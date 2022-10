Aldo Morning Show – Emisioni 6 Tetor 2022

18:52 06/10/2022

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Sot në “Aldo Morning Show”.

Lajmet e mëngjesit përcjellë në studio. Temperaturat e mëngjesit si edhe ato të ditës së ardhshme.

Hapesira e dedikuar për Quiz-in…

Tema e ditës për sot ” A duhet të jemi spiun apo kjo paragjykohet në shoqëri “?!

Rezultat i ngacmimit nga tema ishin pjesemarresit në Video Call. Ekspertë të ndryshëm por edhe njerez të zakonshëm ndanë opinionin e tyre për temen.

Në pjesën e fundit të programit i ftuar ishte këngëtari Sardi Strugaj

Robert Aliaj: Përfundoja shpesh në rajonin e policisë dhe më rrihnin, kishin frikë të rrinin me mua

Në emisionin “Aldo Morning Show” është folur për temën “të jesh spiun, je i mirë apo i keq në sy të shoqërisë?” Në një video Call ka qenë edhe artisti i njohur Robert Aliaj i cili tregon se në kohën e komunizmit ai shpesh përfundonte në Rajonin e Policisë dhe e rrihin sepse këndonte.

Robert Aliaj: Unë jam spiunuar shumë herë, në rajonin e policisë më çonin shumë shpesh, unë paraqitesha për të ngrënë dajakun tim.

Aldo: Kur thua dajak e ke në kuptimin figurativ?

Robert Aliaj: Dajak, dru isha shumë i ri sepse unë këndoja. Mbyllnim me batanije dritaret dhe ishim rreth shoqëror i ngushtë, goca, çuna bënim parti.

Aldo: Për çfarë moshe bëhej fjalë?

Robert Aliaj: 18 vjeç. Shteti kishte qejf të të rrihte. Edhe tek një rreth i ngushtë merreshe vesh se çfarë kishim bërë ne të tjerët. Këndonim këngë italiane, amerikane.

Aldo: Pra ti haje dru se këndoje këngë, jo se kishe pirë?

Robert Aliaj: Jo, jo fare sepse në parti këndohej, krijohej një atmosferë që ishte nuk lejohej.

Aldo: Sa herë të kanë rrahur në polici?

Robert Aliaj: Shumë herë, u bë si gjë e zakonshme kjo gjë. Mua duhet të ma fusje plumbin nëse doje të më ndaloje, shpëtova. Isha njeri që flisja, e për këtë spiunohesha. Kur këndoja në estradën e shtetit me cirkun, largohej e gjithë orkestra. Iknin dhe ma kanë thënë vonë në demokraci ne kur vije ti largoheshim që mos futeshim në burg se quheshim dëshmitarë.

Robert Aliaj: Spiun është ai miu, ai këllira që kishim nëpër këmbë dhe e kemi sa herë

Në emisionin “Aldo Morning Show”është diskutuar për temën “të jesh spiun, je i mirë apo i keq në sy të shoqërisë?” Mesa duket kjo temë i ka ngjallur shumë kuriozitet artistit të njohur Robert Aliaj i cili ka telefonuar dhe ka treguar edhe histori personale në kohën e komunizmit. Ai ka treguar se është spiunuar shumë herë dhe shpesh herë përfundonte në Rajonin e Policisë kur dhunohej nga policës për shkak se këndonte.

Ai madje personat që kuptojnë se si lëvizin forcat ruse nuk i quan spiunë, por si njerëz të shërbimeve sekrete. Për të spiun ka qenë Enver Hoxha dhe jo dikush që shërben për shtetin.

Robert Aliaj: Ne jemi në përplasje me Rusinë, spiunët të cilët kuptojnë se si lëvizin forcat ruse, ata nuk janë spiunë ata janë njerëz të shërbimeve sekrete. Nuk janë spiunë, spiun me këtë konotacion që themi ne është ky miu, këllira, që kishim nëpër këmbë dhe e kemi sa herë në Shqipëri, me këtë punë merren njerëzit. Nuk mund të jesh spiun se shërben, është një detyrë shumë e vyer dhe e lartë.



Aldo: Nëse dikush telefonon policinë dhe thotë Beri po ngacmon një femër, çfarë është ky?

Robert Aliaj: Ky është spiunim me përqasje jashtëzakonisht pozitiv. Nuk do e quaja spiunim, kur ti ngacmon një femër, meriton dënimin tënd.

Aldo: Me pak fjalë nuk është se ka një përkufizim, ndarje me thikë të qartë apo jo?

Robert Aliaj: Jo ndarje me thikë është kur i bën dëm njerëzve. Edhe fjala spiunim është këllirë, qelbësirë, është jashtëqitje fare kur ti merr në qafë jetën e njerëzve dhe i fut njerëzit në sherr. Domethënë merresh me thashetheme, dëgjon çfarë thonë të tjerët, kjo është gjë e poshtër, por që të lajmërosh policinë që dikush po vjedh shtëpinë e një tjetri, po merr në qafë, po përdhunon një femër, sikush po fyen dhe ti je i pa fuqishëm ta përballosh, kjo është të lajmërosh organet kompetente që të vijnë aty dhe të venë rregull.

Ka bërë 24 vite burg, 83-vjeçari: Më burgosën se shkruaja poezi, kushërinjtë dhe të afërmit spiuna

Në emisionin “Aldo Morning Show”ka telefonuar një 83-vjeçar i cili ka treguar për jetën e tij personale se si u burgos si pasojë e spiunëve në kohën e komunizmit. Ylberi tregon se ka bërë burg 24 vite dhe një ndër arsyet ka qenë sepse ai shkruante poezi. Ai ka treguar se në atë kohë të tradhtonin dhe kushërinjtë dhe njerëzit e afërm dhe spiunonin.

Ylberi: Isha në internim së bashku me familjen në një fshat malor të Korçës.

Aldo: Për çfarë u internove ti?

Ylberi: Aty shpërtheva dhe brengat e mia, emocionet, i ktheja në vargje dhe këto ia tregova një të internuari tjetër e më denoncuan sepse e kishin ndërgjegjen e pastër komuniste. Bëra 8 vite burg në Spaç, jam një nga ata pjesëmarrësit e revoltës së Spaçit. Pasi u lirova më internuan prapë, bëra 14 vite të tjera familjarisht në Vithkuq. Hapa dosjen edhe veç të tjerëve më dalin nja 10-12 veta me pseudonime dhe mi dhanë këto vite dënim nga Autoriteti i Hapjes së Dosjeve.

Aldo: Nga fisi, nga njerëzit e tu të kishin spiunuar apo vetëm shokët?

Ylberi: Shokët dhe kushërinjtë, njerëzit e afërt se unë nuk bisedoja me sekretarin e partisë.

Aldo: Edhe kushëriri?

Ylberi: Po edhe kushëriri.

Aldo: E tmerrshme.

Ylberi: Po spiuni nuk ka as karakter as din as iman. Ai njeh vetëm poshtërisë dhe paranë. Si përfundim unë pata gjithë jetën atë mbrojtjen dhe ombrellën e të madhin Zot dhe ka ku jam 83 vjet dhe fluturova tërë jetën me Shqiponjat. /tvklan.al

