Aleatët euro-amerikanë dërgojnë tanke në Ukrainë

22:15 25/01/2023

Konfirmohet dërgimi i 31 tankeve amerikane “Abrams” dhe atyre gjermane “Leopard”

Tanket amerikane dhe gjermane do të takohen sërish në fushën e betejës, por kësaj here në anën e duhur të historisë. Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të furnizojnë Ukrainën me 31 tanke të përparuara model M1 Abrams me vlerë 400 milionë dollarë brenda disa muajsh, një vendim që ndihmoi në thyerjen e bllokadës diplomatike të Gjermanisë.

Presidenti Joe Biden e shpalli vendimin nga Shtëpia e Bardhë dhe falënderoi Gjermaninë për vendimin e saj për të furnizuar Ukrainën me tanke Leopard 2. “Gjermania ndërhyri,” tha ai.

“Putini priste që Europa dhe Shtetet e Bashkuara të dobësonin vendosmërinë. Ai priste që mbështetja jonë për Ukrainën të shkërmoqej me kalimin e kohës. Ai e kishte gabim. Ne jemi të bashkuardhe kështu është bota”, tha presidenti i SHBA Joe Bide.

Shtetet e Bashkuara kishin refuzuar dërgimin e tankeve Abrams në Ukrainë pasi janë të vështirë për t’u mirëmbajtur, por vendimmarrja duhej për të bindur Gjermaninë që të dërgonte tanket e saj Leopard 2.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se çdo tank Abrams do të jetë humbje parash pasi ata do të “digjen” ashtu si tanket e tjera në Ukrainë.

Më herët gjatë ditës ishte Gjermania që nëpërmjet kancelaritOlafScholz njoftoi zyrtarisht dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë.

“Ka shumë njerëz në këtë vend që janë të shqetësuar nga një vendim i tillë. Ne do të vazhdojmë të sigurojmë që kjo mbështetje të mos rrezikojë vendin tonë”, u shpreh Olaf Scholz.

Qëllimi sipas kancelarit është krijimi i shpejtë i dy batalioneve me tanke Leopard 2 për Ukrainën.Gjermania në fazën e parë do të sigurojë 14 tanke Leopard 2 nga rezervat ushtarake.

Një sërë vendesh të tjera do të dërgojë tanke, përfshirë Britaninë, Poloninë, Francën, Finlandën, Spanjën dhe Portugalinë.

Nuk mund të kishte dhuratë më të bukur për 45-vjetorin e presidentit të Ukrainës Volodymir Zelensky, për të cilin koha dhe sasia e tankeve është thelbësore tani.

Lajmi për dërgimin e tankeve gëzoi ushtarët në front. Ndërkohë, pilotët ukrainas të helikopterëve shpresojnë se pas tankeve aleatët do të fokusohen tek pajisjet luftarake të aviacionit.

Mykolai, piloti 28-vjeçar i helikopterëve ushtarakë, thotë se forcat ajrore ukrainase duhet të zëvendësojnë raketat e vjetra të instaluara në helikopterë.

“Të gjithë e dinë për raketat amerikaneHellfire të instaluara në helikopterët Apache. Të gjithë me siguri po ëndërrojnë për helikopterët Apache, helikopterët gjermanë Tiger. Shpresojmë se do t’i marrim ato një ditë,” tha piloti Mykolai.

Vendimet e Uashingtonit dhe Berlinit vijnë pasi aleatët perëndimorë po e ndihmojnë Ukrainën të përgatitet për një kundërofensivë të mundshme në pranverë, në përpjekje për të përzënë Rusinë nga territoret e pushtuara.

