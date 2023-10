Aleksandros dhe Emiljano diskutojnë për Uedën: E kam seriozisht me të

Shpërndaje







13:11 04/10/2023

Aleksandros merr Emiljanon për të disktuar tek rrethi i zjarrit. Në një mënyrë ironike i tregon që Ueda qau dhe ishte e mërzitur për shkak që nuk ishtë çift me Aleksandrosin. Mesa duket Aleksandros do që ti tregoj Emiljanos që Ueda është e përfshirë vetëm tek ai.

Aleksandros: Ti që kur ke ardhur brenda na shikon që ne vetëm rrimë bashkë. Mua po të më kishte ardhur një vajzë dhe të më thoshte që po më zgjodhe do mërzitem, nuk do e kisha zgjedhur.

Emiljano: Ueda më tha që u mërzit, po pse duhet të zgjedhi dikë tjetër që se kam qejf. Unë e kam shumë qejf Uedën prandaj e zgjodha, këtë javë do shikoj me kë do lidhem.

Ndiqni episodet ditore të Love Island Albania në orën 18:20, në Tv Klan.

/Love Island Albania