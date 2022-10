Aldo Morning Show – Emisioni 5 Tetor 2022

15:43 05/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Sot në Aldo Morning Show…

Informacionet e mëngjesit

Temperaturat e ditës së sotme dhe ditës së nesërme

Quiz-i i mëngjesit

Tema e ditës ” A duhet të paguhen mjeket nga pacientët dhe jo me rrogë “?

Ju bashkuan këtij diskutimi qytetarët me Video Call si edhe shefi i urgjencës kombetare Skënder Brataj dhe Epidemilogu Ilir Alimehmeti.

Në pjesen e tretë të programit i ftuar ishte Landi Hysa ai foli rreth samitit unik që do të sjellë për herë të parë në Shqiperi nga ku do integrohen edhe shtete të tjera.

Dr Brataj telefonon Aldon, tregon nëse është më mirë të paguhet nga pacientët apo të ketë rrogë bazë

Temë e ditës së sotme në “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan Ka qenë “Mjekët: Më mirë me rrogë sipas kualifikimit ose profilit, apo më mirë të paguhen nga pacientet në bazë të shërbimit?”

Telefonatën e parë për këtë temë e ka bërë mjeku i njohur Skënder Brataj, i cili shprehet se patjetër që në një institucion rroga është baza dhe është pro rrogës. Pastaj ka mënyra të tjera që një mjek të paguhet ekstra.

Brataj shprehet se e ka hedhur dhe si ide që një mjek të paguhet me rrogën që i jep shteti për 8 orë punë dhe më pas sipas dëshirës, t’i mundësohet një mjeku dhe puna jashtë orarit të punës brenda spitalit, ku të ketë pacientët e tij dhe pagesa të jetë më e lartë. Me këtë mënyrë mjeku ka lehtësira edhe në përdorimin e hapësirave të spitalit apo aparaturave.

Një mjek mund të mos e ketë mundësinë që të hapë klinikën e tij, për shkak të qirasë, taksave, pagesës së stafit e të tjera.

Kjo ide që ka thënë doktori ekziston në vende të ndryshme të botës, ku ai mori shembull dhe Italinë, ku ky shtet i mundëson mjekut të punojë brenda në spital jashtë orarit dhe të paguhej ekstra rrogës bazë.

“Rroga varet nga kostoja e jetesës në vendin ku jetohet. Sigurisht nuk mund të jetë njësoj me vendet evropiane ku niveli i jetesës është më i lartë. Por një minimum duhet të ketë sepse një mjek duhet të bëjë pjesë në shtresën e mesme. Ke një familje 3-4 persona, ke një makinë dhe një shtëpi dhe e dimë sa është kostoja e tyre”, është shprehur Brataj.

Epidemiologu tek Aldo: Rroga e mjekëve nuk duhet të vijë nga xhepat e pacientëve, është e dënueshme

Pjesë e emisionit “Aldo Morning Show” për të diskutuar për temën e ditës “Mjekët: Më mirë me rrogë sipas kualifikimit ose profilit, apo më mirë të paguhen nga pacientet në bazë të shërbimit”, është bërë edhe epidemiologu i njohur Iliri Alimehmeti i cili shprehet se është kundër që të paguhen mjekët nga xhepi i pacientëve.

“Edhe sistemi shtetëror duhet edhe sistemi privat duhet, të rregulluar mes tyre sepse sistemi shtetëror mban peshën kryesore. Privati ka një mundësi duke parë situatën ku ndodhet një sistem shtetëror sheh ato mundësitë çfarë mungon, çfarë mund të shtojë ekstra, patjetër komplomentojnë njëra-tjetrën.

Nuk është vetëm rroga, ekzistojnë dhe ato që quhen të ardhura dytësore. Kemi mjekë me performancë të caktuar më të lartë që është e drejtë që me performancën e tyre më të lartë të kenë një bonos, një shpërblim, por jo nga xhepat e pacientëve. Kjo duhet të vijë nga sistemet e fondit, nga sisteme të rregulluara. Ne e dimë që në të gjithë botën ekziston sistemi i dhuratës, diku ka ligje që e kuantifikon që mund t’i bësh dhuratë dikujt, diku nuk ka, por nuk mundet në mënyrë absolute të pranohen apo të kërkohen para për shërbim paraprak. Kjo tek privati është normale sepse është një listë çmimi tek muri, në shtet është ndryshe”, është shprehur epidemiologu Alimehmeti.

Aldo i ka marrë një shembull Dr Alimehmetit, ku thotë nëse ai e shëron dhe është i shëndetshëm dhe ka dëshirë që t’i japë 500 Euro, a është kjo një dhuratë që pacienti i jep mjekut?

Epidemiologu shprehet se kjo hyn tek dhuratat sepse po e merr pasi shërbimi ka mbaruar. Është një dhuratë që nuk e ka kërkuar, por pacienti ia ka dhënë me dëshirë. Mesa doktori është në dijeni, në Shqipëri nuk ka një tavan se mund të jetë kufiri i dhuratës.

Special Olympics Albania organizon samitin për fëmijët

Këngëtari i njohur Landi Hysa ka qenë i ftuar në emisionin “Aldo Morning Show”, ku ka folur për samitin e parë që zhvillohet në Shqipëri me fëmijë me dhe pa aftësi të kufizuara. Të rinjtë do të bëjnë pjesë në një sërë aktivitetesh dhe shkëmbimesh në fushën e sportit dhe aktivitetit fizik.

“Është samiti i parë, një ngjarje historike për Shqipërinë ky samit. Quhet Samiti rajonal për të rinjtë sporti për gjithëpërfshirje. Është një samit që do të përfshijë të rinjtë më apo pa aftësi të kufizuara intelektuale në Tiranë. Do të mirëpriten bashkëmoshatarët e kësaj kategorie. I kemi në moshën 13-14 dhe deri 20 vjeç. Do të jenë 10 delegacione me dhe pa aftësi të kufizuara intelektuale. Do të jenë nga Ballkani dhe Europa.

Do kemi 6 vende pjesëmarrëse, do të jetë Shqipëria, Kosovë, Maqedonia e Veriut, Serbi, Mali i Zi dhe Bosnjë Hercegovinë. Këto do jenë delegacionet që do vijnë për herë të parë që do bëjnë këtë Samit në Shqipëri. Të rinjtë do të bëjnë pjesë në një sërë aktivitetesh dhe shkëmbimesh në fushën e sportit dhe aktivitetit fizik. Organizata në të cilën kam 5 vite që punoj dhe quhet Special Olympics Albania, është degë e Speciale Olimipc Albania organizata më e madhe botërore dhe e vetme në botë, e themeluar nga motra e presidentit Kennedy rreth 54 vite më parë dhe ka në fokus sportin, gjithëpërfshirjen, thyerjen e barrierave, forcimin e individëve.

Speciale Olympics mund të cilësohet si tërësia e disiplinave sportive, të njëjta që përfshin dhe komiteti olimpik ndërkombëtar, por në këtë rast bëhet fjalë për vetëm për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar”, ”, është shprehur Landi Hysa.

Landi tregon se kjo organizatë i bën të mundur fëmijëve dhe trajnime në çdo fushë sportive. Ai shprehet se ka dërguar kuotat dhe pret që me më shumë disiplina të marrin pjesë në Lojrat Olimpike në Berlin 2023. Të rinjtë stërviten 2 herë në javë, aktivitet e personave me aftësi të kufizuar organizata Special Olympics Albania, i ofron falas .

Samiti fillon në datën 6 Tetor dhe përfundon në 9 Tetor. Në Parkun Olimpik Feti Borova në orën 4 pasdite në datën 7 aktivideti do kulmojë me një ndeshje basketbolli 3×3. /tvklan.al

Prezantohet Samiti i SOA