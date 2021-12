Algoritëm për vlerën reale të futbollistëve

15:57 04/12/2021

FIFA do të hetojë transfertat me shuma të mëdha

Një algoritëm për të përcaktuar vlerën objektive ekonomike të një lojtari. Siç raportohet nga Milano Finanza, FIFA tashmë ka kontaktuar me Standard Football, një kompani italiane që po zhvillon një sistem të aftë për të përcaktuar “vlerën e drejtë” të lojtarëve duke kombinuar të dhëna si performanca, kohëzgjatja e kontratës, dëmtimet dhe më shumë.

Në këtë mënyrë, marrëveshjet me vlera të tepruara në lidhje me këtë parametër shkencor do të raportoheshin menjëherë si të dyshimta, duke i lënë vendin hetimeve të mëtejshme dhe sanksioneve të mundshme. Kompania Standard Football ka si aksionerë të saj edhe ish-futbollistët Ciro Ferrara dhe Gianluca Vialli, të dy me 8.5%, dhe Federico Balzaretti me 5%.

Nuk është e vetmja nismë që FIFA po merr për këtë çështje. Organizmi Botëror i Futbollit ka hapur mundësinë e krijimit të një të ashtuquajture dhomë kompensimi përmes së cilës të kalojnë të gjitha pagesat, në mënyrë që të garantohet kalimi i parave.

Tv Klan