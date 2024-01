Aldo Morning Show – Emisioni 31 Janar 2024

10:50 31/01/2024

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

“Martesa jo më afër se 7 breza”, Shkurtaj: Për tre të diela ishte detyrim që të lëçitej në kishë

Nëpër librat me legjenda shqiptare, mund të keni rastisur shpesh frazën “shtatë male kaptuar” ku jo pak herë rrëfehet për martesa të largëta. Legjendat burojnë të vërteta dhe ndonëse vërtet mund të mos kapërceheshin shtatë male për të kurorëzuar një çift, duhej të kapërceheshin shtatë breza.

Njohësja e etnografisë, Rita Shkurtaj shpjegon në “Aldo Morning Show” në Tv Klan se zonat e veriut kanë respektuar ndërthurjen e të drejtës zakonore të maleve me ligjet e kishës. Për këtë arsye, një çift mund të martohej vetëm nëse kishin largësi në 7 breza dhe të gjithë kishin përgjegjësinë të flisnin nëse ishin në dijeni të një lidhjeje gjaku.

Rita Shkurtaj: Martesa në zonat e gegnisë dhe kryesisht në zonat e veriut, duke marrë ligjin e maleve, përqafuar dhe ligjet e kishës, po flas për periudhat më të hershme…

Aldo: Ah, ka qenë e ndërthurur?

Rita Shkurtaj: Ka qenë e ndërthurur dhe për sa i përket martesës ka pasur disa kode që nuk kanë guxuar t’i shkelin. Për shembull, martesa mes dy të rinjve duhej patjetër të bëhej jo më afër se në 7 breza që do të thotë në 7 breza nëse je djali i axhës, i dajës e kështu nuk lejohet me ligjin e maleve, me ligjin e kishës.

Aldo: I parashikonin që atëherë prandaj pyesnin për fisin filan…

Rita Shkurtaj: Saktë. Në kishë për shembull ka qenë obligim që tre të diela sepse kryesisht nëpër të diela kishte më shumë besimtarë që shkonin në kishë, duhej të lëçitej që do të martohej filani me filanen. Përgjatë kësaj kohe duhej të shpërndahej në atë zonë që nëse dikush ka diçka që lidhet me pjesën e gjakut dhe e di këtë pjesë, duhej patjetër sepse atëherë ka qenë diçka edhe në peshën e njëfarë ndjesie.

Cilësohet si traditë mesjetare, Shkurtaj zbulon arsyen e vërtetë të mbulimit të nuses me duvak

Riti i mbulimit të nuses me duvak ditën e martesës të quajtur edhe “koka në thes” është konsideruar shpeshherë si një zakon mesjetar. Njohësja e etnografisë, Rita Shkurtaj shpjegon për “Aldo Morning Show” në Tv Klan se në të vërtetë origjina e këtij riti është krejt ndryshe nga ajo që mendojmë. Duvaku nuk ishte një metodë nënshtrimi, por një masë sigurie për nusen dhe dasmorët.

Rita Shkurtaj: Në të vërtetë, fakti që sërish e lidh me pjesën e luftës por njëkohësisht edhe ajo tendenca që ndoshta-ndoshta, disi për t’i prerë rrugën dasmorëve, nëse dikush që e njihte që është vajza e filanit që është në gjak dhe po krijohen polemikat… arsyeja e fshehjes ka qenë për siguri.

Aldo: Mua më shkoi mendja për xhelozi.

Rita Shkurtaj: Jo, ka qenë për siguri dhe siguria është bërë nëpërmjet kësaj forme por njëkohësisht është mbrujtur, kjo është kthyer në një detyrim moral a ligjor, merre si të duash dhe pothuajse është e pranishme në të gjitha trevat e Shqipërisë.

Aldo: Aq që më ka shkuar mendja për siguri.

Rita Shkurtaj: Është për siguri. Për ata që duket sikur është një tendencë mesjetare, në të vërtetë nuk është e tillë, për më tepër ka qenë për t’u dhënë një farë sigurie rrugëtarëve, ka pasur raste që krushqit kanë bërë dy ditë rrugë për të shkuar për të marrë nusen dhe dy ditë për t’u kthyer. Për shembull, në Kelmend të Malësisë së Madhe mund të jetë fejuar vajza dhe është dashur ta ulin në Lezhë. Atëherë s’ka pasur makina dhe është dashur të bëjnë këmbësorin./tvklan.al