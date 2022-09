Aldo Morning Show – Emisioni 9 Shtator 2022

Shpërndaje







13:12 09/09/2022

Sot në “Aldo Morning Show”, gjithçka që mund të ndiqni… Vdekja e Mbretëreshës Elisabeth II dhe aktualitet nga Anglia erdhi në studio nëpërmjet Gazetares Shqiptare në Londër Eliona Kodra.

Blloku i informacioneve apo ngjarjeve të pazakonta nëpër botë.

Ndërsa tema e ditës për sot ishte një temë që ngjalli diskutim publik.

Në Video Call , një risi kjo e këtij programi mbërritën personazhe të fushave të ndryshëm. Stilistë , psikologë, kryetari i partisë komuniste, Miss over 50 etj. Të gjjthë këta ndanë mendimin e tyre mbi veshjet nëse janë moderne apo shthurrje.

Një pjesë të rëndësishme në program zënë Vox Pop aty ku zëri qytetar përcillet me sinqeritet . Ndërsa në mbyllje të programit ishte e ftuar Enertila Bekteshi nga Anglia për të na sjellë më pranë një panoramë të ngjarjes së djeshme, vdekja e Queen Elisabeth II.

#aldomorningshow

#Aldolipe

#albanacaushaj

#megilatifi

#eljonakodra

#enertilabekteshi

“Pak zagushi derisa të bjerë shi”, si parashikohet moti sot

Ndryshe nga kjo javë e nxehtë, dita e premte pritet të ketë vranësira dhe reshje shiu. Sipas parashikimit të motit në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, temperaturat do vijojnë të jenë të larta, por nuk përjashtohen vranësirat.

Megi Latifi: Sot ndodh ndryshimi, meqenëse kishim ditë që diell, diell, diell, e premtja parashikohet të jetë me shi.

Albana Çaushaj: Më në fund.

Aldo: Thjesht parashikohet se nuk i dihet.

Albana Çaushaj: Në fakt, edhe tani në mëngjes dukej që vranësirat kishin filluar dilnin.

Aldo: Po ta keni vënë re, gjatë gjithë verës janë paralajmëruar stuhi, ciklone.

Albana Çaushaj: Edhe sot do kemi breshër në zonat malore, shkarkesa elektrike.

Megi Latifi: Sot Qendra do ketë vetëm kthjellime dhe ndoshta herë pas here vranësira kalimtare, por që do të mbetemi në temperatura shumë të mira, 14-30 gradë zonat malore, zonat e ulëta 16-33 gradë Celsius.

Aldo: Imagjino, maloret 30.

Megi Latifi: Imagjino çfarë do të ndodhë në Tiranë. Në zonat bregdetare, 18-31 gradë Celsius.

Aldo: Pra, për t’i thënë njerëzve, bëhuni gati për një ditë me zagushi.

Albana Çaushaj: Në fakt, do të ketë edhe shira të lehtë në zonat e ulëta, parashikohet pasditja. Era do të fryjë në drejtimin jugperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare 1-8 m/s që nuk është gjë. Mund të shkojë edhe 12-15, por valëzimi në det do jetë deri në 2-4.

Aldo: Domethënë e mbajmë.

Albana Çaushaj: E mbajmë, ne kemi mbajtur edhe më shumë.

Aldo: Pra, le të themi me pak zagushi derisa të bjerë shi.

Vdekja e Mbretëreshës Elizabeth II, lot dhe pikëllim në Britani

Lajmi i ditës së enjte për shuarjen e jetës së Mbretëreshës së Britanisë, Elizabeth II, pati impakt botëror. Për të treguar pak më shumë se si po përjetohet kjo ngjarje e madhe në Mbretërinë e Bashkuar, gazetarja Eljona Kodra raporton për “Aldo Morning Show” në Tv Klan.

Eljona Kodra: Jo vetëm Britania e Madhe, por bota sot ka humbur një grua me famë botërore. Unë them që do të mbetet ndër gratë më të rëndësishme në histori. Monarkia më jetëgjatë siç ishte Elizabeta II, ajo vdiq në moshën 96-vjeçare kur dje pasdite, të enjten, në një kështjellë në Skoci. Nga pallati Buckingham u dha lajmi i trishtë i humbjes së Mbretëreshës Elizabetë. Pas lajmit, sheshi Buckingham u mbipopullua. Çdokush, çdo gazetar, çdo punonjës, nga personalitete të mëdha deri te më të thjeshtit ishin aty.

Prej kohësh, qarkullonin lajme për shëndetin e Mbretëreshës, eventet që ajo nuk merrte pjesë për shkak të komplikacioneve apo përdorimi i bastunit, një veprim që nuk e kishte bërë më parë.

Megi Latifi: Sido që të jetë, atmosfera si ka qenë, si u prit e gjithë ky lajm?

Eljona Kodra: Atmosfera… unë di të them përveç asaj që paraqitet në media është një lajm i dhimbshëm dhe ajo shihet kudo, e dallon në vendet e rëndësishme që janë këtu ose në familje dhe lagje, e dallon që diçka ka ndodhur.

Më tej, Eljona përshkruan edhe se si reaguan njerëzit e zakonshëm për vdekjen e saj.

“Njerëzit e donin aq shumë dhe të shihje në pjesën e sheshit se si qanin njerëzit për të, ishte…”, thotë gazetarja duke lënë të kuptohet se gjendja është e trishtë për popullin britanik

“Do t’i zhveshësh të gjithë?”, qytetarja: S’e kanë bërë vetë…

Reinaldo Bregu, gazetari në terren i emisionit “Aldo Morning Show” në Tv Klan grumbulloi mendimet e qytetarëve për temën e veshjeve ekstravagante, a konsiderohen shthurje apo modernizim. Nga opinionet e tyre, vihet re se nuk ka një ndarje unanime.

Qytetari 1: Shumë faleminderit, por nuk marr vesh fare.

Qyetari 2: Jemi të veshur në rregull ne? Ne jemi të veshur në rregull. Pyet ata që janë lakuriq.

Qytetari 1: Mosha e tretë është shumë në rregull. Ne jemi mosha e tretë.

Reinaldo Bregu: Ore kam hall mos tundohesh e bën ndonjë vepër penale.

Qytetari 1: Jo.

Një qytetare shprehet se është tërësisht kundër dhe zgjidhja janë veshjet e thjeshta. Një tjetër shprehet se veshja nuk ndikon.

Qytetari: Ti do t’i zhveshësh të gjithë apo do me i vesh?

Reinaldo Bregu: Dua mendimin tënd.

Qytetari: Jo, jo, nuk ndikon.

Një qytetare shpreh një mendim tërësisht liberal për veshjet e të rinjve.

Qytetarja: Të rinj janë, le të vishen. Janë të rinj, kanë qejfet e veta.

Reinaldo Bregu: Qejfin, ma përshkruaj pak.

Qytetarja: Po le të gëzohen. Pse nuk u gëzuam ne, s’duhet të gëzohen dhe ata?

Reinaldo Bregu: Pra, quhet modernizëm?

Qytetarja: Po.

Reinaldo Bregu: Po ata që e quajnë shthurje?

Qytetarja: Po le ta quajnë shthurje se nuk e kanë bërë vetë, prandaj. Ec tashi, hajt çao./

Britania në zi, kufizon oraret për vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth

Enertila Bekteshi, gazetare në Mbretërinë e Bashkuar, përditëson publikun për “Aldo Morning Show” në Tv Klan mbi ngjarjet e ditës së sotme për humbjen e Mbretëreshës Elizabeth. Ajo thotë se gjithçka është përgatitur për muaj të tërë, me lajme mbi ndryshimin e monedhës, pasaportave apo pasardhësin e fronit në mënyrë që populli britanik të mos shokohej nga ngjarja. Bekteshi shpjegon se pavarësisht se Mbretëresha nuk ka një rol politik, respekti dhe dashuria ndaj figurës së saj është i mbrujtur në kulturën e vendit.

Aldo: Je e interesuar për protokollin e këtyre ditëve, që zgjat e zgjat? Ma merr mendja do këndojë edhe Elton John.

Enertila Bekteshi: Po prisja emailet zyrtare. Do ketë zhvillime përgjatë ditës. Thjesht ka kufizime të orareve. Të shtunën, sikurse është bërë e ditur që do ketë ceremoninë e saj dhe gjithë nderimet që i takojnë. Thjesht por momentin, njerëzit janë të tërhequr nga aktivitetet.

Megi Latifi: Bizneset janë të mbyllura, vazhdon aktiviteti i punës?

Enertila Bekteshi: Sot, për aq sa u informova, do ketë kufizim oraresh. Kjo është gjë shumë e mirë sepse popullata do ushqehet, do ketë vazhdimësinë e gjërave dhe është një gjë e përgatitur, por do ketë kufizime./tvklan.al