime miku im.

Aldo: Që do të thotë?

Nasi: Që do të thotë unë për vjehrrën bëj gjithçka. Nuk dua që të vuajë.

Aldo: Po tani zgjedhja është mes vjehrrës dhe mamasë. Zgjidh.

Nasi: Vjehrrën.

Aldo: Seriozisht e ke?

Nasi: Po, seriozisht. Të betohem. Ajo ka bërë krijesën më të dashur të jetës time.

Albana Çaushaj: Po ajo tjetra të ka bërë ty ndërkohë.

Nasi: Po mirë, më ka bërë nga rastësia.

Megi Latifi: Po mirë edhe ajo nga rastësia qenka bërë atëherë, nusja juaj.

Nasi: Po më ka bërë një dhuratë të jashtëzakonshme vjehrra mua. Pse mos të kujdesem për vjehrrën?

Krejt papritur, Nasi bën me dije se vjehrra e tij nuk ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Sapo Aldo e pyet se çfarë problemi ka, ai shpërthen në të qara dhe mbyll videothirrjen./tvklan.al