Aleks Seitaj si shoku Zylo, regjisori Fatmir Koçi tregon pse ia besoi atij rolin kryesor në film

Shpërndaje







20:08 26/10/2022

“Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” romani i njohur i Dritëro Agollit tashmë vjen dhe në film me po të njëjtin titull. Një film i cili rrëfen historinë e ngritjes në karrierë të një burokrati komunist të periudhës së diktaturës në Shqipëri, pikërisht historinë e shokut Zylo.

Zylo Kamberi është personazhi kryesor, i cili i kërkon shkrimtarit të talentuar Demka të hartojë fjalimet e tij për çështje ideologjike. Pra pas shkëlqimit të shokut Zylo, fshihej Demka, i cili ishte përkushtuar aq shumë shkrimeve dhe fjalimeve sa që filloi të linte pas dore dhe familjen.

Për të folur se si erdhi në jetë ky film ishte i ftuar te “Rudina”, në Tv Klan regjisori Fatmir Koçi i cili mes të tjerave ka treguar se përse zgjodhi që rolin kryesor, atë të shokut Zylo, t’ia besoj aktorit të talentuar Aleks Seitaj.

Rudina Magjistari: Pse zgjodhe Aleks Seitaj për të luajtur shokun Zylo?

Fatmir Koçi: Kisha mëdyshje se kush do e luante. Kisha vendosur që nuk do merrja një aktor në moshë të madhe, jo për paragjykim, por mendova se kjo gjë pak “vintage” si kohë, si mentalitet i përjetshëm, mendova se nën lëkurën, në portretin, në dimensionet e një aktori që i përket kohës lineare që ne jetojmë mund të vijë nëse ai do jetë edhe ai po njëlloj “vintage”, në modernitetin e vet. Aleksi e ka!

Rudina Magjistari: I ka të dyja, edhe modernin edhe elegantin.

Fatmir Koçi: I ka të gjitha, është pa kohë, shumë i pasur si individ, në të gjitha cilësimet që mund të ketë një qenie humane. Ka një ekzistencë në harmoni. Ka zë të bukur! Është shumë i talentuar./tvklan.al