Aldo Morning Show – Emisioni 7 Tetor 2023

16:11 07/10/2023

#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.

Një javë pas largimit nga “Love Island Albania”, Ilda është bërë pjesë e ‘Aldo Morning Show’ këtë të Shtunë, bashkë me qenin e saj Mokin. Sigurisht, vendimi që mori Ilda ishte i papritur për të gjithë pasi ajo shihej si një nga konkurrentet më ‘protagoniste’ brenda vilës.

Ajo shpjegon se nuk ishte vetëm një ëndërr që pa arsyeja që e shtyu të hiqte dorë, por dhe disa shkaqe të tjera.

-Ilda është larguar nga ‘Love Island Albania’, t’u bë një javë?

Ilda: Po, një javë.

-M’u duk si çudi, se unë nuk para i besoj këto. Dole pas një ëndrre që kishe parë, ça ishte kjo mi gocë?

Ilda: E vërtetë.

-E para, beson te ëndrrat ti? Të dalin?

Ilda: Pak a shumë i besoj. Siç jemi ne shqiptarët që i besojmë këto ëndrrat, shumica e shqiptarëve po, unë jam një nga ato. Përtej shakave, është shumë e vërtetë ajo që unë pashë në ëndërr, u ndjeva pak keq dhe mora këtë vendim. Po çdo gjë ka shkuar ok jashtë, më erdhi pak keq që e ndërpreva aty…

-Ti je ti padiskutim, po pse për një ëndërr? Endrra kemi parë të gjithë, nga një ëndërr?! Gjynah!

Ilda: Kjo ishte një shtysë më tepër, kanë qenë disa situata të ndryshme…Izolimi, është pak e vështirë. Të mungon familja, punët jashtë, çdo gjë.

“Stivi më ka pëlqyer vërtet”, Ilda: Jam pak e vështirë në tip, të më fitosh mua është sfidë

Ilda, një javë pas largimit nga “Love Island Albania” ka folur sot për “Aldo Morning Shoë” edhe për Stivin, djalin me të cilin ishte çift brenda vilës.

Stivin e cilëson një njeri shumë të mirë, por siç thotë Ilda ‘djali i ëndrrave’ të saj duhet të ketë një karakter shumë të fortë për ta përballuar.

-Ti je e vetmja gocë në mos gaboj që kur hyre zgjodhe një gocë single. Ke qenë konsistente deri në fund, qëndrove çift me këtë robin, ishte Stivi ë?

Ilda: Stivi, Stivi.

-Stivi është ai çuni i ëndrrave të tua apo i afrohet?

Ilda: Tani mbase nuk them dot se është çuni i ëndrrave të mia se ne në ëndrrat tona kemi shumë gjëra. Por është djali që përshtatet me mua dhe jam ndjerë shumë mirë aty brenda. Është një ndër djemtë që më ka pëlqyer vërtetë.

-Çun për së mbari?

Ilda: Djalë i mirë. Ka qenë i vetmi që më ka bërë të ndihem shumë mirë aty brenda. Ok mund të ketë pasur dhe dikush tjetër aty që është përpjekur të më fitojë, por të më fitosh mua është pak sfidë me veten. Jam pak e vështirë në tip, duhet të më durosh se ndryshe nuk ke si ia del me mua.

-Kur thua njeri i vështirë, ke teka?

Ilda: Jo, ideja është që kam një karakter shumë të vështirë dhe shumë të fortë. Një mashkull duhet të jetë pak më i fortë se unë në karakter që të arrijë të më përballojë mua. Ky është kriter që unë kam. Një djalë për mua duhet të ketë karakter të fortë, qëndrueshmëri, të më japë siguri. Atë që e thotë ta mbajë deri në fund, të jetë i vendosur vetëm për mua dhe asnjë tjetër. Në rastin e Stivit, ai ishte i vendosur vetëm për mua.

Ilda dhe Stivi bashkëjetojnë? Aldo e merr në telefon: Kështu provohet mashkulli

Ilda në intervistë për “Aldo Morning Show” mëngjesin e kësaj të Shtunë la të kuptohet se jeton me një shtëpi me Stivin, tani që të dy janë jashtë vilës së ‘Love Island Albania’.

Aldo tentoi që të merrte Stivin në telefon, sipas tij për ta vënë në provë nëse ai ia vlen si partner për Ildën.

-Tani që ke dalë nga vila, ça more me vete?

Ilda: Stivin! (qesh)

-E more?

Ilda: E mora, e kam jashtë. Tani është në shtëpi, po fle gjumë. E lashë në gjumë.

-Sa e ka numrin Stivi, e ke numrin, ma jep çik ta marrim.

Ilda: Duhet të jetë në gjumë.

-Ta zgjojmë, kështu provohet mashkulli.

Ilda: S’ka fjetur shumë.

-Po ti nga e di?!

Ilda: Po…në shtëpi me mua. Sapo thashë një lajm.

-Më shkruaj pak numrin e Stivit ta marrim tani urgjent. Me jepni pak telefonin e Ildës, ky është rasti që provohet njeriu. Ka karakter apo s’ka karakter ky djalë.

Ilda: Po pse s’më përgatitët më parë?

-Ja shkruaje këtu, se e kemi të lidhur. Do i flasësh ti dhe nuk besoj që të ketë zgjim më të ëmbël sesa zëri yt.

Ilda: Ok, duhet ta provojmë në WhatsApp sepse e ka numër amerikan.

-Stiv LI e ke shkruajtur…(bie zilja e telefonit) Do i flasësh ti.

Ilda: Jo foli ti më mirë. Se po flet noj gjë dhe nuk e di… Ma zgjuat se gjynah!

-Kur e vure në gjumë?

Ilda: Ka nja ca orë.

-Më raftë pika, nuk çohet për çamet. Nëse ke një hall dhe ky në gjum, ky është ai djali që doje ti?

Ilda: Kur robi është në gjumë nuk është se ia merr dhe për të madhe. Tani ai e di që unë jam këtu dhe telefoni i tij nuk është lënë…

-Ik o Stiv se s’qenke gjë.

Ndodh në Durrës: Vajza ‘kap’ mamanë brenda shtëpisë me një burrë të huaj

Dhurata nga Durrësi ka raportuar sot për “Aldo Morning Show” një rast tradhtie. Dhe kësaj here, siç thotë ajo, ka qenë vajza ajo e cila e ka ‘kapur mat’ mamanë e saj me një burrë të huaj.

Vajza, thotë Dhurata, nuk i ka treguar ende asgjë të atit dhe është në gjendje shumë të keqe emocionale.

Dhurata: Për ta mbyllur Aldo, kemi një lajm bombë! Një zonjë është kapur nga vajza e saj.

-Si kapur?!

Dhurata: Në shtëpinë e saj, ka gjetur një burrë të huaj. Është kapur nga vajza dhe ajo është në gjendje shumë të keqe pasi nuk i ka treguar ende babait apo vëllait të saj, po e përjeton me veten e vet këtë gjë. Ndërkohë edhe zonja, se vajza nuk pranon që t’i japë shpjegime, është në ajër se çfarë do ndodhë me të.

-Shih, shih, shih…

Dhurata: Për momentin vajza është mbyllur në dhomë dhe do shohim se çfarë do ndodhë me të.

/tvklan.al