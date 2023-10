Aleksandros heq dorë nga Ueda dhe vazhdon rrugëtimin me Eridën

Shpërndaje







20:29 10/10/2023

Harisi pati një bisedë me Uedën dhe Aishah për marrëdhënien e saj dhe si shok i Aleksandros ai e pyet se çfarë ndjen Ueda për të: Si e ke mendjen nga dje a je më e qartë?

Ueda: Po jam shumë më mirë, me Aleksandros nuk do vazhdojë më ai lë të njihet më mirë me Eridën.

Këtë gjë Haris nuk nguron t’ia thotë Aleksandros:Fola me Uedën dhe Aishah dhe ajo tha e kam mbyll me Aleksandros.

Aleksandros: Nuk më intereson më Ueda.

Haris: Mendoj që do vazhdojë me Arlindin ajo, ti vazhdo me Eridën tregoje veten.

Episodet ditore të Love Island Albania transmetohet çdo ditë në orën 18:20, në Tv Klan.

/Love Island Albania